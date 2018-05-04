B站陈睿回复雷军：会做一家值得用户尊敬的公司

B站 董事长陈睿 董事长陈睿

新浪科技讯 5月4日下午消息，昨日小米集团正式提交招股书，雷军发布公开信《小米是谁，小米为什么而奋斗》，对此bilibili董事长陈睿发布文章，称自己2001年毕业就加入金山，雷军给的不仅是事业上的指导，更重要的是教会如何为人。“做正直的人，做值得用户尊敬的公司”，这是雷总对陈睿说的话。

陈睿写到，回想起2010年，当我第一次走进初创的小米公司的时候，雷军说：“小米有可能会成功，也有可能会失败，但我想做一家我理想中的公司。”

陈睿表示，会做一家值得用户尊敬，经得起时间检验的公司。希望，十年、二十年以后，大家始终记得有一个地方，能一起分享爱好、欢乐和感动。

以下为陈睿文章全文：

陈睿回复雷军：bilibili是谁，bilibili为什么而奋斗

今天看了雷总的公开信《小米是谁，小米为什么而奋斗》，我看到的是一名创业者的理想，以及做一家“感动人心”的公司的坚持。

回想起2010年，当我第一次走进初创的小米公司的时候，雷总对我说：“小米有可能会成功，也有可能会失败，但我想做一家我理想中的公司。”

八年过去了，我看到了这个理想的实现。我真心为雷总、为小米的朋友们而高兴。

我2001年毕业就加入金山，在我成长的过程中，雷总一直是我的老师。他给我的不仅是事业上的指导，更重要的是教我如何为人。“做正直的人，做值得用户尊敬的公司”，这是雷总对我说的话，我一直铭记。

今天，我也问自己：“bilibili是谁？bilibili为什么而奋斗？”

B站是一个属于用户的社区。我们希望，每一天，你都因为上B站而变得更快乐；每一天，你都能在B站见到你喜欢的人。

B站是一个属于创作者的舞台。我们会支持每一位内容创作者，支持他们在这个舞台上创造无限的可能。

我们会做一家值得用户尊敬，经得起时间检验的公司。我希望，十年、二十年以后，大家始终记得有一个地方，我们能一起分享爱好、欢乐和感动。

这就是bilibili，这就是我们全体B站员工奋斗的目标。

陈睿