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人民日报评论部：领导干部要多点互联网思维

人民日报评论部：领导干部要多点互联网思维
2018年05月04日 15:06 人民日报
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　　当互联网成为这个时代的基础设施，互联网思维同样应该成为一个合格领导干部的标配。

　　“各级领导干部特别是高级干部要主动适应信息化要求、强化互联网思维”，在全国网络安全和信息化工作会议上，习近平总书记再次强调领导干部学网懂网用网的重要意义。当互联网成为这个时代的基础设施，互联网思维同样应该成为一个合格领导干部的标配。

　　客观地说，在这个几乎人手一部智能手机的时代，很难说哪个领导干部与网络绝缘。然而，今天我们所说的互联网思维，不只是连WiFi、开4G层面的“触网”，更指向一种进阶的能力：用扁平化思维连接群众，以新媒体意识引领舆论，以变革者心态改进工作方式、提高工作效率，真正融互联网力量于日常工作之中。

　　“知屋漏者在宇下，知政失者在草野。”互联网的本质是连接。领导干部上网懂网，才能抵达民意节点，把握舆论焦点，解决社会痛点。今天，中国网民人数已有7.72亿，年轻人更是经常泡在网上，他们自称“草根”，形成一个“草野”。当观点上网、建议上网、批评上网，党政机关和领导干部不能不上网。既能“面对面”，也能“键对键”，就是要保证线上线下的双向通畅。过去我们常说要“跟群众坐在一条板凳上说话”，现在板凳变成了网络，就算只是潜潜水、聊聊天，也能加深对群众所思所愿的理解。从这个意义上讲，多一点互联网思维，就是要懂得以“用户为中心”。

　　“新”是信息时代的基因，多一点互联网思维，还得在具体的工作中学会创新。可喜的是，这些年来，善用新平台、会用新话语的地方和单位越来越多。干部观念的版本升级，让工作不断打开新局面。全国政法系统打造新媒体矩阵，“长安剑”等政务微博、微信成长为“大V”，很多机构第一时间抢占直播平台，不少地方电子政务水平不断提升……当仔细回答每一个“@”成为习惯，也就推动了政府部门工作作风从线上到线下的变革，砥砺出更好的服务者形象。

　　然而，也还有领导干部尽管身处网络时代，却总是自带“飞行模式”。或是对网络“无感”，只将它当作年轻人的玩意儿，“不知有汉，无论魏晋”；或是对网络感到恐惧，将网线视作导火索，总怕惹火烧身，因此失语失声；还有的即使千呼万唤出来了，也习惯于将通稿往网上一放，不考虑实际传播效果，一旦真正遭遇网络舆情，往往进退失据。

　　互联网是这个时代最大的变量，也是最大的增量。领导干部认真学网用网，才能因时而动，像总书记要求的那样，提高对信息化发展的驾驭能力。习近平总书记在河北正定工作时就提出“科技是关键，信息是灵魂”，在福建和浙江又相继提出“数字福建”“数字浙江”，正是看到了信息化在推进国家治理现代化中的重要作用。事实上，面对一日千里的信息化发展，只有思维的“支点”靠前，才能让治理变成省力杠杆，一旦滞后，则可能事倍功半。

　　运用互联网思维优化治理的例子，比比皆是。比如浙江的“最多跑一次”改革，办事程序之所以能删繁就简，仰赖的还是政务数据的互联互通和办事流程的全面再造；而在脱贫攻坚过程中，电商下乡、货物出山，信息不对称之所以能被打破，借助的还是“互联网+”的翅膀。假设在每一个治理环节，领导干部都有良好的互联网思维，就能尽早发现制约国家治理效率和公共服务水平的短板，为推进治理现代化提供新的方案。

　　今天的互联网零售从业者总爱将一句话挂在嘴边：线上线下的边界正在消失。事实上，治国理政何尝不是如此？网上热点的答案往往不在网上，而需要线上线下共同发力；线下的治理创新，同样要引进互联网思维的活水。唯有如此，才能构建网上网下同心圆，让治理现代化水涨船高。

　　《 人民日报 》（ 2018年05月03日 05 版）

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