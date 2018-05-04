人民日报海外版："流量为王"不可取

来源：人民日报海外版

作者：张一琪

虚假新闻、“标题党”这些被新闻专业人员嗤之以鼻的行为，在如今的融媒体时代却有愈演愈烈之势。深究其产生的原因，不外乎“流量”二字。

对新媒体而言，“流量为王”几乎已成共识。高流量意味着高关注，意味着高商业价值，更意味着高收益。但是，伪造新闻或者炮制耸人听闻的标题并非长久之计，如此吸引来的流量无异于空中楼阁，难以支撑长远发展。无论什么时候，都不可忘记：真实、准确、优质的内容才是新媒体的核心竞争力。

“内容为王”永不过时。在报纸、广播、电视占主流的时代，内容为王是普遍共识。传统媒体是大众主要获取信息的渠道，在人们的日常生活中扮演着重要角色，其提供的信息相对权威、严谨、深刻。互联网时代，信息大爆炸。一部智能手机让读者每天遍览天下事，但是信息往往泥沙混杂。如何提供优质信息、获得更多关注，便成为自媒体破题的关键。此外，融媒体大发展更对媒体提出了新要求——学会讲故事。随着受众自身学识修养、教育水平和认知水平的提高，对媒体内容质量的要求水涨船高。这就要求媒体不但要提供详实准确的内容，更要有独特而鲜活的表达手段，让读者的目光停留得更久一点。

流量是“末”不是“本”。诚然，新媒体尤其是自媒体的生存依靠的是流量。没有了流量，生存便会举步维艰。但流量的获得，应依靠优质内容，这才是生存之本。然而，确有一些新媒体迷失了方向，舍本逐末，把流量当做生命，这就导致了新媒体中滋生出越来越多假新闻、“标题党”，导致自媒体从业者价值观发生扭曲。他们过分追求新闻发布速度或者说为了追求点击率而忽略了新闻的真实性，导致部分民间写手降低了自身的道德底线，进一步拉低了自媒体所传播信息的可信度。

媒体融合发展是大势所趋，流量是衡量媒体影响力的重要因素，但这并不代表为了流量可以牺牲内容。以次充好、以假充真终究不是自媒体发展的正途。那些低品质的内容带来的流量繁荣都是昙花一现，最终都会归于沉寂。唯有严格保证内容质量，不断创新内容表达手段，才能在激烈的行业竞争中立于不败之地。