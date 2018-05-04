亚马逊暂停新办公楼建设计划：等待税法提案投票结果

新浪科技讯 北京时间5月4日凌晨消息，在等待西雅图市议会对一项向大型企业征收税款的提议进行投票之际，亚马逊称暂停了在西雅图建新办公楼的计划，并可能转而使用最近租下的办公楼。

亚马逊副总裁德鲁·海德纳（Drew Herdener）在一份声明中表示：“在等待市议会对税法提议投票结果出来前，亚马逊暂停了在西雅图市中心的Block 18项目建造计划，并正在考虑放弃建新楼转而使用我们最近新租的Rainer Square大楼。”

市议会计划将于5月14日对税法提议进行投票。

《西雅图时报》引述市长珍妮·德肯（Jenny Durkan）于本周三发表的讲话称：“我们非常关心亚马逊的这个决定将对大量工作机会造成的影响。”

今年四月份，西雅图市议会提出了一个将影响该市近500家大型企业的税收提案。该提案将给西雅图带来每年7500万美元的税务收入。

西雅图市长办公室没有立即对路透社的置评请求予以回应。

亚马逊的快速发展改变了西雅图市南湖联盟区（South Lake Union），用大量办公楼取代了原有的仓库和停车场，增加了很多高薪技术人员和昂贵的餐馆。亚马逊的发展在拉动了经济的同时促使了该地房租的上涨。

北美各地政府都期望获得亚马逊类似的投资计划。亚马逊曾表示正在挑选一个城市以建造其第二总部，这将花费超过50亿美元并创造5万个工作机会，该计划将于今年内公布。（小宝）