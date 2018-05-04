华兴Alpha周翔：AI将真正改变未来的创业和生活环境

近日，未来之旅之中美人工智能的未来——联想之星&硅谷银行AI论坛在北京举行。关注人工智能的投资人、创业者、媒体齐聚一堂，共话中美人工智能的未来。论坛现场，华兴资本董事总经理、华兴Alpha负责人周翔做了主题演讲。

周翔从资本市场的角度出发，就人工智能领域的走向和未来发展做了分析和预测。他认为：人工智能对整个行业的改造一定会带来下一个大规模的行业变迁。2018年会是一个重要的转折点，人工智能相关应用在逐渐普及的过程中，会带来大量的机会。能够抓住这些机会的创业企业，就有可能成为顶尖公司。

以下为周翔分享，enjoy~

今天的主题是人工智能，华兴作为创投双方的连接器，更多的观察基于资本市场。所以我更多从资本市场的角度来分享一些新的变化和趋势，以及我们怎么判断将来的走向。

一级市场进入万亿时代，政府资金大量涌入

从2014年的双创到现在，中国的创业市场经历了长时间的爆发期，资金不断涌入。去年，整个行业的资金量达到了惊人的数字，去年一级市场整体完成融资额约1.7万亿元。管理规模约达6.9万亿元。

综合过往情况看，已经连续两年募资规模超过了1万亿，2018年的市场募资可能没有往年那么好，但市场的热度依然在，进入一级市场的资金很多，我们觉得现在已经进入万亿市场的时代。

人工智能领域的投资，背后出现了很多政府资金的身影。人工智能的很多领域，无论机器视觉在各种安全领域的应用，还是自动驾驶的应用，都脱离不了和政府之间的关系，他们也需要更多的政府资金的支持。这是我们看到整个资金端市场去年发生的一个变化。

资金头部项目聚集明显，创业门槛不断提高

从交易的角度来讲，我们看到一个很有趣的现象。记得2016年的时候，我们说是资本市场的寒冬，没什么风口；2017年呈现的状况我们叫“冰火两重天”的状态，好的特别好，不好的特别不好，为什么这么说？我们从几个数据来看：

首先，2017年的早期融资市场其实并不十分活跃，天使融资只占到市场披露交易的30%，是历年新低。在往年天使这个阶段融资都是在50%以上。这也说明资金越来越往成长期甚至后期的项目上走。

但同时我们发现，从2015年到2017年，交易的数量一直在减少，然而交易金额一直在上涨。这反映出资金越来越向头部聚焦。聚集到哪里呢？去年有两个大的风口：一个是消费，一个是科技。

科技领域很多公司的成长速度惊人。2014年的时候，有一批企业在一年中完成三四轮融资成为独角兽。这样的现象去年在科技领域也时有发生。比如2016年年底成立的几家自动驾驶公司，包括联想之星投资的Pony.ai，去年估值体量已经非常高了，在一年内完成了好几轮融资，引起了很多投资人的关注，同样出现了头部项目聚集的效应。

另外一方面，从数量上可以看到，在去年一年的时间里成立的创业公司数量非常少，创业门槛在不断提高。在2014年，一个团队有新的想法就可以做一个很好的创业公司，拿到很多钱，有机会走出来，现在这样的时代已经逐渐过去了。

ToB企业占据市场主流，高门槛创业者受追捧

在过去两年，我们看到真正的科技类创业门槛很高，也在一定程度上反映了整个市场的方向。在过去几年，包括企业服务、硬件服务等等已经占据了整个市场的主流。

2017年是很有意义的，因为2017年是第一次To B类，即企业服务和科技类创业公司的融资金额、数量都远远超过了To C类的企业，但我相信这绝对不是最后的一次，这样的情况会持续很长一段时间。

一方面早期创业公司的数量越来越少，但是真正有门槛的创业者，他所创立的企业在市场上受到的追逐也越来越热。资本越来越喜欢投向真正有门槛的创业者。

资本市场另外一个重点关注的方向就是退出，退出情况在过去一年里也发生了令人欣喜的变化：

今年年初，类似摩拜、饿了么这样大型的并购，给市场提供了更多退出的方向，更直接、更快速退出的渠道，使得整个市场资金的流转速度也越来越快。市场的投资热度随着多样性的退出方式也变得越来越高。

总结2017年看到的几个点：第一，无论是募资还是投资都进入了万亿元的时代；第二，资本市场呈现冰火两重天，头部项目聚集，企业服务等科技领域的创业都受到大范围的关注；第三，退出渠道在过去的一年时间里达到了一个高峰期。

2018年：经济环境出现更多变化，巨头不再一家独大

2018年大的宏观环境上还是有值得注目的东西。首先说国际环境，一方面全球经济复苏，另一方面，中美贸易战不断升级，包括最近的中兴事件，投资人对于芯片项目的关注度也有所提升。我相信政府也越来越意识到科技作为核心竞争力对国家的重要性。

当下经济环境也发生了很多变化，一方面是退出端，很多的交易所都在修改各种规则，以便支持更多企业在二级市场上上市，包括A股开闸，包括我们现在看到在海外公司回到中国上市。香港交易所也在不断修改政策以便鼓励中国公司上市等等。这些给了优秀的创业企业更好地走向二级市场的渠道，使他们有更强的资金实力去面对市场和国际上的竞争。

另外一方面，我们看到市场上冒出更多巨头公司，如果回到五六年前，大家谈巨头基本上只会谈到BAT这三家，但今天市场上的巨头公司很明显不再只是BAT。

无论是小米、美团、滴滴还是今日头条，一举一动都受到更多关注。加之行业发生的并购，整个巨头的布局开始调整，巨头在不同领域跨界渗透，共同形成了今年市场上一个有趣的生态。

在七八年前，第一批的巨头就是把一件事情做好，做好之后，不断地尝试以不同方式去做跨界的渗透。这给后来的独角兽一个启示，除了自己的业务以外，还要通过更多的投资跟并购方式，联合更多市场上的创业公司，因为巨头很多领域的动作都是比较缓慢的，反而没有创业公司那么有行动力。

他们会面对这样的临界点：在单一行业里面做到绝对的领先地位，然后就要开始更深层次的考虑竞争对手是谁，他们在做一些什么样的事情，无论是通过自己的业务模式发展，还是并购的方式。

所以在今年的市场上，巨头在跨界的同时会对很多创业公司造成更为深远的影响。在科技的领域里面，巨头的布局已经很多了，不仅是百度这种本来在人工智能里面投入了很多的公司，包括腾讯在医疗，阿里在工业物联网等等方面的布局都已经做了伸延，深入去看，包括新兴发展的巨头，同样在相关领域做了更多尝试，以使自己在下一个时代里站在一个比较有利的地位。

技术发展推动中国互联网时代变迁，人工智能带来更多机会

我们再往前看一看，中国互联网多年的发展是怎样一步步经历了一个又一个的阶段和风口。在过去十多年，中国互联网经历了几个大型的风口，第一个是门户时代；第二个是互联网2.0时代，当时有一批社交、视频、支付类的公司起家；第三个是到2010年左右的互联网交易时代，所谓的交易闭环的完成，就是电商跟团购的时代。到2014年就是中国的移动互联网时代。

一个时代的诞生，背后是科技的普及带来的整个行业的变化。随着传统互联网逐渐普及，用户的人数上升，达到上亿人的规模，到2.0的时代，技术提升与现实场景的优化使得网速达到一个新的水平。

再到交易的时代，正是因为2.0的支付公司逐渐普及，在2010年线上交易用户超过了上亿人，使得闭环完成，才会有电商和团购的大规模爆发。

在移动互联到来之前，中国的VC投资了很多智能手机公司。到2014年，移动互联网的人数差不多达到3-4亿规模，这时移动互联网开始大规模普及各种应用，模式也不断创新。

在过去几年里，大家一直在找下一个引起大的行业变革的会是什么？在之前，资本追逐过一批智能硬件公司，后来又投资过一批虚拟现实公司，这些都是大家期望能够引起整个行业变革的东西，但是在探索中并不算成功，到目前为止这些技术没有真正承担起改变整个行业格局和生存底层的重任。

我们认为的下一个时代在什么地方？刚才说过，2017年整个市场上的交易有两大风口：一个是消费升级，一个是科技创新，消费升级更多的是因为中产阶级达到了一定的规模；科技创新更多体现在，下一个底层的技术变革的发生。

过去一年里，最引入关注的科技创新是人工智能和数据。人工智能是真正有机会改变创业环境甚至是生活环境的技术，所以2017年投资在人工智能技术层面的项目非常多，包括机器视觉、自然语言、语义识别等等。

随着这些公司的产品技术能力不断提升，人工智能逐渐开始走向一些领域的应用，比如自动驾驶、无人零售，医疗人工智能等等，当这些普遍做起来之后，我们会发现身边的生活真的开始不一样了。

所以2018年是什么样的时代？人工智能对整个行业的改造一定会带来下一个大规模的行业变迁。2018年大概正处于类似于2012年、2013年的移动互联网爆发之前的阶段，各种应用在逐渐地普及，在这里面抓住机会，很有可能就会抓住下一个最有前瞻性的企业。

整个2018年我们对于大领域的预测，首先就是新科技类的创新和投资依然是今年最主要的赛道。我刚才说了2017年科技ToB的企业融资金额数第一次超过了ToC类的公司，今年我相信依然还是这样，其中以人工智能为首的赛道最为显著。

第二个就是去年逐步出现的头部效应情况，在今年也会逐步体现出来，在各个细分领域里，头部的聚集效应非常明显。

人工智能作为一个底层技术，赋予各个行业一个工具，它使得整个行业升级变化，就像当初移动互联网赋予各个行业一样，这些行业里会出现更多类型的创业公司，更有创新性的想法，这些创业公司也会成为市场上更多投资人所追逐的对象。

最后就是我们提到的巨头布局，巨头都已经花了很多精力去做了，它会更关注创业公司，以前巨头什么事情都想自己做，现在它们意识到有很多东西需要合作，会找市场上最好的公司共同完成。

以上就是我们对2018年科技赛道的一些想法。我今天的演讲就到这里，谢谢大家！