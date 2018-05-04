今日头条员工受贿案:火山开除三人 运营负责人被刑拘

今日头条员工受贿案：火山小视频开除三人，运营负责人被刑拘

澎湃新闻记者 杨鑫倢

北京字节跳动科技有限公司（今日头条）近期通过内部邮件，通报了一起内部员工受贿案件。

5月4日，澎湃新闻记者了解到，字节跳动公司的相关内部通报邮件显示，近日，该公司查处了3名火山小视频运营员工违法违规，破坏公司廉洁文化损害公司利益的行为。其中，原火山小视频运营负责人黄子峰，收受贿赂，引入亲属入股的合作方，向公司隐瞒他与该合作方的关系，并且本人也与该合作方股东有利益往来。

根据通报，2017年4月至12月期间，黄子峰利用职务便利，多次收取合作方大额行贿款，以及购物卡、iPad等礼品。并利用职务之便将平台政策漏洞和一些活动规则透露给有利益相关的合作方，使其利用政策漏洞降低自身的运营成本，或在活动中扩大额外收益。

另外，通报还提及，两名火山运营员工孙国新、刘冬霞，违反公司利益冲突申报制度，并违规操作使自己或亲属成立的合作方获利。

字节跳动内部通报邮件的截图

据悉，字节跳动对黄子峰等三人做开除处理，并且罚没年终绩效奖金，扣除全部期权。近日，黄子峰已被海淀警方依法刑事拘留。通报还称将把上述员工加入阳光诚信联盟的共享信息系统。

字节跳动方面向澎湃新闻表示，公司对于此类贪腐行为零容忍。坚决维护公司“正直向善”的价值，要求全体员工诚信经营。

此前，腾讯、阿里、京东等互联网公司也都曾查处过内部员工的腐败案件。

阳光诚信联盟由京东、腾讯、百度、美团点评、字节跳动、360、新浪微博等数十家知名企业组成。联盟曾发表联合宣言，将合力加强企业内部腐败治理，承诺拒绝录用违背职业道德的失信人员。

公开信息显示，阳光诚信联盟已经上线共享信息系统，实现失信名单的共享。如果有联盟某家成员企业的员工有违背职业道德行为，录入失信名单后再去其它企业中的任何一家求职，都会被拒绝。截止2018年3月，整个联盟成员单位已达124家，员工总数百余万人。