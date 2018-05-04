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多链钱包Kcash获千万级融资 为1亿人次用户免转账费

多链钱包Kcash获千万级融资 为1亿人次用户免转账费
2018年05月04日 16:30 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月4日消息，多链和跨链钱包Kcash宣布近获得来自币圈和传统VC的千万级融资，投资方未透露。同时，Kcash宣布两个重要动作，一是，Kcash将给1亿人次用户免转账手续费。二是，将和数据交易所公信宝达成战略合作。即日起，双方将在产品、社区、生态多个层面进行协作与发展，Kcash多币种钱包将入驻布洛克城，公信宝GXS将于今日正式登陆Kcash钱包。

　　根据介绍，Kcash定位是像蚂蚁金服一样的数字金融平台，用户已经突破70万，管理的数字资产折换成人民币已经超过了30亿人民币，主流币种包括BTC、ETH、ETC、LTC还有EOS。

　　Kcash团队指出，今年Kcash将聚焦三个业务重点：Kchain公链研发、交易功能拓展、与N个千万级用户数量公司合作，最终打造一个包容开放的Kchain生态平台。

　　Kcash团队自2013年底，2014年初正式从事区块链创业，最初的产品是一款比特币数字钱包Yardwallet，2017年9月份上线第一版Kcash，10月份全面支持主流链条的多条资产。

　　根据Kcash资料，Kcash于去年9月份上线APP，目前用户已突破70万，支持的数字资产代币超1000种。此次为1亿人次免手续费，Kcash的补贴将达千万级人民币。

　　Kcash创始人祝雪娇毕业于清华大学，连续创业者，有8年技术研发经验，全栈工程师，曾创办微团、Payyard pte、奇点未来等多个互联网创业项目。2013年开始研究数字货币和区块链。

Kcash融资区块链
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