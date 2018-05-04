中国版《旅行青蛙》开启内测 将游遍国内著名景点

阿里曾表示中文版《旅行青蛙》发行后将使国内玩家体验到更多本地化的内容，最大程度挖掘游戏本身所具有的IP价值。

来源：界面

作者：彭新

4月2日，阿里巴巴集团宣布与日本游戏公司Hit-Point达成战略合作，获得Hit-Point授权，在中国大陆地区独家发行旗下手机游戏《旅行青蛙》。近日，中国版《旅行青蛙》已经开启了内测，小青蛙将可以在国内开启旅程。

此前，从目前网上曝光的多张游戏截图来看，中国版《旅行青蛙》将命名为《旅行青蛙：中国之旅》，游戏本身除了进行汉化之外，还对整体内容做出了修改，原本的旅行地点从日本换成了中国，而旅行中带回的照片也变成了中国的古迹与景点。

游戏内购商品改为中国特色的香葱烤包子、海苔煎豆腐、玉佩、围巾等等。

这与阿里此前表述相符，其表示中文版《旅行青蛙》发行后将使国内玩家体验到更多本地化的内容，最大程度挖掘游戏本身所具有的IP价值，并通过打通阿里巴巴集团内部核心资源，为《旅行青蛙》中文版中加入更多娱乐元素。

阿里游戏官微亦曾提及《旅行青蛙》中文版部分内容：“旅行青蛙即将出发游览中国的大好河山”。这样一来，众多牵挂蛙儿子命运的老母亲以后就将可能见到更多具有国人共鸣的景点，比如北京、杭州、西安、洛阳、张家界、西双版纳等。

此外，阿里巴巴旗下版权交易平台阿里鱼将作为该游戏在国内的唯一授权商务合作方，负责IP内容的商业化合作。阿里鱼方面表示，双方将“围绕商品化授权、营销授权、空间授权，启动全渠道合作”，并将帮助旅行青蛙版权方在中国寻找合作机会，扩大市场。

创立于2007年的Hit-Point，主要从事休闲手机游戏开发，例如他们的《猫咪后院》，这款游戏让玩家在庭院里摆放各种道具来吸引各式各样的猫咪。在十年中，Hit-Point共开发了约30款游戏。

《旅行青蛙》是Hit-Point在2017年底上线的一款放置类游戏，这款主打轻度、休闲的手机游戏2018年1月在没有汉化版本的情况，经过朋友圈的分享传播获得激增的下载量，并一度登顶苹果应用商店付费榜榜首。据阿里官方透露，《旅行青蛙》iOS端在中国总下载量超过3000万。