新浪科技讯 5月4日下午消息，在雷军发布公开信，解释“小米是谁，小米为什么而奋斗”之后，蓝港互动集团创始人、董事局主席兼CEO王峰发表文章《王峰回复雷军：蓝港是谁，蓝港为什么而奋斗》。

对于小米所提做“感动人心、价格厚道”的好产品，王峰深表赞同。他表示，所有优秀的企业都应以为用户提供优质精彩的产品而奋斗，这是企业立足市场的根本，从这个层面上，蓝港的价值观与小米是一致的。

王峰提到，2017年10月，蓝港互动正式启动全新品牌标识，而品牌焕新的背后，是蓝港从形到意的一次思考与革新。他称，焕然一新的蓝港互动，以“创造有趣和精彩”为使命，努力“成为领先的全球化娱乐企业”。

王峰还提到，在他看来，雷军对金山人最大的影响是“不服气”，并称：“雷军不只是我老板，也是我们金山人出来创业的最大榜样。”(李楠)

以下为王峰原文：

昨天，我在朋友圈说过，“雷军是所有金山人的骄傲”。小米员工马上回复我说，“他也是小米人的骄傲”，雷军同学又回复说，“他也是武汉大学的骄傲”。其实在我看来，雷军是中国人的骄傲，他的成就，是这个时代无数个人奋斗者的榜样，包括60后70后80后90后，他是这个伟大时代的骄傲。很多人问我，金山十年给了我什么，雷军对金山人最大的影响是什么，我说就是三个字——不服气。

还有人和说我，怎么小米上市，金山的很多人高兴，我回答说，雷军不只是我老板，也是我们金山人出来创业的最大榜样。近十年来，1988年就创办的金山品牌，走出来了一大批金山系创业者。看见我们过去的老板数度创业，百折不挠，取得今天这样的成就，岂能不为之呐喊助威？金山人，注定是为创业而生的。

不服气，就是敢于直面挑战，坚韧。这三个字代表着一种固执的坚持、一种持续的投入、一种坚决的执行，也正是这三个字，让时间成为了小米的朋友，终将换得理想的实现。

回想起在金山与雷军一起奋斗的日子，还是感概万千，每年生日都是雷军给我过的，我们是十几年的兄弟和战友。2007年，我承载着十年金山人的精神创立了蓝港互动。蓝港开始做端游的时候，已经面临八大端游公司全部上市的局面，也就是说市场留给你的空间、潜在机会没那么大了，必须血拼才能成功。进来以后我们发现市场在变，我们既要保持梦想，往前走时又不得不做每一步的适应与调整，所以蓝港横跨端游、页游、手游。移动游戏的三剑时代，是属于蓝港人的光辉岁月。而如今，游戏行业竞争环境日趋恶劣、外部流量获取成本持续走高，蓝港正在经历黎明前的“至暗时刻”，就如同那部电影的名字一样。在那部电影中，丘吉尔抵住压力，带领英国人民奋起反抗，直至取得最后的胜利。

只有洗净铅华，做出精益求精的好产品，才能让我们赢得真正的信任和掌声。小米始终坚持做“感动人心、价格厚道”的好产品，我深表赞同。所有优秀的企业都应以为用户提供优质精彩的产品而奋斗，这是企业立足市场的根本，从这个层面上，蓝港的价值观与小米是一致的。2017年10月，蓝港互动正式启动全新品牌标识，此次品牌焕新的背后，是蓝港从形到意的一次思考与革新。焕然一新的蓝港互动，以“创造有趣和精彩”为使命，努力“成为领先的全球化娱乐企业”。

昨天，我们横板动作MOBA《闹闹天宫》的二次测试圆满结束，16万玩家参与，好评如潮。这款游戏对于蓝港人来说，是具有里程碑意义的，这是蓝港游戏脱胎换骨再做精品的路标。蓝港游戏，在海外、H5和微信小游戏上还会不断发力。

蓝港影业不断进击，《我与你的光年距离2》签约芒果TV，《来到你的世界》签约腾讯视频，我们每一年有能力做好三部网剧，逐渐形成品牌系列，蓝港影业与蓝港游戏形成一个文化上的默契，励精图治，打造精品。

蓝港科技匠心打造小青AI音箱，前瞻性布局人工智能领域，我们已经在问答语音游戏Skill生态上大胆突破，开放协同，形成一个独特的市场位置。

蓝港互动全面拥抱区块链，旗下的游戏和影视IP业务一步一步全面链化。我们的兄弟公司火星财经已经大步进入了区块链领域的媒体和社区业务，为我们蓝港业务的区块链化奠定了极好的市场基础。

对于这些，有人说是追风，但事实上这是蓝港在坚持“创造有趣和精彩”使命基础上的战略调整，就如同当年的横跨“端页手”。也恰恰是这些，成为了我们的力量与信心，我们即将迎来黎明曙光。蓝港十一年的创业过程中，这份力量与信心，在我心中始终如初。我们的理想从没有改变。

最后，再次祝贺小米，衷心祝愿小米IPO顺利！为雷军打Call。

愿我们走出半生，归来依旧是少年。奋斗者永远年轻。

Sofia、Simon、Jason和Blues，我们团结起来，战胜一切困难。

与所有蓝港人共勉。