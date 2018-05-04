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李彦宏北大120周年校庆演讲：还会再捐款吗？必须的

李彦宏北大120周年校庆演讲：还会再捐款吗？必须的
2018年05月04日 14:04 澎湃新闻
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　　澎湃新闻记者 包雨朦

　　5月4日，北大校友、百度公司创始人兼CEO李彦宏出席了北大120周年校庆庆典。在活动上，李彦宏表示，80年代的北大充满理想主义和家国情怀。在读书时期，学校开始倡导“学以致用”“市场导向”，李彦宏因此开始关注互联网和新技术，北大是他留学和创业的理想起点。

　　就在前不久，李彦宏为北大捐赠了6.6亿元，成立百度北大基金，成为本届北大校庆最大额度的单笔捐赠。

　　李彦宏讲话实录：

　　1987年，我从一个山西的小城市考入北大，在这里度过了四年非常非常美好的时光。80年代的北大是一个充满了理想主义和家国情怀的北大，从我们讲“团结起来，振兴中华”到“小平您好”，无一不体现了那个时代人民的心声。

　　后来到了80年代末期，学校开始倡导“学以致用”，倡导“市场导向”，我也开始关注中关村大街那些带着BB机的人，也开始知道了电子邮件可以瞬间把信息传到大洋彼岸，知道了有互联网。这些都是我后来留学和创业的理想起点。但更重要的是，我认为这些也是北大120年来一以贯之的文化内涵和精神魅力。

　　我爱北大，祝母校生日快乐！

　　主持人：

　　我和彦宏师兄是一个时代读北大的，他是我们的代表，也是我们的骄傲，所以我可以多问一个问题给彦宏师兄。当我把这个问题问出来之后，学校会觉得也是代表学校和诸位问的。彦宏师兄，还会捐吗？

　　李彦宏：必须的！我虽然毕业已经27年了，但是无论是远在美国，还是近在资源宾馆创业的初期，我从来没有一天感觉到自己不是北大人，没有一天感觉到自己在精神上离开了北大。北大是我永远的精神家园！谢谢！

　　主持人：

　　谢谢师兄！为你骄傲，也向你致敬。

李彦宏北大校庆
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