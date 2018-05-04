阿里巴巴投资者信心不足：市值蒸发600亿美元

新浪科技讯 北京时间5月4日中午消息，随着利润和收入增长放缓，马云的购物狂欢开始迫近阿里巴巴的底线。投资者的不满情绪已经让公司市值蒸发了600亿美元。

阿里巴巴集团预计将迎来一年半内首次盈利下滑——原因在于主要亏损业务的叠加以及扩大支出抵御腾讯在零售和支付领域的竞争压力。虽然营收预计增长53%至590亿人民币（约合93亿美元），但实际上这是七个季度以来的最小增幅。

中国最大在线商场正在试图摆脱核心业务增长放缓的形式。进军物流、云计算、在线食品和实体零售业等都需要成本，蚕食了利润空间，并进一步让公司远离其曾经一度重视的“轻资产”理念。再加上全球科技股的下跌，自去年1月创纪录的最高点以来，市场对其不断增长的支出的担忧已经使公司股价下跌超过10%。瑞银集团（UBS Group AG）分析师Jerry Liu表示，这一利润率下降趋势会一直延续到下一财政年。

“我们预计2019年财年的利润率会在稳定之前持续下降，随后逐渐改善，”Liu在研究报告中解释说，“阿里巴巴的大部分举措都处于早期阶段，比如，最近在视频和支付领域投入大量资金。”

腾讯亦是如此，自从1月23日的高点以来，腾讯市值已然蒸发了1000亿美元。但关键还是阿里巴巴，尽管周四纽交所股价小幅上升，阿里巴巴引发了华尔街340亿美元的卖空投资。

马云正面临跟电子商务先驱杰夫·贝索斯相似的挑战，后者的亚马逊多年来一直亏损，但借着惊人的增长势头总是能够成功缓解股东的担忧。这背后的思路是为跨越零售、互联网极端和数据各个方面的网络帝国奠定基础。Janchor Partners曾在2012年买下阿里巴巴部分股份，这些年来这些股份已然翻倍不少，基金的创始人John Ho表示，这家总部位于杭州的巨头也许会在不到10年的时间里成为价值万亿美元的公司。

但就近期而言未来不甚明朗。随着中美之间的贸易摩擦升级，以及对Facebook之剑桥分析丑闻引来监管的担忧，规避风险的交易者纷纷开始抛售全球科技股。

因此，阿里巴巴周五发布财报时，投资者比较关注公司的全年收益指导。Liu预测，阿里巴巴2019年财年的收入增长率将低至40%，低于与阿里巴巴三月份末发布的48%这一预期。

马云手下的高管们除了继续增加开支别无选择。不仅因为公司的主要市场逐渐饱和，也因为公司还需要抵御腾讯带来的竞争压力。这家运营着微信的巨头公司也在电子商务、云计算、支付、娱乐甚至实体店零售等领域下了重注。

阿里巴巴决定全面接管几家亏损企业也是导致公司利润持续下降的一个原因。阿里巴巴表示，公司将在四月份打算全面接管食品派送服务饿了吗，投入95亿美元资金给这家正与腾讯投资之美团深陷价格战的公司。饿了吗和美团都在扩大社区服务范围，并大量补贴餐馆派送。

虽然饿了吗的整合预计要到下一季度才开始，但另外两个亏损业务菜鸟物流和优酷已经给阿里巴巴带来麻烦。公司对东南亚电商平台Lazada的接管将促进海外扩展，另外公司正以收购互联网金融巨头蚂蚁金服的股份来正式化其与该支付子公司之间的关系。

最后，阿里巴巴还花费巨资建造数据中心，以维持其在中国云计算业务领域的领先地位。摩根大通公司估计，该业务到2021年可达1520亿元人民币。其中，阿里巴巴一家独占60%的市场份额。大和资本市场香港（ Daiwa Capital Markets Hong Kong Ltd.）的一位分析师估计，仅在三月份这一季度，公司的云计算业务收入就可能翻番。

但就目前而言，投资者对阿里巴巴股票的态度可能仍将保持谨慎。

华兴证券的一位分析师在报告中表示：“最近的股价压力反应了投资者对有机增长趋势与混合利润下降的担忧。”(木尔)