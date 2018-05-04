F8大会第二天：VR助力下 社交和设计有了新的可能性

这次F8，一口气围绕VR和AR发布了多项重大更新。

VR硬件包括备受关注的头戴式VR一体机Oculus Go，以及需要连接电脑使用的Oculus Rift，配合发布的“软件”有线上社交平台Facebook Space，以及F8第二天现场演示的VR绘画／动画软件。

AR新功能有Instagram特效及贴纸，和Messenger特效相机。

这次，硅星人排了很久的队，就是要第一时间感受一下，在第三个VR元年，老是被人说今年绝对火但其实一直凉凉的VR能被Facebook玩出什么新花样。

Space

为了让大家更不愿意出门，Facebook的Social VR部门发布了新的社交平台Space。

在Oculus Store下载了Space Beta后，你就可以以虚拟形象的形式出现在朋友的Space里了。Space目前一次可以接入4人，最多打打麻将。

这种功能早就不新鲜了，Space的设定直接让我想到了任天堂Miitomo，在Miitomo上，你可以给自己捏脸，和朋友的虚拟形象聊天，也可以装饰自己的家。

和Miitomo一样，Facebook Space的第一步也是创建自己的虚拟形象，也就是捏脸，但是Facebook会自动读取你最近发布的有Tag的照片，为你生成一个虚拟形象。

但从实际效果来看，虚拟形象和真人的相似度不是很高。

我拒绝承认这个奇怪的角色是我本人

此外，你还可以在Space中为自己添加各种饰品，但我前面的一个小姐姐费了牛劲儿也没把兔子耳朵戴到头上，我为了给自己加上两个皇冠则被后面排队的人反复催促，我觉得这个功能有待改进。

这有可能是因为，所有道具都需要通过双手在虚拟世界里抓取并戴到身上，为了让体验更真实，一键换装这种功能是不存在的。想把饰品戴正，你还需要一个Space里的镜子。

进入Space后，我发现自己没有腿，以一个很有禅意的姿态漂浮在科罗拉多大峡谷的场景中。除了大峡谷，你还有木星表面、大堡礁、平昌冬奥会现场、马尔代夫度假酒店等多个场景可以选择。

这些场景以玻璃球的方式呈现，把球送到嘴边张开嘴吃下去就可以切换场景。

我问引导我畅游Space的小姐姐Chitty为什么我们没有腿，她回答道，因为我们用不到腿，在Space Beta里，我们还不能四处走动。

Space可以为社交带来新的可能性，让你足不出户体验和朋友促膝而谈的感觉，也许异地恋可以考虑试用一下，毕竟只要吃掉一个玻璃球，你就能带他／她去浪漫的土耳其了。

VR绘画／动画

另一个受到大家关注的展台是VR绘画。

和Space一样，这个功能也是别人玩剩下的了。2016年，Google就发布了Tilt Brush，一款配合VR眼镜使用的绘画软件。

使用Tilt Brush，你可以用各种肌理、各种形态的笔刷，像做雕塑一样画画。但是Facebook的绘画软件呈现出的效果比 Tilt Brush有质感的多，也专业的多。这不再是一款游戏性的、实验性的VR绘画软件，而是能用于工业设计和游戏原画设计、甚至是动画的成熟软件。

工作人员正在创作中，我亲眼目睹他用半小时完成了其他软件两天的工作量

得到许可，我也上台体验了一下，感觉很难描述，像用大型的3D打印笔在创作，而且反应非常灵敏。

我画出来的东西好像古早的Windows屏保三维水管，又像一根在空间里延伸的铁丝，画好之后可以用手抓握，然后摆到自己想要的地方。

另一个突破之处在于，这款VR软件可以制作动画。可以用笔构建路径，让刚画好的鸟在空间里沿你画好的路线飞行，也可以用内置笔刷让一片稻草呈现被微风吹过的效果。

在演示中，我甚至还看到了一只章鱼在打架子鼓这样让人眼花缭乱的作品（是的，你也能摸到章鱼的触手）。

我问了问台上画画的小哥哥戴VR眼镜创作是什么感觉，他说，“简直太方便了，我至今都觉得神奇，以前需要花费大量时间的建模和渲染，现在很快就可以完成。另外在这里画画不怎么需要空间想象能力，你想从哪个角度看自己画的东西都可以。”

对于设计工作者来说，Facebook也许给他们的颈椎腰椎带来了福音。

Messenger、Instagram的AR相机

这个功能我应该不会经常用。原因如下。

哪个美少女想要这样的效果啊！

此外，Facebook对可爱的理解似乎也有一些偏差，起码这些滤镜很不适合我。

不仅不适合我，也不适合其他黄皮亚洲女性

小扎在keynote环节展示的兔子滤镜我也试了，甚至都懒得放出来。

无论从选择的多样性上，还是从实际效果上，Messenger和Instagram的这波更新都没有达到美图或者B612或者其他国产直播软件的水准，只能说聊胜于无吧。