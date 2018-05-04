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小米IPO 一桩“事先张扬”的资本局

小米IPO 一桩“事先张扬”的资本局
2018年05月04日 05:53 新京报
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　　“喝了碗小米粥就开始闹革命了”。 2010年4月6日，在互联网圈闯荡18年的雷军带领十余人站在办公室一起喝了碗小米粥，此后小米横空出世。

　　“我们当时想好了，事情如果做成了就成了。万一做不成，我们就说自己从来没做过。”雷军在小米手机1发布前夕对媒体袒露了心声。

　　如今，历经8年，今年48岁的雷军决定放弃“在创办第一天我就知道需要15年”的IPO计划。甚至，2015年，小米成立5周年之际，雷军还再次表示“5年内不上市”。

　　为何“5年内不上市的小米”突然上市了？

　　今日，港交所相关人士对独角鲸表示，小米已于今日正式向港交所提交IPO申请表格，成为首家在“同股不同股权”新规之下提交IPO申请的内地企业。港交所将按照新规流程尽快批准小米上市。接近港交所的知情人士透露，最快将于6月获批上市。

　　2017年底营收破千亿的“造势”

　　2017年底，市场突然传来消息小米即将IPO，预计估值1000亿美元。

　　市场哗然，如果小米上市后，将改写目前的BATJ格局，小米将超过京东百度市值，成为第三大科技公司。

　　然而，小米官方对此一直缄默，不予置评。

　　此后，记者从多家保荐机构和投资人处获悉，小米确已启动IPO计划，为此，小米进行了一轮人事调整。更有业内人士透露，小米投资人和保荐机构有意造势，将小米估值做大。

　　而在此之前的10月，小米宣布其营收突破千亿大关。

　　这对于成立7年来的小米来说具有里程碑的意义，因为刚刚经历了“换芯门”、供应链危机、市场份额下滑等一系列危机。同时，这一数据距离销售额超过千亿元的格力电器又近了一步。

　　而在2013年，创立小米仅3年的雷军在央视“中国经济年度人物”颁奖典礼上曾与格力电器董事长董明珠打赌称，5年内如果小米的营业收入击败格力，董明珠就输给自己1块钱。

　　但董明珠在现场强硬地怼回去说，1块钱不要提了，“要赌就赌10个亿”。

　　如今，小米招股书披露，其2017年营收超过千亿元高达1146亿元，而两年的2015年小米营收仅为668亿元。

　　近期，格力电器披露2017年报，其2017年实现营收1482.86亿元，同比增长36.92%，实现归母净利润224.02亿元，同比增长44.87%。

　　照此计算，格力与小米销售额的差距336.9亿元。照此计算，如果小米2018年营收增速达到29.4%方可赶上格力电器营收。同时，是在格力电器2018年保持不增长的情况下，照此来看，似乎颇有难度。

　　今年3月，董明珠在接受独角鲸独家专访问时表示，“差一分钱也是差啊，赌局我们赢定了”。

　　尽管如此，小米赴港IPO的消息频频见诸报端，成为资本市场最热门的话题。

　　4月20日，港交所集团行政总裁李小加主动对小米抛出橄榄枝，他在某论坛上公开表示，小米如果没有来港上市，他会感到惊讶。同时，他预计“在2018年6、7月的时候，我们会看到首批公司根据新制度在港上市。”

　　4月24日，港交所发布IPO新规，在港交所官网披露的《新兴及创新产业公司上市制度》咨询总结中表示，港交所允许双重股权结构公司上市，IPO新规允许尚未盈利的生物科技公司赴港上市。

　　新上市规则将于4月30日生效，正式接纳相关上市申请。此次改革被市场人士视为25年来，港交所意义最为重大的上市制度改革。

　　赴港IPO前突击选三位实力独董 含两位“香港通”

　　5月3日，小米正式向港交所提交IPO申请。

　　这一次，小米第一次在公众面前“裸奔”，其奖金400页的招股书成为市场最受关注的研究样本。

　　然而，小米赴港上市也能从招股书中找到踪迹。

　　2017年12月，媒体关于小米着手IPO的报道密集出现。有接近小米高层人士透露，雷军确实在11月份与投行进行了接触；据其称，雷军同步了2000亿美元的目标，并受到了投行的认可。

　　2018年1月8日，业内突传小米将于香港上市。今年4月小米“突击”请来三位非执行独立董事，为董事会提供独立意见及判断。

　　雷军武汉大学校友、泰康保险董事长陈东升，香港恒基兆业地产原副主席、香港金紫荆星章、太平绅士李家杰，Rokid Corporation首席财务官、原金山软件CFO王舜德均与2018年4月成为小米非执行独立董事。

　　根据招股书，李家杰与王舜德堪称“香港通”，为小米赴港IPO可提供专业咨询及市场建议。

　　今年54岁的李家杰为香港金紫荆星章太平绅士，自1985年起担任恒基兆业地产有限公司执行董事，自1993年起担任副总裁，主要负责该公司中国业务的发展。自1993年起担任恒基兆业发展有限公司执行董事及副主席，亦担任恒基兆业有限公司副主席。自2003年起担任东亚银行非执行董事等。

　　而作为雷军老友，王舜德是一位财务专家，他1986年取得澳门大学社会理学学士学位，于1987年取得另一个大学财务专业理学硕士学位。此后的1996年获得香港会计师公会认可的执业会计师，自2005年4月21日起为香港会计师公会资深会员。

　　目前王舜德担任Rokid Corporation首席财务官，并自2014年7月起担任金山软件的独立非执行董事，2011年12月至2012年7月，王舜德曾担任金山软件执行董事及首席财务官。

　　5月3日，刚刚提交IPO申请的小米与香港长和达成全球策略联盟，雷军和李嘉诚均出席。根据协议，长和将小米的智能手机、智能硬件和其他设备引入长和旗下在世界各地的电信和零售部门。

　　一位不愿具名的人士透露，赴港上市对小米最为有利，便于统一市场和开展业务，小米近期对香港市场也有深耕。同时，小米赴港上市主要在于港交所作出了同股不同权的巨大改革，彰显了十足的诚意，而中国内地也不排除以CDR的形式回归A股。

　　采取AB股，雷军获控制权

　　小米是港股首家同股不同权的公司，创始人雷军持有31.41的股份。招股书显示，小米将采取AB股结构，雷军和林斌将拥有A类股份，对于提呈公司股东大会的任何抉议案，A类股份持有人每股可投10票，B类股份持有人则每股可投一票。对于有限保留事项的决议案，将实行同股同权。有分析称，雷军表决权比例超过50%，可实现对公司最大自治管理权。目前，招股书尚未公布最终A类股、B类股的占比，尚在“编纂”中。

　　业内人士介绍，同股不同权为“AB股结构”，B类股一般由管理层持有，而管理层普遍为始创股东及其团队，A类股一般为外围股东持有。这种结构有利于成长性企业直接利用股权融资，同时又能避免股权过度稀释，造成创始团队丧失公司话语权，保障此类成长性企业能够稳定发展。类似百度、阿里、京东等均为“AB股结构”。

　　2014年，阿里巴巴表达了希望在香港上市的意愿，但由于阿里要求保留合伙人制度，这与港交所同股同权的要求不符，虽然李小加多次表达希望阿里赴港上市的愿望，但最终未能实现，阿里巴巴最后选择了赴美上市。

　　方正香港金控渠道发展部董事林子俊告诉新京报记者，小米选择来香港上市，并且选择尝鲜“同股不同权”，对香港交易所而言认可其改革方向的见证，也是对港交所上市规则新规的一次考验。虽然香港第一季度新股IPO数目最多，但是以集资规模来看，并不理想，小米此次传闻集资100亿美元，有望大幅度增加香港交易所新股上市集资的规模，重夺全球最大集资市场的排名。

　　关于小米股权复杂，林子俊认为，小米投资标的非常的多，有资本投资，也有股权投资，还有互换投资，导致股权更加复杂。关于小米多地上市，他表示香港上市应该是没有问题的。是否之后在内地采取CDR上市，这个目前还只是猜测。

　　随着小米招股书的披露，雷军和创始团队到底持股多少终于揭晓。

　　小米公司创始人、董事长兼CEO雷军和创始团队合计持股58.21%。其中，雷军持股31.41%，。此外，联合创始人、总裁林斌持股13.33%，联合创始人、品牌战略官黎万强持股3.24%，小米联合创始人、原战略副总裁黄江吉持股3.24%等。

　　如果小米市值达到700亿美元，那么，雷军至少达到219.89亿美元的身价。如果小米市值能超过1000亿美元，雷军的身价至少有314.12亿美元。根据目前福布斯财富榜，雷军将在全球富豪排第19名。在中国富豪榜上，仅次于马化腾的453亿美元，高于马云的390亿美元，雷军有望排第二名。

　　小米上市或面临专利诉讼风险

　　小米招股书用了46页对公司发展做出了风险提示。在那些看似繁杂的政策和法律因素之外，小米业务自身危机更应该引起投资者的关注，尤其是当小米坚持认为自己是一家互联网公司。

　　可以看到的是，过去三年，互联网服务业务收入占总营收的比重分别为4.9%、9.6%、8.6%。业内人士表示，该业务对小米的贡献并非稳步提升，2017年就已经比2016年下降了1个百分点。对比业内其他互联网公司来看，小米月活跃用户收入也只是行业主流玩家的零头。

　　招股书显示，广告是小米该业务收入的最大来源，但是对于MIUI中的广告一直是争论的焦点。雷军曾对广告过多做出公开回应称，如果广告过度影响体验，用户可以投诉，小米会下架该广告。至于游戏，小米的分发能力更是取决于自身硬件的销量，后者是它显性的天花板。

　　但更为重要的是，知识产权官司仍然拷问着小米向外拓展的进度。2014年12月，爱立信向印度新德里高等法院提起诉讼，小米在印度销售和推广的手机及配件侵犯了前者相关专利，至今尚未完全解决。类似这样的法律风险被写入了小米的招股书。

　　小米专利风险是个长期话题。由于小米起步较晚但速度较快，其商业模式中隐含了这道风险，互联网模式与纯品牌的方式运作，对规范的供应链依赖程度远高于其竞争对手，中间环节若存在风险，都有可能成为小米的绊脚石。

　　事实上，小米部分技术采用了开源软件，而这通常需要授权，以及公开使用开源软件修改或者衍生产品的源代码。如果开源提供方认为小米未能遵守相关条款，小米就将面临大量的诉讼成本，并停止包含这一开源软件的产品和服务，造成业务的中断。

　　招股书之外，小米的未来也存在着一定的风险。Canalys分析师贾沫告诉记者，小米计划通过融资在技术研发和海外拓展等环节加大投入，而这些投入将可能影响小米短期的利润率。虽然同股不同权保障了对公司的控制力，但如何说服投资者保持市值的稳定，也是小米需要面对的潜在挑战之一。

　　编辑：陈维城 倪雪莹

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