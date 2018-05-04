米尔肯研究所数字货币会议言论记录

作者： Samuel Haig

在加利福尼亚州比佛利山庄举办的米尔肯研究所举办的第二十一届全球会议上，一场有关加密货币的讨论引发了激烈的争论：被称为“末日博士”的Nouriel Roubini, 指责比特币的所谓“去中心化”是“一派胡言”。除了Roubini之外，CFTC（美国商品期货交易委员会）主席还就需要尊重围绕加密货币市场兴起的“时代”性质提出了评估意见。

“末日博士”在米尔肯会议上抨击去中心化

在这次会议的小组成员中，一位以预测2008年金融危机而闻名的经济学家Nouriel Roubini的表现最为活跃。

“所有关于去中心化的讨论都是胡说八道” Roubini说道，他把区块链描述成一个“美化的Excel电子表格”。对于在2017年底进入比特币市场的投资者，鲁比尼表示：“这是一个泡沫……那些迟到的人就像是傻瓜。”

Roubini的言论引发了Celcius Network首席执行官Alex Mashinsky的报复，他向Dr. Doom挑战道：“请买一枚代币然后告诉我们它是如何工作的”。Abra的首席执行官Bill Barhydt也加入到这场争论中并宣布，Roubini对加密货币市场的分析，类似于“一个卖马的人说我们不需要内燃机。”

CFTC主席描述了“时代”向比特币的转变

在米尔肯会议上，CFTC主席Christopher Giancarlo在发言中说道，监管者需要“花点时间，尊重这一代人对这一新工具的兴趣”。Giancarlo主席断言，加密货币市场需要的“不是受到嘲笑，而是要有一点关注和尊重，并采取一些真正具有深思熟虑的和前瞻性的政策行动。”

他继续说道：“这里有一些属于时代的东西。就像婴儿潮一代对当时的领导人失去信心，并试图通过性、毒品和摇滚乐在当时寻求文化变革一样，我认为还有一代人也失去了对我们的信任，他们经历了金融危机，现在他们将技术视为一种非中介化的机构。”

Giancarlo先生最后强调了CFTC在寻求将其在20世纪30年代发展起来的监管权力应用于加密货币的创新现象时遇到的挑战。“我们正在努力寻找一种方法，如何将旧法律应用于真正新的和不同的应用中。”吉安卡洛先生说道。

“我看到的每一个首次代币发行都是安全的”

SEC专员Michael Piwowar在会议上对首次代币发行进行了全面的评估，他说到目前为止，他自己或SEC主席Jay Clayton检查的每一个首次代币发行都是安全的。

Piwowar也讨论了当前对首次代币发行的监管影响，他说“如果（首次代币发行的代币）是安全的，那么它就会变成三个部分。第一部分是注册的公开发行;这是正常的首次公开发行（IPO），进行公开募股。我们还没有让任何人注册为首次代币发行进行公开募股。下一个部分是豁免的产品，所以如果你有一个首次代币发行，你必须适应这些类型的豁免。第三个部分是非法的。如果你不属于前两个部分，那我们说过我们就会来找你。”

Piwowar先生补充说：“比特币本身并不安全，但是这些为首次代币发行而定制的代币大多数都是安全的。”