Facebook拟借信息泄漏事件推出免广告的付费服务

新浪科技讯 北京时间5月4日晚间消息，彭博社今日援引知情人士的消息称，Facebook最近数周进行了一系列调研，旨在评估免广告的付费服务能否吸引更多消费者使用Facebook。

知情人士称，Facebook之前也曾研究过这样的选项，但鉴于近期曝光的用户信息泄漏事件，Facebook目前拥有更多的理由推出一项免广告的付费服务。

该知情人士同时强调，目前Facebook推出免广告的付费服务的愿望并不是特别强烈，因此不能保证一定会推出该服务。

对此，Facebook拒绝发表评论。但在第一季度财报电话会议上，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)和COO雪莉·桑德博格(Sheryl Sandberg)一直在强调基于广告赞助服务的重要性，称这允许Facebook接触到更多消费者，无论收入级别。

当然，Facebook也不排除推出付费服务的可能性。桑德博格当时说：“我们当然也在考虑其他许多商业化形式，包括推出订阅服务。”

此外，CEO扎克伯格上个月在美国国会作证时也为推出订阅服务埋下了伏笔。他当时说：“不管怎样，我们会一直提供一个免费版本的Facebook服务。”

知情人士称，扎克伯格很早就考虑推出付费服务了，只不过内部调查结果显示，消费者并不接受这样的服务，认为Facebook这样做有些贪婪。而如今则不同，受近期的信息泄漏事件的影响，消费者的情绪开始转变，越来越重视个人隐私。

去年，Facebook营收410亿美元，几乎全部来自广告服务。(李明)