亚马逊暂停新办公楼建设计划 等待税收提案投票结果

【TechWeb报道】5月4日消息，据路透社报道，亚马逊表示，它已经暂停了在西雅图新建办公楼的计划，并且可能转而使用最近租下的办公楼，而不是在市中心再建一座大楼。

亚马逊在等待西雅图市议会就向大型企业征收税款的提案进行投票之际，做出的这个决定。市议会定于5月14日就该提案进行投票表决。

亚马逊副总裁德鲁·海德纳（Drew Herdener）在一份声明中表示：“在市议会投票表决之前，亚马逊暂停了西雅图市中心的Block 18项目建造计划，并正在考虑使用我们最近新租的RainerSquare大楼。”

亚马逊的快速增长改变了西雅图南湖联盟区（South Lake Union），用大量办公楼和昂贵的餐馆取代了原有的仓库和停车场，并增加了很多高薪技术人员。亚马逊的发展拉动了经济的繁荣，同时也促使该地区房租上涨。

北美各地政府都在争夺亚马逊的类似投资。

亚马逊已表示，将斥资50多亿美元建造其第二总部，并创造5万个工作机会。

4月份，西雅图市议会提出了一项影响该市约500家大型企业的税收提案。该提案每年将为西雅图带来7500万美元的税务收入，其中大部分收入将用于建造保障性住房。（小狐狸）