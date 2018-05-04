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果粒科技获IDG资本、红杉资本5000万元Pre-A轮投资

果粒科技获IDG资本、红杉资本5000万元Pre-A轮投资
2018年05月04日 17:33 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月4日下午消息，智能金融科技公司北京果粒科技有限公司(简称:果粒科技)宣布获得IDG资本、红杉资本5000万元人民币Pre-A轮投资。果粒科技创始人兼CEO史浩祺告诉新浪科技，本轮融资将主要用于两个方面，包括产品研发和优秀人才的引进。

　　根据果粒科技方面介绍，截止2018年4月，北京果粒科技有限公司输出的Saas服务平台、Paas服务平台已服务银行、消费金融公司、国内外知名金融机构、P2P等近100家传统金融机构，而传统金融机构通过果粒科技的Saas及Paas服务平台能将运营效率提升近50倍。

　　本轮融资后，研发方面，果粒科技将继续打磨和升级Saas及Paas服务平台；人才方面，果粒科技希望能引进更多金融科技领域产品技术类、风险管理类、BI数据分析类及C端用户增长类人才。

　　资料显示，果粒科技成立于2017年，致力于通过大数据、人工智能、区块链等金融科技为中小企业主、普通群体提供金融解决方案。果粒科技产品模式主要借鉴全美最大银行之一capital one ，运用信息技术驱动公司业务发展，在智能风控技术能力方面拥有自己的控制体系。

　　果粒科技方面介绍，公司团队主要成员来自百度金融、蚂蚁金服、微信、网易、滴滴出行以及商业银行等，创始人兼CEO史浩祺曾担任新浪微博运营总监、掌众金融联合创始团队成员、百度金融生态业务负责人。(王上)

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