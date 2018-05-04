微信:2017年带动信息消费2097亿元 带动就业2030万人

原标题：微信：2017年直接带动信息消费2097亿元

作者:老喵

【TechWeb报道】5月4日消息，微信官方今天对外发布报告称，微信在2017年直接带动信息消费2097亿元，自2014年以来年均增长超30%；拉动流量消费1911亿，拉动行业流量收入达34%；带动社会就业规模达2030万人，四年来翻了一番。

报告数据显示，微信合并月活跃账户数超过10亿，97.6%的用户认为微信传播和弘扬了正能量。在经济方面，微信带动信息消费2097亿元，自2014年以来年均增长超30%。同时，微信还带动社会就业规模2030万人，小程序和企业微信成为带动就业增长的强大动力。

在社会影响力方面，33.3%的60岁以上用户将80%以上数据流量用户微信，微信支付在主要生活场景中的平均使用率超过35%。报告称，64.4%的用户认为小程序给生活带来了便利。

数据显示，微信城市服务用户超4亿，企业微信和“人脸识别身份验证能力”助力政务治理和服务落地。此外，在网络安全方面，微信称有超过800个第三方权威机构加入辟谣队伍，拦截谣言超5亿次，处罚约18万个违规公众号。