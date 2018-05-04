“支付大战”硝烟弥漫 台当局倾力支持欲速不达

来源：人民日报海外版

本报记者 任成琦

全球移动支付市场规模2019年预计将突破1万亿美元。在巨大商机面前，各方都摩拳擦掌。具体到台湾，自从去年苹果、三星和谷歌3大手机支付系统登台以来，移动支付议题越来越夯。

事实上，在台湾移动支付工具尚未问世之前，大陆两大移动支付巨头支付宝和微信支付便先后登岛，引发不小反响。如今岛内有多达6家移动支付机构，加上来自境外的连我支付(LINE Pay)加入战局，台湾市场正掀起一波“支付大战”！

八仙过海 奋勇争先

根据台湾“金融监督管理委员会”(“金管会”)统计，其中，台湾移动支付专营共有6家，包含国际连、智付宝、欧付宝、橘子支、台湾 Pay以及街口支付，由银行兼营的电子支付则有25家。

算上来自境外和大陆的竞争，僧多粥少，“春秋战国”式的“支付大战”一触即发。今年农历年节期间，台湾移动支付平台上异常热闹。为了抢夺市占率，欧付宝、台湾Pay等支付业者，不约而同以抢红包来吸引消费者目光。

社交媒体连我则挟社群优势创建LINE Pay，未来更将与台湾一卡通合作，推出搭乘大众运输工具、小额付费、账单付费，甚至汇款转账服务，为支付界投下震撼弹。台湾大车队4月起全面提供LINE Pay支付功能。车队整合营销处协理王嘉庆表示，7年前至今，全台已累积3000万笔非现金付款方式搭台湾大车队出租车，从去年7月以来，更从13%提升至20%。

2015年才成立的街口支付，一推出就疯狂撒钱圈地，一举打响品牌知名度，至今所累积的APP下载量达100万次，而每月交易量自1.9万笔暴增至今年2月的320万笔。其掌门人胡亦嘉毫不讳言，就是要“剑指台湾行动支付龙头”。

形成共识 迎头追赶

大陆微信支付与支付宝盛行，成为全球“无现金社会”的领头羊，让台湾很眼热。台北市长柯文哲先前参访上海，体验无现金消费环境后，一再表达很深的焦虑感。

问题是，台湾能否迎头赶上？台湾“行政院长”赖清德宣示，将建立友善的移动支付环境，期望2025年移动支付普及率提高至九成。柯文哲的忧虑以及赖清德的乐观，凸显台湾社会对移动支付的复杂情绪。但无论如何，共识已经形成。

“在台湾，大家都说用现金交易就很方便，但我觉得趋势已经显示，未来一定是往行动支付走。”胡亦嘉2006年前往大陆昆山经商，跟阿里巴巴、京东商城打交道。

在大陆经商的那几年，胡亦嘉观察到，支付宝等移动支付发展太快、太方便，他们手机跟银行账户端绑一起，买东西直接扣款，省去跨行手续费的问题。“反观台湾，大家太习惯用信用卡，但信用卡不能转账、规范也多，这样金流下不来，自然没办法像对岸行动支付发展得那么顺，不过，这就是台湾有发展性的地方。”

于是胡亦嘉毅然回台，加入移动支付“战火”中。按照胡亦嘉的规划，街口支付将朝支付宝模式走，以APP把叫车、送餐、缴水电及停车费等服务纳入其中，紧扣民众生活需求。

倾力支持 欲速不达

台当局对移动支付的态度，也有一个比较大的转变过程。在防弊重于兴利思维影响下，台湾第一部专法“电子支付机构管理条例”直到2015年5月才“千呼万唤始出来”。其后监管部门进一步简化了流程为产业松绑，境外支付机构获得准入，各类移动支付工具纷纷问世。

由于一开始就落后大陆等岛外社会，当局有关部门看在眼里急在心里，相关政策支持一下子就多起来。比如“金管会”宣布自4月中下旬起，开放民众可以用街口支付等电子支付账户，购买岛内货币型基金，出招打造“台版余额宝”。

“金管会”还制定了“电子化支付五年倍增计划”，而台8家公股银行为响应政策，近来积极推广台湾Pay。台湾Pay是当局着力打造的台湾本土品牌，但成绩始终不如预期，甚至被讥“遭Apple等3大Pay打趴”。心急之下，有关部门就为其开小灶。银行业者透露，去年缴纳地价税时，“财政部”就首度要求公股银行每家台湾Pay缴纳笔数需达1.25万笔，但仅4家达标。今年4月缴纳牌照税，目标加倍至2.5万笔，公股银行为此给员工订下绩效指标。但有“立委”爆料，彰化银行的行员为达标，收取客户的牌照税款项后，再用自己开通的台湾Pay私下代缴，比例高达六成。

如此离政策初衷相差甚远。台湾拍付国际咨询股份有限公司营运长韩昆举指出，光是改变用户消费习惯，形成比较成熟的移动支付环境就至少需要5年。欲速则不达，尊重商业发展规律很重要。

愿景明确 考量更深

最近几年，台当局对移动支付越来越重视，年年以“行动支付元年”炒热议题。台“行政院长”赖清德最新又喊出“2018行动支付元年”的口号，要力拼2020年移动支付普及率达六成、2025年达九成，实现“无现金社会”。

台当局之所以着急短期内改变台湾消费者的支付习惯，积极扶持本土品牌，还有更深的考量。如果本地的支付服务品牌胜出，可以确保台湾在移动支付金融体系的自主权。在手机新经济的全球浪潮下，如果台湾不能自己发展出这一“新兴产业”，由岛外支付品牌主导岛内市场，未来台湾人日常生活的小额支付行为，还有牵连甚广的跨境电商规模，可能会被“整碗捧去”。

再说，移动支付背后是更大的数字金融产业市场。从ICO、区块链到P2P都成了最夯趋势，对台湾的诱惑不小。台湾KNOWING新闻总编辑杨方儒认为，如果台湾以数字金融产业市场的“抢头香”开放来吸引人才资金，再跨境去赚别地的钱，就能进一步拉抬台湾就业率与GDP。这一波新兴金融体系的崛起，对台湾是挑战更是机会。抓到的话，台湾就能为过去失败的“亚太金融中心”政策雪耻。

台湾上上下下以岛外包括大陆业界为榜样，奋起直追的心态一览无遗。问题是如今大陆金融创新已经走在台湾前面，要奋起直追已经很不容易，再弯道超车似乎更是难上加难。但愿提出明确愿景的主政者勿食言而肥，除了口头上的别样“务实”，在发展金融产业方面也是务实且有方的。

(本报台北5月3日电）