新浪科技> 互联网 > 正文

“支付大战”硝烟弥漫 台当局倾力支持欲速不达

“支付大战”硝烟弥漫 台当局倾力支持欲速不达
2018年05月04日 13:54 新浪科技综合
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　来源：人民日报海外版

　　本报记者 任成琦

　　全球移动支付市场规模2019年预计将突破1万亿美元。在巨大商机面前，各方都摩拳擦掌。具体到台湾，自从去年苹果、三星和谷歌3大手机支付系统登台以来，移动支付议题越来越夯。

　　事实上，在台湾移动支付工具尚未问世之前，大陆两大移动支付巨头支付宝和微信支付便先后登岛，引发不小反响。如今岛内有多达6家移动支付机构，加上来自境外的连我支付(LINE Pay)加入战局，台湾市场正掀起一波“支付大战”！

　　八仙过海 奋勇争先

　　根据台湾“金融监督管理委员会”(“金管会”)统计，其中，台湾移动支付专营共有6家，包含国际连、智付宝、欧付宝、橘子支、台湾 Pay以及街口支付，由银行兼营的电子支付则有25家。

　　算上来自境外和大陆的竞争，僧多粥少，“春秋战国”式的“支付大战”一触即发。今年农历年节期间，台湾移动支付平台上异常热闹。为了抢夺市占率，欧付宝、台湾Pay等支付业者，不约而同以抢红包来吸引消费者目光。

　　社交媒体连我则挟社群优势创建LINE Pay，未来更将与台湾一卡通合作，推出搭乘大众运输工具、小额付费、账单付费，甚至汇款转账服务，为支付界投下震撼弹。台湾大车队4月起全面提供LINE Pay支付功能。车队整合营销处协理王嘉庆表示，7年前至今，全台已累积3000万笔非现金付款方式搭台湾大车队出租车，从去年7月以来，更从13%提升至20%。

　　2015年才成立的街口支付，一推出就疯狂撒钱圈地，一举打响品牌知名度，至今所累积的APP下载量达100万次，而每月交易量自1.9万笔暴增至今年2月的320万笔。其掌门人胡亦嘉毫不讳言，就是要“剑指台湾行动支付龙头”。

　　形成共识 迎头追赶

　　大陆微信支付与支付宝盛行，成为全球“无现金社会”的领头羊，让台湾很眼热。台北市长柯文哲先前参访上海，体验无现金消费环境后，一再表达很深的焦虑感。

　　问题是，台湾能否迎头赶上？台湾“行政院长”赖清德宣示，将建立友善的移动支付环境，期望2025年移动支付普及率提高至九成。柯文哲的忧虑以及赖清德的乐观，凸显台湾社会对移动支付的复杂情绪。但无论如何，共识已经形成。

　　“在台湾，大家都说用现金交易就很方便，但我觉得趋势已经显示，未来一定是往行动支付走。”胡亦嘉2006年前往大陆昆山经商，跟阿里巴巴京东商城打交道。

　　在大陆经商的那几年，胡亦嘉观察到，支付宝等移动支付发展太快、太方便，他们手机跟银行账户端绑一起，买东西直接扣款，省去跨行手续费的问题。“反观台湾，大家太习惯用信用卡，但信用卡不能转账、规范也多，这样金流下不来，自然没办法像对岸行动支付发展得那么顺，不过，这就是台湾有发展性的地方。”

　　于是胡亦嘉毅然回台，加入移动支付“战火”中。按照胡亦嘉的规划，街口支付将朝支付宝模式走，以APP把叫车、送餐、缴水电及停车费等服务纳入其中，紧扣民众生活需求。

　　倾力支持 欲速不达

　　台当局对移动支付的态度，也有一个比较大的转变过程。在防弊重于兴利思维影响下，台湾第一部专法“电子支付机构管理条例”直到2015年5月才“千呼万唤始出来”。其后监管部门进一步简化了流程为产业松绑，境外支付机构获得准入，各类移动支付工具纷纷问世。

　　由于一开始就落后大陆等岛外社会，当局有关部门看在眼里急在心里，相关政策支持一下子就多起来。比如“金管会”宣布自4月中下旬起，开放民众可以用街口支付等电子支付账户，购买岛内货币型基金，出招打造“台版余额宝”。

　　“金管会”还制定了“电子化支付五年倍增计划”，而台8家公股银行为响应政策，近来积极推广台湾Pay。台湾Pay是当局着力打造的台湾本土品牌，但成绩始终不如预期，甚至被讥“遭Apple等3大Pay打趴”。心急之下，有关部门就为其开小灶。银行业者透露，去年缴纳地价税时，“财政部”就首度要求公股银行每家台湾Pay缴纳笔数需达1.25万笔，但仅4家达标。今年4月缴纳牌照税，目标加倍至2.5万笔，公股银行为此给员工订下绩效指标。但有“立委”爆料，彰化银行的行员为达标，收取客户的牌照税款项后，再用自己开通的台湾Pay私下代缴，比例高达六成。

　　如此离政策初衷相差甚远。台湾拍付国际咨询股份有限公司营运长韩昆举指出，光是改变用户消费习惯，形成比较成熟的移动支付环境就至少需要5年。欲速则不达，尊重商业发展规律很重要。

　　愿景明确 考量更深

　　最近几年，台当局对移动支付越来越重视，年年以“行动支付元年”炒热议题。台“行政院长”赖清德最新又喊出“2018行动支付元年”的口号，要力拼2020年移动支付普及率达六成、2025年达九成，实现“无现金社会”。

　　台当局之所以着急短期内改变台湾消费者的支付习惯，积极扶持本土品牌，还有更深的考量。如果本地的支付服务品牌胜出，可以确保台湾在移动支付金融体系的自主权。在手机新经济的全球浪潮下，如果台湾不能自己发展出这一“新兴产业”，由岛外支付品牌主导岛内市场，未来台湾人日常生活的小额支付行为，还有牵连甚广的跨境电商规模，可能会被“整碗捧去”。

　　再说，移动支付背后是更大的数字金融产业市场。从ICO、区块链到P2P都成了最夯趋势，对台湾的诱惑不小。台湾KNOWING新闻总编辑杨方儒认为，如果台湾以数字金融产业市场的“抢头香”开放来吸引人才资金，再跨境去赚别地的钱，就能进一步拉抬台湾就业率与GDP。这一波新兴金融体系的崛起，对台湾是挑战更是机会。抓到的话，台湾就能为过去失败的“亚太金融中心”政策雪耻。

　　台湾上上下下以岛外包括大陆业界为榜样，奋起直追的心态一览无遗。问题是如今大陆金融创新已经走在台湾前面，要奋起直追已经很不容易，再弯道超车似乎更是难上加难。但愿提出明确愿景的主政者勿食言而肥，除了口头上的别样“务实”，在发展金融产业方面也是务实且有方的。

　　(本报台北5月3日电）

移动支付
我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有