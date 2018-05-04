51岁的郭广昌40亿元“买”了一家婚恋公司！

文 | 投资界

当第一批90后过完最后一个五四青年节，婚恋网站又将迎来一批新用户。

40亿元，郭广昌收购入股了百合网。

5月4日消息，昨晚百合网（股票代码：834214）发公告称，郭广昌控制的宁波梅山保税港区缘宏投资有限公司（以下简称“缘宏投资”）拟以约39.98亿元受让公司69.18%的股份。

资料显示，缘宏投资于2018年3月13日设立，郭广昌持有缘宏投资100%股权，且任缘宏投资执行董事兼总经理。交易完成后，缘宏投资将成为百合网的控股股东，公司实际控制人变更为郭广昌。

截至发稿，百合网4.63元/每股，总市值58.18亿元。

郭广昌拟40亿收购百合网69%股权

本次缘宏投资收购前，百合网共拥有165位股东，股权结构比较分散，且百合网无控股股东和实际控制人。公司高管仅持有2.79%股份，此次交易涉及的股东就多达32家。

据中国企业家杂志报道，有知情人士称，当时是百合网的意向股东直接找到了郭广昌团队。郭广昌和其团队在此次收购中大概尽调了半年时间，“决策很快”。这一项目在收购完成后，接下来还会有一系列运作。

公告显示，此前百合网前五大股东分别为：广东宝丽华新能源股份有限公司、永新巴菲特投资合伙企业（有限合伙）、阿拉山口天一股权投资有限公司、上海绘峰资产管理中心（有限合伙）、钱克佳，持股比例分比为：18.4%、9.90%、7.96%、7.58%、6.20%。收购完成后，缘宏投资成为其控股股东。

百合网认为，股权集中可以为百合网未来互联网战略发展提供更有效的决策，控股方的资源也可以为百合网在互联网新经济领域的发展起到推动作用。

提及此次股权收购的初衷，缘宏投资则表示，百合网是国内婚恋网站以及婚恋服务供应商，为了在互联网新经济产业领域获得迅速发展，缘宏投资决定进行此次收购，并希望通过此次收购，分享百合网未来成长所带来的收益。

2015年11月20日，百合网正式挂牌新三板，被称为“婚恋第一股”。2017年9月8日，百合网与世纪佳缘重组完成。目前，百合网累计拥有3.1亿注册用户，创始人田范江的持股比例为2.27%。

据百合网2017年年报显示，公司2017年营业收入达6.71亿元（世纪佳缘从9月起合并报表），归属挂牌公司股东净利润6499万元。同比2016年营收增长257.87%，且大幅扭亏为盈利。

郭广昌在3月复星国际业绩发布会上曾表示，“我们投资的每项资产，本身都是盈利的”。由此看来，百合网扭亏转盈也是郭广昌决心收购的重要原因之一。

加上去年11月底，PAG太盟投资集团完成对珍爱网的绝对控股权收购，目前国内排名前二的婚恋网站都被机构投资人控股。

2亿单身，竞争激烈的婚恋市场

如今，国内单身人口已达超2亿。

市面上流行一个计算婚恋交友市场规模的公式，可简单粗暴的了解下这个市场规模：2亿（单身人口）×10%（付费意愿）×1200元（会员年费）=240亿元。如果涉及到整个婚庆、喜宴、摄影、婚恋、母婴等婚恋全产业，这一数字则成几何倍数的增长，整个规模至少是万亿。

目前来看，婚恋公司盈利方式主要有2种：

第一、会员服务费。如线上收取服务费，从几十元到几千元不等，付款后才能在平台收发信息与人沟通、排名优先、看到收入等条件更优质的异性资料；线下会员服务费相比线上比较贵，一对一的红娘服务向每位会员收取每年1万元-4万元，甚至最高达30万元的会员费。

第二、广告费。如婚庆公司、摄影公司等广告推广。

竞争如此激烈，但整个婚恋市场却并不完善。高额的服务费和不好的体验，加上因为行业比较低频，最重要的也是用户信息，在正常盈利不能满足营收，就出现了卖信息、骗婚、各类托儿等件。

经营过重、盈利模式单一、用户体验不好等问题一直是婚恋网站备受诟病的地方。如果对比世纪佳缘、百合网婚恋、珍爱网和有缘网这四家排名靠前的婚恋交友APP会发现，各家的活跃用户在过去半年中几乎没有太大的变化。各家的发展都进入了瓶颈期，而新的模式如共享单身“一号媒婆”等也出现了。

此外，婚恋市场近年来都在谋求转型，资本动作不断。

譬如百合网，2017年4月24日，百合网16.88亿元现金收购天津百合时代资产管理有限公司100%的股权；2亿元增资子公司百合时代；3300万元增资北京兰玉品牌文化发展有限公司，认购其10%的股权；4016万元收购小两口网络介入婚礼运营行业等等，百合网的投资并购涉及线下店、婚礼、金融、地产、影视甚至占卜等领域，为其向婚庆、摄影、地产等领域转型铺路。

目前国内婚恋网站有十多家，靠前的公司包括百合网、世纪佳缘、珍爱网、有缘网等，但排名前四的这几个品牌加起来市场份额不到80%。整体呈现群雄割据的局面，还未出现巨头。随着太盟投资和缘宏投资等资本接入，行业迎来了整合期。

当第一批90后过完最后一个五四青年节，婚恋网站又将迎来一批新用户。