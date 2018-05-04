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雷军持股小米31.5% 他还能成中国首富吗？

雷军持股小米31.5% 他还能成中国首富吗？
2018年05月04日 10:15 界面
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　　“5年内小米不会上市”，从2014年到2016年的三年时间里，雷军再三地在公开场合说过这句话。但在2017年的11月份，雷军已经改口表示：小米会在一个业务“比较舒服”的时候IPO。现在，雷军终于坐不住了。

　　来源：界面

　　文 | 梁缘 初墨彦

　　5月3日，小米公司在港交所提交上市申请。有望成为港交所“同股不同权”第一股，且是2014年来全球最大IPO。

　　雷军离首富还有多远？

　　2018年2月，胡润研究院发布的《2018胡润全球富豪榜》显示，雷军排名比去年上升65位，位列第80位，财富为160亿美元，创历年之最。2014年，雷军首入全球富豪榜，现财富已翻升约260%。

　　据接近小米IPO中介方的人士透露，眼下保荐人、投行、潜在投资人普遍接受当前估值至少在700亿美元，IPO之后小米市值短期内可能超过1000亿美元。现招股书中揭示小米上市前的持股比例情况，小米的创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%。计入总股本ESOP员工持股计划的期权池后，持股比例为28%。也就是说雷军仍旧无法取代拥有2950亿元人民币资产的马化腾，成为中国首富。

　　雷军的“开挂”经商史

　　小米取得今天的成绩，与其创办人雷军的决策和运作密不可分。他出身在教师家庭，自小成绩优异。18岁进入武汉大学计算机系学习，并在大学期间开始创业。毕业后随即开始书写了从金山到猎豹到欢聚时代（YY）到小米的亮眼高管履历。

　　雷军不只有小米。企查查数据显示，由雷军担任法人的企业共有13家，控股企业达31家。与其相关联企业的注册资本多数在5000万以上。

　　爱打口号、爱怼人

　　雷军在招股书草拟本的董事长公开信最后表示“厚道的人运气不会太差，永远相信美好的事情即将发生”。在公开场合的发言中，类似口号时常出现。

　　此外，雷军与其他业界大佬的互怼也经常成为媒体竞相报道的焦点。比如说和珠海格力电器股份有限公司董事长董明珠间的互怼，已持续近5年。

 

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