前程无忧第一季度营收8.113亿元 同比转亏

新浪科技讯 北京时间5月4日早间消息，前程无忧（Nasdaq：JOBS）今天发布了截至3月31日的2018财年第一季度未经审计财报。报告显示，前程无忧第一季度总营收为人民币8.113亿元（约合1.293亿美元），比去年同期的人民币6.077亿元增长33.5%；净亏损为人民币3.328亿元（约合5310万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币1.629亿元。

根据雅虎财经汇总的数据，华尔街2位分析师平均预计，不按美国通用会计准则（GAAP）计算，前程无忧第一季度每股收益将达0.54美元。财报显示，前程无忧第一季度调整后每股完全摊薄收益（不按照美国通用会计准则）为人民币3.76元（约合0.60美元），超出预期。

此外，华尔街2位分析师平均预计，前程无忧第一季度营收将达1.2145亿美元。财报显示，前程无忧第一季度总营收为人民币8.113亿元（约合1.293亿美元），超出预期。

主要业绩：

前程无忧第一季度总营收为人民币8.113亿元（约合1.293亿美元），同比增长33.5%，超出公司此前的预期区间；

前程无忧第一季度网络招聘服务营收为人民币5.483亿元（约合8740万美元），比去年同期增长30.5%；

前程无忧第一季度其他人力资源相关营收为人民币2.630亿元（约合4190万美元），比去年同期增长40.2%；

前程无忧第一季度毛利率为74.4%，相比之下去年同期为73.5%；

前程无忧第一季度运营利润为人民币2.360亿元（约合3760万美元），比去年同期增长43.5%；

前程无忧第一季度净亏损为人民币3.328亿元（约合5310万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币1.629亿元；

由于可转换高级债券的公允价值变动带来了重大影响，前程无忧第一季度基本和每股完全摊薄亏损均为人民币5.46元（约合0.87美元）；

不计入股权奖励支出、汇兑收益、可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧第一季度调整后每股完全摊薄收益（不按照美国通用会计准则）为人民币3.76元（约合0.60美元），超出公司此前的预期区间。

财务分析：

前程无忧第一季度总营收为人民币8.113亿元（约合1.293亿美元），比去年同期的人民币6.077亿元增长33.5%。

前程无忧第一季度网络招聘服务营收为人民币5.483亿元（约合8740万美元），比去年同期的人民币4.201亿元增长30.5%。前程无忧网络招聘服务营收的增长，主要由于每独立雇主平均收入增长，以及使用前程无忧网络招聘服务的独立雇主数量小幅增加。前程无忧网络招聘服务第一季度每独立雇主平均收入比去年同期增长25.8%，主要由于公司在向上销售方面付出的努力取得了成功，从而令客户购买了多种和/或价值较高的网络产品和服务，以及由于特定产品的价格与去年同期相比有所上升。第一季度共有375290名独立雇主使用了前程无忧的网络招聘服务，比去年同期的361644名增加3.8%，主要公司获取了新客户。

前程无忧第一季度其它人力资源相关营收为人民币2.630亿元（约合4190万美元），比去年同期的人民币1.876亿元增长40.2%。前程无忧其它人力资源相关营收的增长，主要由于企业流程外包、培训、评估和安排就业服务的使用量增长。

前程无忧第一季度毛利润为人民币5.964亿元（约合9510万美元），比去年同期的人民币4.410亿元增长35.2%；前程无忧第一季度毛利率（定义为毛利润在净营收中所占比例）为74.4%，相比之下去年同期为73.5%。

前程无忧第一季度运营支出为人民币3.603亿元（约合5740万美元），比去年同期的人民币2.765亿元增长30.3%。前程无忧第一季度销售和营销支出为人民币2.748亿元（约合4380万美元），比去年同期的人民币2.049亿元增长34.1%。前程无忧销售和营销支出的增长，主要由于员工薪酬支出增加、员工人数增多以及广告支出增长。前程无忧第一季度总务和行政支出为人民币8550万元（约合1360万美元），比去年同期的人民币7170万元增长19.4%。前程无忧总务和行政支出的增长，主要由于员工薪酬支出和办公室支出增加。

前程无忧第一季度运营利润为人民币2.360亿元（约合3760万美元），比去年同期的人民币1.644亿元增长43.5%。前程无忧第一季度运营利润率定义为运营利润在净营收中所占比例）为29.5%，高于去年同期的27.4%。不计入股权奖励支出，前程无忧第一季度运营利润率为32.3%，高于去年同期的31.1%。

前程无忧第一季度来自于外币折算的收益为人民币3630万元（约合580美元），相比之下去年同期来自于外币折算的损失为人民币4万元，主要与人民币兑美元汇率变动对前程无忧的美元现金存款以及公司在2014年发行的美元计价可转换高级债券造成的影响有关。

在2018财年第一季度中，前程无忧认列了人民币5.891亿元（约合9390万美元）的按市价计算非现金损失，这项损失与可转换债券的公允价值变动有关，相比之下去年同期认列的非现金损失为人民币2510万元。

前程无忧第一季度的其他收入包括人民币60万元（约合10万美元）的地方政府财务补贴，相比之下去年同期为人民币5000万元。

前程无忧第一季度净亏损为人民币3.328亿元（约合5310万美元），相比之下去年同期的净利润为人民币1.629亿元。前程无忧第一季度每股完全摊薄亏损为人民币5.46元（约合0.87美元），相比之下去年同期的每股完全摊薄收益为人民币2.74元。

前程无忧第一季度股权奖励支出为人民币2280万元（约合360万美元），相比之下去年同期为人民币2200万元。

不计入股权奖励支出、汇兑损益、可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧第一季度（不按照美国通用会计准则）调整后净利润为人民币2.427亿元（约合3870万美元），比去年同期的人民币2.101亿元增长15.5%。前程无忧第一季度调整后每股完全摊薄收益（不按照美国通用会计准则）为人民币3.76元（约合0.60美元），相比之下去年同期为人民币3.46元。

截至2018年3月31日，前程无忧第一季度所持现金及短期投资总额为人民币73.318亿元（约合11.689亿美元），相比之下截至2017年12月31日为人民币71.320亿元。前程无忧的短期投资包括原始到期期限为三个月到一年的存款证等。

公司其他新闻：

2018年3月，前程无忧完成了在上海购买约1615平方米办公空间的交易，以容纳其增长中的业务运营。总购买价格为人民币5730万元（约合910万美元），资金来源于公司的现有现金资源。

业务展望：

基于当前市场状况以及考虑到2017年5月1日生效的增值税政策变动，前程无忧预计2018财年第二季度营收为人民币8.55亿元到人民币8.85亿元（约合1.363亿美元到1.411亿美元）。

不计入股权奖励支出、汇兑损益、可转换债券的公允价值变动以及与这些项目相关的税收影响，前程无忧预计2018财年第二季度调整后每股完全摊薄收益（不按照美国通用会计准则）为人民币3.70到人民4.00元（约合0.59美元到0.64美元）。

前程无忧还预计，2018财年第二季度总股权奖励支出约为人民币2200万元至人民币2300万元（约合350万美元至370万美元）。

附注：本财报所列人民币与美元的汇率为：1.00美元=6.2726元人民币。

电话会议：

财报发布之后，前程无忧将于美国东部时间5月3日21点（北京时间5月5日9点）召开电话会议。届时前程无忧管理层将出席电话会议，解读财报要点、运营状况和业绩预期，并回答投资者和分析师的提问。要收听前程无忧电话会议，美国投资者可拨打电话+1-888-346-8982，中国香港投资者可拨打电话800-905945，国际投资者可拨打电话+1-412-902-4272，中国内地投资者可拨打电话4001-201203，密码均为“51job”。

此外，投资者也可以访问前程无忧网站的投资者关系频道ir.51job.com，收听电话会议网络直播和录音。投资者需至少提前15分钟登陆网站进行注册或安装任何必要的音频软件。

股价变动：

当日，前程无忧股价在纳斯达克常规交易中上涨0.12美元，报收于85.48美元，涨幅为0.14%。过去52周，前程无忧的最高价为93.16美元，最低价为41.14美元。（唐风）