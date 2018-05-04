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解读：小米梦碎高端机 平均售价不足千元

解读：小米梦碎高端机 平均售价不足千元
2018年05月04日 05:48 新京报
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　　2011年，小米发布一代手机，凭借高配置、性价比把传统手机厂商打了个踉跄后，很快成为了国产手机厂商的“老师”。不少手机厂商的高管在接受采访时都会被问到这样一个问题：你怎么看小米模式。大家的回答也是高度默契：小米是我们学习的对象……

　　然而，从小米5月3日披露的招股书来看，小米手机的高端梦并不顺利。2017年智能手机平均售价每部881.3元，2016年为879.9元。

　　入门级红米手机依然是主打产品

　　传统手机厂商为了应对小米1999元的定价策略，打出了这张牌——基于互联网销售与传播的子品牌。

　　在那段时间里，小米的竞争对手往往会使用更高的配置，定一个更低的价格，一时间性价比成为大部分国产手机的标签。荣耀、努比亚、一加等互联网子品牌手机现在依然活跃在市面上，今年第一季度，荣耀成为出货量最大的国内互联网手机品牌。

　　红米系列的推出对小米来说是个重要的节点，外界对红米系列也是褒贬不一。红米手机价格在600元左右，推出后很快成为了小米手机出货量的中流砥柱，按照雷军的“三驾马车”构想，红米快速、庞大出货量的背后将带来更多后向付费的可能。

　　红米定价也拉低了小米的客单价，这或多或少影响了“华米之争”的走向。2015年的双十一大战中，小米虽然出货量超过了华为，但整体销售额不及华为。转过来的一年，华为完成了对小米的反超。赛诺2016年上半年中国智能手机Top20品牌销量报告显示，华为销售量达4377万，坐稳国内市场的头把交椅，小米跌落第五。

　　华为对小米的反超让小米感受高端市场的重要性，小米也将人们经常用“专注、极致、口碑、快”来解释小米模式，雷军想把在中低端手机上的模式复制到高端市场上。高端机的打法是从品牌溢价入手，具有性价比的高端机型本身是不是够纠结恐怕还要问雷军本人了。

　　小米在招股书中将手机价位段分为入门机、中端机、中高端机、旗舰机、高端旗舰机。高端旗舰机售价超过3000元，小米在这个价位段布局了MIX 2S和MIX 2两款机型。小米入门机售价在799元及以下， 均为红米系列的手机。

　　此前，高端手机市场一直是苹果和三星的地盘。

　　小米在内的多家国产手机都在冲击高端市场，雷军曾在微博中解释小米Note为什么要定3299元，他称小米已经成为了中国消费电子的国民品牌，巨大的销量意味着小米的用户群体已经开始向更高层次拓展，这也产生了用户对小米高端手机的需求。

　　同时智能手机的消费需求整体也在提升，消费者对手机的外观、工艺、品质感的要求也在提高，而不再是单单追求高性价比。

　　海外业务收入占比28%

　　国内智能手机市场红利消失殆尽，从增速放缓，到出货量下滑，出海成了国产手机厂商的必然选择。中国信息通信研究院发布的《2018年3月国内手机市场运行分析报告》显示，2018年1-3月，中国智能手机出货量为8137万部，同比下降26.1%。其中，国产品牌手机出货量7586.4万部，同比下降27.9%。

　　招股书中也披露小米海外业务情况，截至今年3月底，小米的产品已经进入全球74个国家和地区。2017年海外市场销售额达321亿元，占总收入的28%。2016年小米海外市场收入为91亿，增幅达250.4%。

　　作为较早出海的国产手机厂商之一，专利短板是小米难以回避的问题，曾因专利侵权在印度市场禁售。此后，小米开始有意识的积累专利。去年，小米在内置了澎湃S1系统芯片，成为全球四家拥有自主研发手机芯片的智能手机厂商之一。截至今年3月底，专利组合包括16000正在受理的专利申请及7000多项已授权专利，其中约50%的授权专利是在海外获得。

　　这一点在小米的研发支出上也有所体现，小米的研发开支由2016年的21亿元增加49.8%至2017年的32亿元。研发人员由2016年年底的3441人增加了52.5%至去年年底的5247人。不过小米去年的研发费用占比较2016年有所下滑，2017年小米研发费用占比为2.7%，2016年为3.1%。

　　编辑：陈维城 倪雪莹

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