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腾讯拟斥29.6亿港元收购韩国网游"绝地求生"

腾讯拟斥29.6亿港元收购韩国网游"绝地求生"
2018年05月04日 02:31 参考消息
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港媒：腾讯拟斥29.6亿港元收购韩国网游“绝地求生”港媒：腾讯拟斥29.6亿港元收购韩国网游“绝地求生”

　　参考消息网5月4日报道 港媒称，腾讯有意斥资逾5000亿韩元（折合约29.6亿港元）收购知名网游“绝地求生：大逃杀”。

　　据《香港商报》5月2日报道，根据韩国媒体报道，韩国开发商蓝洞公司至少拥有该公司一成股权，如交易成功，腾讯将成为蓝洞第二大股东。腾讯去年已投资700亿韩元，获得不到5%的股权。

　　蓝洞发言人4月30日对外声称，目前公司正在接受来自各方面的投资过程中，但无法透露相关任何金额或确切名称。

　　报道称，腾讯曾多次出手收购或出资投资当红游戏公司。2015年全资收购“英雄联盟”开发商RiotGames，2016年收购芬兰手游公司Supercell，而2017年腾讯拥有新加坡游戏公司海（原名Garena）集团39.7%股权成为最大股东，今年再度扩大版图，购入Ubisoft将近5%股份。

　　根据网站统计，“绝地求生”玩家人数自2月开始一路下跌。2月份单月减少19万人，按月下跌12.23%，此后官方积极推出各种新模式吸引玩家，下滑趋势有所减缓，3月下降6.87%，但到了4月份，玩家数再度出现双位数跌幅，跌13.9%。

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