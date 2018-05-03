GGV纪源资本完成首支人民币基金募集 总额逾15亿

新浪科技讯 5月3日下午消息，GGV 纪源资本（以下简称“纪源资本”）今日对外宣布完成了首支人民币基金的募资，新基金最终关账规模逾15亿人民币。将专注于投资：互联网服务、消费升级、前沿科技与智能硬件、企业服务、数字服务等领域中国领先的初创期和成长期企业。

GGV纪源资本是一家专注于中美两地早中期企业的风险投资机构，在硅谷、上海和北京设有办公室。GGV纪源资本目前管理8支美元和1支人民币基金，此次人民币一期募资完成后，合计管理资金规模已超过40亿美金。首支纪源资本人民币基金出资人包括： 中金资本旗下中金启元、兴业、平安、上海科创中心、清科、张江科技创业投资、浙商创新、熠美投资、宜信财富私募股权母基金等众多专业机构投资人。

GGV纪源资本关注电商及消费升级、旅游出行、前沿科技、教育、企业服务等领域的创业公司，已投资超过200家公司，投资过包括阿里巴巴、小米、滴滴出行、去哪儿、Airbnb、Square、小红书等两百余家公司。截止2018年4月，GGV纪源资本投资的公司中有29家已经上市，未上市公司中有22家估值超过10亿的独角兽公司，9家估值超过5亿的准独角兽公司，其中包括：今日头条、满帮集团、滴滴出行、Wish、Airbnb等等。

作为硅谷最早投资中国企业的风险投资基金之一 ，GGV纪源资本管理合伙人包括：符绩勋、李宏玮、童士豪、徐炳东，以及Glenn Soloman和Jeff Rachard。

GGV纪源资本拥有一支近20人不同产业背景的投资团队，以及近20人的投后服务团队。（王上）