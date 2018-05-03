新浪科技> 创业 > 正文

GGV纪源资本完成首支人民币基金募集 总额逾15亿

GGV纪源资本完成首支人民币基金募集 总额逾15亿
2018年05月03日 18:23 新浪科技
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　新浪科技讯 5月3日下午消息，GGV 纪源资本（以下简称“纪源资本”）今日对外宣布完成了首支人民币基金的募资，新基金最终关账规模逾15亿人民币。将专注于投资：互联网服务、消费升级、前沿科技与智能硬件、企业服务、数字服务等领域中国领先的初创期和成长期企业。

　　GGV纪源资本是一家专注于中美两地早中期企业的风险投资机构，在硅谷、上海和北京设有办公室。GGV纪源资本目前管理8支美元和1支人民币基金，此次人民币一期募资完成后，合计管理资金规模已超过40亿美金。首支纪源资本人民币基金出资人包括： 中金资本旗下中金启元、兴业、平安、上海科创中心、清科、张江科技创业投资、浙商创新、熠美投资、宜信财富私募股权母基金等众多专业机构投资人。

　　GGV纪源资本关注电商及消费升级、旅游出行、前沿科技、教育、企业服务等领域的创业公司，已投资超过200家公司，投资过包括阿里巴巴、小米、滴滴出行、去哪儿、Airbnb、Square、小红书等两百余家公司。截止2018年4月，GGV纪源资本投资的公司中有29家已经上市，未上市公司中有22家估值超过10亿的独角兽公司，9家估值超过5亿的准独角兽公司，其中包括：今日头条、满帮集团、滴滴出行、Wish、Airbnb等等。

　　作为硅谷最早投资中国企业的风险投资基金之一 ，GGV纪源资本管理合伙人包括：符绩勋、李宏玮、童士豪、徐炳东，以及Glenn Soloman和Jeff Rachard。

　　GGV纪源资本拥有一支近20人不同产业背景的投资团队，以及近20人的投后服务团队。（王上）

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有