切断与华为中兴合作后 这些美国人心里苦……

来源：C114通信网

据彭博社报道，由于美国政府对中国电信设备厂商华为和中兴通讯采取的进一步限制措施，许多依赖于这些厂商提供的低成本设备的小型电信运营商已陷入茫然和苦恼境地。

这些从中国设备厂商购买网络设备和手机的电信运营商，可能会遭遇供应链中断的情况，有些公司可能不得不拆除现有网络设备，而另一些公司则面临着在售廉价手机供应中断的危险，而这可能会使其失去部分价格敏感客户。

来自华尔街日报的报道称，基于国家安全考虑，白宫正在考虑发布一项行政命令，用以限制中国公司在美国销售电信设备，对于这些小型电信运营商来说，这无疑是雪上加霜的消息。此外，美国五角大楼已经限制在军事基地的商店销售由华为和中兴通讯制造的手机和调制解调器，并且可能考虑就购买其设备提供泛部门的咨询建议。

美国联邦通信委员会正在考虑进行制裁。今年4月份，美国商务部对中兴通讯发起了出口禁令，这意味着该公司无法获得在美国销售手机所需要的芯片，Consumer Cellular公司CEO John Marick表示。

“每一家在美国市场销售中兴通讯终端的公司，现在都在努力弥补这一空白。”他说。

来自Counterpoint的数据显示，2017年第四季度中兴通讯占据北美智能手机出货量的10%。华为在美国智能手机市场的份额较少，但却是全球第三大手机供应商。

Verizon和Sprint的发言人拒绝对此置评。AT&T和T-Mobile US则未立即回应。Verizon和AT&T在今年年初迫于美国政府当局的压力均放弃了在美国销售华为旗舰手机的计划。

Marick表示，他正在与TCL旗下阿尔卡特和联想旗下摩托罗拉公司进行商讨，但如果他无法提供客户习惯的廉价终端选择的话，可能会面临几个月的供货缺口。他说，Consumer Cellular现在销售着一款定价60美元的中兴手机，一旦供应中断，其最便宜的手机价格将达到100美元。

“我们的客户因为实惠的价格选择了我们，而这正是中兴通讯在我们产品线中所填补的角色。”Marick说。

另一家运营商LHTC Broadband也处于危险之中，因为该公司的网络采用了华为的设备，并且网络建设工程已经完成了75%。

“显然我们是非常担心的。”该公司CEO Jim Kail表示。“至少可以说，这造成了不确定性。现在我们已经完成了项目的75%，停止建设和改变方向是非常困难的。我们希望不必将一切推倒重建。”

根据Dell’Oro Group的数据显示，华为和中兴通讯的产品在美国移动和固定通信设备市场中的占比均不足1%。

Jim Kail表示，如果无法继续与华为合作，那么他可能会与其现有供应商Calix和Adtran进行合作。

同时，Eastern Oregon Telecom公司CEO Joe Franell表示，他不确定可以与哪些供应商进行合作。如果所有与华为的合作都被禁止，“我们必须重建网络的一部分，其代价是非常昂贵的，并且，这样一来我们就没有足够的资金向农村市场进行扩展。”Joe Franell说，“这对美国农村地区来说将是一个损失。”

“若替换成思科和Juniper的设备，则更加昂贵。”他说。