长和与小米战略合作 将在17700家门店销售小米设备

新浪科技讯 5月3日下午消息，长和今日宣布与小米达成战略合作，长和将在17700家门店销售小米设备。

日前，据彭博社报道，李嘉诚旗下企业长和与小米达成战略合作，长和于5月3日披露与小米战略联盟的细节。新浪科技当时向小米方面核实具体合作内容，小米方面表示不予置评。

据财联社报道，今日长和与小米在香港召开发布会，宣布合组全球策略联盟。长和联席董事总经理霍建宁、小米高级副总裁王翔出席发布会。长和将在17700家门店销售小米设备，最初将在奥地利、丹麦、香港、爱尔兰、意大利、瑞典和英国的店铺出售。

此前，小米就与李嘉诚旗下企业有过合作。2014年3月，小米曾与李嘉诚旗下无线运营商3香港(3 Hong Kong)合作，在香港发布小米3。而李嘉诚的全球电信部门3集团(3 Group)在意大利、英国、印尼、越南和香港等国家和地区提供服务，双方的进一步合作将对小米业务的国际化有一定帮助。

小米今日早间刚刚向港交所提交了IPO申请。招股书披露的数据显示，截至2018年3月31日，小米产品销往五大洲74个国家及地区。营业纪录期，小米国际（尤其是印度）业务大幅增长。2015年、2016年及2017年，总收入中分别6.1% 、13.4%及28.0%来自中国大陆之外的销售。(张俊)