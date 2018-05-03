小米：投资孵化超210家公司 将投资并扩大生态系统

新浪科技讯 5月3日下午消息，小米集团正式向香港交易所递交招股书，联席保荐人为中信里昂证券、高盛和摩根史丹利。

在招股书中，小米对其生态链及企业做了详细的介绍与说明。

投资、孵化超210家公司

截至2018年3月31日，小米共投资或孵化超过210家公司，包括90多家专注于发展智能硬件及生活消费产品的公司。

这其中，自2017年以来，小米及其生态链企业推出了13个垂直领域内的人工智能相关产品，包括小米MIX 2S、小米电视、小米盒子及小爱音箱，搭载了小爱同学、人工智能内容推荐等直接面向用户、雄主改善交互功能。超过2300万台智能设备已安装了小爱同学。截至2018年3月31日，人工智能助理小爱同学能够控制平台的118种型号的产品。

一个承诺：硬件产品综合净利率不超过5%

在招股书中，小米向用户承诺：从2018年开始，每年小米整体硬件业务（包括智能手机、IoT及生活消费产品）的综合净利率不会超过5%。如有超出的部分，都将回馈给用户。

一直以来，小米的产品以高性价比为特点，这也体现在了招股书中。

小米列出了特定产品的价格与主要竞争对手的价格对比：

特定产品 建议价格范围（人民币） 主要竞争对手的指标价格范围（人民币）

空气净化器 379-1999 2000-10000

小米手环2 149 299-699

扫地机器人 1699 3000-8000

净水器 1499-1999 3000-4000

行李箱 299-1999 299-5000

电磁加热电饭煲 399-999 3000-6000

激光投影仪 9999 29999-132000

可折叠电动自行车 2999 6999-8999

无人机 2999 4000-7000

对于小米提供给生态链企业的价值，小米在招股书中写道：小米可以为生态链企业做少数股权投资、早期孵化、产品设计及研发支持、供应链管理支持与品牌、市场营销及零售支持等。（辛苓）

以下内容与小米生态链相关，摘自小米招股书，由新浪科技整理。

生态系统

我们通过提供一系列自主或与生态链合作伙伴同共研发的科技产品和服务建立起一个巨大的生态链。

截至2018年3月31日，我们投资或孵化超过210家公司，包括90多家专注于发展智能硬件及生活消费产品以加强我们的生态系统的公司。我们有许多非常成功的投资，例如根据艾瑞咨询基于2017年出货量的统计显示，全球第一的激动电源、空气净化器和电动代步车公司及中国大陆第一的智能穿戴设备公司均是我们投资的公司。我们发觉并帮助与我们价值观一致、有发展前景的初创企业及创始人，并通过我们的品牌、资本、供应链、产品设计和管理专业经验及高效的线上线下零售网络对其提供支持。根据艾瑞咨询，这一策略使我们得以建成截至2017年12月以连接设备（不包括智能手机及笔记本电脑）数量统计全球最大的消费级IoT平台。截至2018年3月31日，我们拥有超过一亿台互联设备（不包括智能手机及笔记本），并全部连入我们的平台。我们也在移动互联网方面的其他战略领域进行投资。

云、大数据和人工智能

自2017年以来，小米及其生态链企业推出了13个垂直领域内的人工智能相关产品，包括小米MIX 2S、小米电视、小米盒子及小爱音箱，搭载了小爱同学、人工智能内容推荐等直接面向用户、雄主改善交互功能。用户对这些产品进行了非常积极的反馈。超过2300万台智能设备已安装了我们的小爱同学。截至2018年3月31日，我们的人工智能助理小爱同学能够控制我们平台的118种型号的产品，其应用场景涵盖内容、效能工具和其他形式的交互。

我们的战略

扩大爆款产品品类

我们将继续开发并有选择的发布新的爆款产品，包括新兴智能手机、IoT和生活消费产品以及互联网服务以满足我们用户的多样化需求。我们相信，开发和发布新的爆款产品是我们的基因病能够通过我们的生态链进行延展。

投资并扩大生态系统

我们将继续发掘和孵化有发展前景的公司，尤其是在IoT移动互联网服务领域，从而扩大我们的生态系统。我们将加强对生态链企业的支持，促使他们能够迅速发展并研发创新、优质、精心设计、提供非凡用户体验的产品和服务。通过扩大我们的生态链系统，我们能够加快推出优势互补的产品和服务，从而扩大我们在中国大陆及全球的用户群市场。

硬件

在2018年第一季度，我们产品组合中有约1600种茶品的SKU在中国大陆销售，均为自主研发或生态链企业合作研发。我们向中国大陆消费者供应全线产品，而在全球其他国家及地区供应的硬件产品各异。

丰富的产品。我们自主设计和研发核心产品，包括智能手机、笔记本电脑、智能电视、人工智能音箱及智能路由器。截至2018年3月31日，我们通过投资和管理建立包括逾210家公司的生态链（其中90多家专注于研发智能音箱及生活消费产品），丰富了生态链产品。生态链合作伙伴与我们协作，以用户为中心，生产智能家电、可穿戴产品及出行设备等多种IoT与生活消费产品。无论是自主或与生态链企业合作设计和生产的产品，均共享同一理念且通过创新技术、高品质、精心设计、专注于卓越用户体验与价格厚道独特结合使得产品更为出色。

卓越的用户体验。我们的智能手机及智能电视与MIUI操作系统完美融合。我们的IoT产品与自有的米家App无缝连接，可让我们发觉多种应用场景。例如，截至2018年3月31日，我们专有的人工智能助理小爱同学，可控制我们平台的118个型号的智能设备，包括智能灯具、小米电视、小米米家空气净化器及各种其他可连接智能家居产品。小米手环可在感应到用户入睡后自动开关智能灯具。用户可设置小米米家空气净化器在检测到需更换有滤芯时自动通过米家App下单。

为实现使命，我们向现有及潜在用户承诺：从2018年开始，每年小米整体硬件业务（包括智能手机、IoT及生活消费产品）的综合净利率不会超过5%。如有超出的部分，我们都将回馈给用户。

特定产品的价格与主要竞争对手的价格对比：

特定产品 建议价格范围（人民币） 主要竞争对手的指标价格范围（人民币）

空气净化器 379-1999 2000-10000

小米手环2 149 299-699

扫地机器人 1699 3000-8000

净水器 1499-1999 3000-4000

行李箱 299-1999 299-5000

电磁加热电饭煲 399-999 3000-6000

激光投影仪 9999 29999-132000

可折叠电动自行车 2999 6999-8999

无人机 2999 4000-7000

我们生态链企业合作研发的产品主要分为手机周边、智能设备生活消费产品三类。

精选手机周边产品

移动电源

根据艾瑞咨询，我们的移动电源2017年全球出货量第一。小米移动电源有20000毫安时、10000毫安时及5000毫安时等容量。例如，消息移动电源10000mAh高配版机身光滑机薄，支持Type-C充电及双向快充，一次充电量可为3000毫安时智能手机充电2.4次。

耳机

我们提供四种型号的经典入耳式耳机（价格介乎人民币29元至人民币149元）、三种型号的蓝牙入耳式耳机（价格介乎人民币59元至人民币169元）、一种型号的降噪入耳式耳机（售价人民币299元）及两种型号的头戴式耳机（价格介乎人民币199元至人民币499元）。上述耳机均音质不凡，设计美观，佩戴体验舒适。

精选智能硬件产品

空气净化器

根据艾瑞咨询，我们的空气净化器2017年全球出货量第一。2017年12月，我们的空气净化器每日平均净化空气14亿立方米。根据艾瑞咨询，2017年“双十一”购物节期间，我们的空气净化器出货量在天猫、京东及苏宁易购等主要电商平台的空气净化器类别中排名第一。我们生态链企业目前推出的空气净化器型号包括小米空气净化器2（人民币699元）、小米米家空气净化器2S（人民币899元）、米家空气净化器Pro（人民币1499元）、米家空气净化器MAX（人民币1999元）及米家车载空气净化器（人民币379元）。

小米空气净化器2机身金瓯，采用单电机双风扇设计，其CADR达每小时310立方米，适用于21平方米至37平方米的空间。小米米家空气净化器2S为升级版，配备可现实PM2.5指数，温度计湿度的OLED显示屏，以及帮助精准探测小到0.3微米颗粒物的激光传感器。米家空气净化器Pro配备OLED显示屏及升级风道和增压系统，CADR达每小时500立方米，覆盖60平方米的室内空间。米家空气净化器MAX采用双进风系统，增大了进风、出风面积，令表现更出色，其洁净空气输出比率可达每小时1000立方米，覆盖高达120平方米的室内空间。上述空气净化器均可通过WiFi连至米家App。

米家车载空气净化器转为车内使用而设，CADR可达每小时60立方米，大约可在三分钟净化普通家用轿车约3立方米的空气，亦支持智能手机及蓝牙控制。

运动手环

根据艾瑞咨询，按2017年运动手环出货量计，我们于中国大陆排名第一，于全球排名第二。2017年12月，我们的运动手环每日平均记录步数达370亿步。小米手环2为配备OLED显示屏的智能运动手环，可追踪各类生物特征数据，例如步数、心率、睡眠时间及质量。佩戴者久坐时，手环会轻微震动提醒佩戴者稍作休息。用户亦可将手环与“小米运动”手机应用程序同步，以实时监控跑步速度和心率及评估睡眠质量。此外，用户手机收到来电、短信及通知时，手环会震动提醒，亦可及时解锁安卓智能手机而毋须任何密码或指纹。小米手环2采用高密度锂聚合物电池，充一次电通常可正常使用20多天。

扫地机器人

2017年12月，我们的米家扫地机器人平均每天清扫点790万平方米。米家扫地机器人是一款备受欢迎且机器智能的机器人，定价人民币1699元，配备激光测距传感器（LDS），每秒可360度扫描周围1800次。米家扫地机器人采用同步定位于地图构建（SLAM）算法，可构建房间地图，规划最佳清扫路径。米家扫地机器人配备12类传感器及众多先进功能，让房间清洁更智能高效。用户可通过米家App远程启动及控制米家扫地机器人，设定定期清扫安排。

滑板车/平衡车

根据艾瑞咨询，我们的电动滑板车2017年年全球出货量第一。根据艾瑞咨询，2017年“双十一”购物节期间，九号平衡车Plus出货量在天猫、京东及苏宁易购等主要电商平台的平衡车类别中排名第一。

米家电动滑板车屡获设计大奖，操作简易，一次充电可行驶30千米，重约12.5千克，配备LED前大灯及制动充电等功能。用户可通过米家App控制米家电动滑板车。

九号平衡车是一款自动平衡滑板车，一次充电可行驶22千米，最高速度可达每小时16千米，亦可爬15度陡坡，最大承压85千克。在“锁定”模式下，滑板车被移动时会向所有者发出警报。九号平衡车Plus是九号平衡车的升级版，配备增强型镁合金底盘，最大承压100千克，一次充电可行驶35千米。九号平衡车Plus配备远程遥控器，用户在20米内毋须使用智能手机便可轻松控制其行动。米家App可控制九号平衡车及九号平衡车Plus。

净水器

我们的净水器2017年12月平均每天过滤八百万杯水。根据艾瑞咨询，2017年“双十一”购物节期间，小米净水器出货量在主要电商平台（包括天猫、京东及苏宁易购）净水器类别中稳居第一。小米净水器是一款精心设计的净水器，采用反渗透（RO）过滤程序，最终获得干净的纯净水。小米净水器配备400加仑大流量RO滤芯及优化滤水通道，有效提升过滤效率，获得高速水流。用户可通过米家App监控小米净水器，实时监察滤芯效率，获得更换滤芯提醒，并通过应用程序下单轻松购买新滤芯。用户可便捷地更换滤芯。

电磁加热电饭煲

智能电磁加热电饭煲有三升、四升和米家压力IH电饭煲三款。其中，米家压力IH电饭煲利用磁性安全阀给内胆精准施加1.2个大气压，让水温上升至理想的105摄氏度进行烹煮，最终煮出香甜米饭。米家压力IH电饭煲宜采用电磁加热技术提高热效率。为确保受热均匀及储热性能佳，米家压力IH电饭煲的灰铸铁内胆经69道工艺铸造而成。米家压力IH电饭煲售价人民币999元。

智能摄像头

我们目前的智能摄像头型号包括米家智能摄像机云台版（人民币199元）、米家小白智能摄像机（人民币399元）及米家智能摄像机（人民币199元）。

上述智能摄像头均配备720p或1080p高清分辨率及互联网连接，用户可通过米家App实时远程监控。

激光投影电视

米家激光投影电视可投射高达150英寸超大画面，采用超短焦镜头设计，打破出啊通投影远距离投射带来的使用不便，可放置在距离显示器5-50厘米处，配置3000：1的高对比度与5000流明亮度。高科技产品米家激光投影电视塔搭载PatchWall，采用紧凑极简的“box”设计，内置优质音响系统。用户在家即可享受私人影院效果。米家激光投影电视的建议零售价为人民币9999元。

生活消费产品

我们透过新零售平台提供生态链企业高品质和设计精美的家品及个人配饰等生活消费产品。该等生活产品可加强我们的品牌形象并未平台带来额外流量。我们坚守与自身品牌系列产品同样的标准谨慎采购甄选生活消费产品。所选中的生活消费产品均涉及精良、细节考究。例如，小米90分滑轮旅行箱沿用小米简约设计，采用经久耐用的聚碳酸酯（PC）材质，有效抗震及防跌落。旅行箱的轮子由热塑性弹性体（TPE材料制成，使滑轮防震）、有弹性及降噪。根据艾瑞咨询，2017年“双十一”购物节期间，该旅行箱出货量在天猫旅行箱类别中排名第一。

IoT开发者平台

IoT开发者平台于2017年11月推出后，截至2018年3月31日，我们的IoT开发者平台已经让580多个开发者接入了我们的平台。除生态企业外，IoT开发者平台亦向其他欲将其设备与平台其他联网设备互联，从而透过我们获得更多用户的开发者开放。开发者可在设备生命周期的任何阶段于IoT开发者线上平台免费申请将设备接入平台。设备通过我们的质量及兼容性测试后，其开发者即可享受我们全面管理及整理的支持及服务以及一系列基础及高阶开发能力，如 硬件连接、IoT模块、云平台及出巡、应用程序远程控制、声控及内容分享。

提供给生态链企业的价值

少数股权投资。我们为生态链企业提供早期资金支持，助力彼等成功发展，并持有合作伙伴的少数股权。

早期孵化。我们为生态链企业在它们早期发展阶段提供孵化支持，包括人力资源和其他管理支持及协助。

产品设计及研发支持。我们运用自身知名的工业设计实力及技术能力与生态链企业共同设计及研发生态链产品，并要求合作伙伴严格遵循与我们品牌一贯秉承的产品设计及质量标注。

供应链管理支持。透过我们的原材料及组件供应商网络，我们协助合作伙伴以优惠条款获取优质材料。此外，我们与合作伙伴分享有关联营效率的经验，助其管理生产相关成本。

品牌、市场营销及零售支持。通过我们品牌的高辨识度和高效的新零售平台，小米价格厚道的IoT与生活消费产品的爆款效应会使得参与其中的生态链企业迅速提升企业知名度、行业地位与销量。