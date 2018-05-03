小米金融资产占集团资产14.1% 未来或完全分拆

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新浪科技讯 5月3日午间消息，小米向港交所递交招股书，其中披露小米金融未来可能完全从集团分拆出去，且小米已为此完成相关业务重组，之后金融相关业务将由小米单一全资附属公司小米金融持有。

招股书显示，小米金融为小米集团的金融服务部门，处于发展初期，经营范围为金融科技行业的新创业务，尤其包括人工智能化的在线金融服务、科技化银行服务的移动应用程序、理财、贷款及保险产品和消费付款解决方案与通过不断分析消费者大数据建立专有信用信息数据库。

小米金融业务主要通过重庆小米小额贷款及小米的合并联属实体北京小米电子软件在中国大陆进行，其业务虽然不是小米核心业务，但涉及其核心业务的不同业务模式、价值链、生态链、风险情况及增长策略。

招股书还称，假设小米金融重组已于2017年12月31日完成，则截至2017年12月31日止年度，小米金融的收入及税前净损失将分别占集团约0.7%及不足0.2%，截至2017年12月31日，小米金融总资产将占本集团约14.1%。

招股书还披露小米金融购股权计划，将授出的购股权所涉最高股份数目占小米金融已发行股本总数的60%。（李楠）