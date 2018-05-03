腾讯直接入局电影发行 正面交火阿里影业

[摘要] 猫眼微影合并之后，去年11月腾讯以10 亿元增资猫眼微影，合计持股比例约为11.55%，为新公司第三大股东，前两大股东分别为光线传媒和微影时代，新公司整体估值超过200 亿元。

时代周报记者 吴怡 发自北京

国内在线票务平台正在向影视宣发业务延伸，而腾讯参股的猫眼与阿里投资的淘票票两大平台厮杀正酣之际，腾讯直接切入了电影发行业务，加入战局。

在4月23日的腾讯新文创生态大会上，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武宣布，腾讯影业成立了全资子公司腾影发行。新公司的核心高管分别有总经理高莉，副总经理马捷，两者的另一重身份为腾讯影业宣发部高层。

腾讯此番举动不得不让人引发联想。尽管猫眼作为票务平台出身，但近两年来可以看到，其以出品方和发行方的身份频频出现在电影名单上，进军宣发端的决心显而易见。作为猫眼第三大股东的腾讯，成立自己的发行公司，是否意味着与猫眼从合作伙伴变为对手？而作为腾讯娱乐生态最直接的竞争对手，阿里大文娱又会如何应对？

“我反而不认为腾影发行和猫眼在发行上是竞争对手。”程武接受包括时代周报在内的媒体采访时表示，“很多业务大家可以一起联手发行，内容行业一定是开放而非垄断的平台，我们也希望跟猫眼和淘票票能有更深入的合作。”

入局电影发行

腾讯公布成立子公司以切入发行业务的大基调是，腾讯集团从“泛娱乐”向“新文创”的战略转变。

“（新文创之下）我们会更系统地关注IP文化价值构建，同时考虑IP的产业价值和文化价值；其次，塑造IP的方式升级。”程武在腾讯新文创生态大会上说道，做文化不是孤立和封闭的事业，只有把各种协作主体文化资源以及创意方式最为广泛地连接在一起，才能实现更为高效的数字文化生产。

在程武看来，围绕着IP的塑造，行业的协作、产业的逻辑和整个商业生态都有了非常大的改变。这也意味着，腾讯将会进一步完善它的娱乐生态，补足互动娱乐事业群的短板。

工信部最新泛娱乐的白皮书显示，以IP为核心，游戏、动漫、影视、文学、电竞和视频等多元数字内容共融共生快速发展。在上述几大领域上，腾讯集团均有布局，而目前影视发行这一环还处于薄弱的状态。

在此次UP2018腾讯新文创生态大会上，成立仅两年多的腾讯影业一口气公布了诸多战略：成立合资子公司腾影发行；与柴智屏的萌样影视、TMP、Skydance Media分别达成战略合作；联手古龙长子郑小龙共同启动古龙作品十年全系列、全版权战略合作；宣布打造“签约编剧计划”。

腾讯影业的内部架构也被曝光：创新业务、宣发业务、IP授权打造业务、IP授权衍生业务组成四大板块，其中腾影发行归属于腾讯影业宣发部之下。

工商资料显示，腾影发行全名为霍尔果斯腾影影视发行有限公司，成立于2017年12月，注册资本为5000万元人民币，经营范围涵盖电影发行、设计、制作和发行广告；经营演出及经纪业务，唯一股东为上海腾讯影业文化传播有限公司。

腾影发行的成立正值2018年贺岁档如火如荼上映之时，从电影出品发行方看来，除了传统的影视发行公司，票务平台猫眼和淘票票也分得一杯羹。热闹的电影投资发行，是否刺激到腾讯插足发行业务不得而知，不过腾讯影业迫不及待快速成长的决心显而易见。

今年3月份，腾讯以33.17亿元的总价接盘新丽传媒27%股权，此番交易腾讯几乎是以二级市场的价格，买下了光线手中所有的股权。业内猜测，腾讯将会利用新丽传媒的影视内容制作能力补足自身的短板，强化影业和视频板块的实力。

在此次新文创生态大会上，腾讯影业公布的电影剧集片单中，《庆余年》则是新丽传媒着力打造的头部内容，可见双方在内容制作上实现了一定的资源互换。腾讯文娱板块囊括腾讯影业、企鹅影视等影视制作公司，还有处于第一梯队的腾讯视频，而近来也频频投资耀客、柠萌影视等新兴的头部影视公司。

不过，相比于其他影视巨头通过对赌协议、战略入股等深度绑定知名导演的方式不同的是，腾讯影业采取的是开放式的“签约编剧计划”，从名单上看来编剧团队主要为年轻导演，资源上稍显薄弱。

猫眼变对手？

据腾讯方面透露，《头号玩家》是腾影发行公司尝试的第一个项目，目前这部影片在中国区突破了13亿元的票房，接下来将会面向行业连接制片端和放映端。

“腾影发行公司已搭建全国性发行地面网络矩阵，截至目前可以覆盖中国85%的票房份额的地区，既可以服务于腾讯影业自身影片，也可以为其他行业合作伙伴优秀影片提供发行服务。”程武在发布会上说道。

这无疑等同于向猫眼、淘票票的发行业务宣战。在目前国内的影视圈里，参与发行的大多数为传统的影视企业，而随着票务平台凝聚线上用户的能力增强，改变用户消费习惯的同时，自身也从纯票务平台向宣发端上下游渗透，猫眼和淘票票的对外口径也变为了“国内重要的电影宣发公司”。

曾经猫眼、微影和淘票票一度在票务领域三分天下，随着去年微影将电影票务、演出业务及相关资产注入猫眼，组建新公司“猫眼微影”，三足鼎立的态势变为两强争霸。

猫眼微影合并之后，去年11月腾讯以10 亿元增资猫眼微影，合计持股比例约为11.55%，为新公司第三大股东，前两大股东分别为光线传媒和微影时代，新公司整体估值超过200亿元。腾讯和美团则为猫眼微影提供包括微信、QQ、美团、大众点评和格瓦拉等流量入口。

联讯证券研究报告对此指出，腾讯虽贵为中国互联网娱乐的重要内容提供方，然而影视内容部分布局仍有待深入。从猫眼微影合并后的股权结构来看，光线的内容制作发行+猫眼微影互联网票务渠道+腾讯移动互联网流量入口可以产生良好的协同效应。

如今，猫眼微影将触角伸向宣发端，腾讯另起炉灶布局内容和发行，光线传媒也在公司二股东阿里和合作伙伴腾讯之间摇摆不定，三方各有打算。新成立的腾影发行是否会与猫眼抢食发行业务？

“和猫眼，我们觉得更多的是合作，因为猫眼的缘起是互联网票务平台，我们不会再去做票务，我们希望能跟猫眼和淘票票展开充分的合作。而且猫眼是依托于票务平台进入上下游，它也会有自己的系统性布局。而腾影发行更多的是专注于依托腾讯影业和腾讯整个内容生态，包括与动漫、文学、游戏结合起来，把影视作品的发行和宣传做得更好，而且在线下我们有更多的布局。”程武接受包括时代周报在内的媒体采访时说道。

一位光线传媒独立董事则告诉时代周报记者：“如今宣发业务成为了票务平台的核心竞争力。腾讯和猫眼可以合作，猫眼是综合平台，对电影宣发的作用大，腾讯也是猫眼的股东。猫眼可以补充腾讯，腾讯不一定补充猫眼。腾讯的目标主要是自己系统服务，对外估计就自己做了。”

“腾讯成立发行公司，主要还是补全产业链条的考量。”信达证券文化传媒行业首席研究员温世君向时代周报记者分析，对于电影板块而言，腾讯必须有自己主控的发行团队才能真正打通内容和市场，这是任何一家有企图心的电影企业的必然选择。电影发行工作一方面琐碎复杂；另一方需要协调对接大量资源，腾讯如果没有自己的主控发行团队，不可避免会不能完全施展开拳脚。

阻击淘票票

泛娱乐内部各业态之间深度融通、泛娱乐产业与实体经济加速融合成为了行业发展趋势。工信部最新泛娱乐的白皮书显示，2017年中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%，预计占数字经济的比重将会超过1/5，成为数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。

泛娱乐产业潜在的增长空间，也引得无数娱乐巨头竞折腰。日前，阿里影业发布了盈利警告，预期集团截至2018年3月31日的15个月期间，将录得净亏损介乎人民币16亿-17亿元，截至2017年12月31日止十二个月年度亏损为人民币9.5亿元。这意味着在今年以来短短3个月的贺岁档和春节档期间，淘票票的市场推广费用高达6亿多元。

阿里影业解释，这主要源于加大推广力度增加淘票票的市场份额，以强化其市场领先地位，鉴于目前的竞争格局，此类票务推广会随着行业动态而不时进行调整。可见，阿里影业对于淘票票的投入决心不减。

在业务布局上，阿里影业与腾讯影业的正面竞争升级。4月19日，淘票票宣布启动灯塔计划，战略布局阿里影业未来三年发展，完成行业宣发智能化的进化之路，以用户为中心实现全流程触达。紧接着，4月20日优酷春集对外发布了即将在今年上档的百部剧综新品。

而腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武表示，腾影发行也将在腾讯影业的范围下，依托于腾讯的互联网科技和内容平台，借助互联网的宣发平台和移动互联网工具，探索新的创意模式和发行模式，包括互联网H5宣发、互联网预购等等。

同样具备互联网基因的腾讯和阿里，双方不可避免地将在影视发行上正面交火。而另一边，今年以来传出了猫眼正计划IPO的消息。光线传媒董事长王长田在去年6月曾公开表示，目前猫眼电影也有独立上市的计划。2018 年1 月，彭博援引知情人士透露，猫眼微影正计划在香港进行IPO。不过，盈利问题一直困扰着猫眼微影，此前光线传媒和猫眼微影公布的财务数据打架也曾引起媒体关注。

谋求上市的猫眼是否会因为业绩原因控制投入，腾讯成立腾影发行阻击势头正猛、市场独大的淘票票？

“淘票票和猫眼的价格战应该打不了多久了。”阿里影业内部人士告诉时代周报记者，阿里影业今年参与投资的项目多达30部，跟投和主发行比较多，淘票票负责主发行的业务。此外，阿里累计投资入股了万达、华谊、光线传媒和博纳等传统影视企业，也将利用这些资源加深合作。除了发行，阿里影业还在筹划开设线下新零售院线。

不过，信达证券文化传媒行业首席研究员温世君认为，腾讯发行的首要考量是内部优化，而不是对外竞争。“现在发行市场也处在游戏规则的调整期，除了下游的渠道资源整合能力之外，对上游好内容的获取能力也越发重要。腾影发行选择此时进入市场，在战略时机的选择上也是合理的。”