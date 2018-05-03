新浪科技> 互联网 > 正文

腾讯直接入局电影发行 正面交火阿里影业

腾讯直接入局电影发行 正面交火阿里影业
2018年05月03日 11:10 时代周报
缩小字体 放大字体 收藏 微博 微信

　　[摘要] 猫眼微影合并之后，去年11月腾讯以10 亿元增资猫眼微影，合计持股比例约为11.55%，为新公司第三大股东，前两大股东分别为光线传媒和微影时代，新公司整体估值超过200 亿元。

　　时代周报记者 吴怡 发自北京

　　国内在线票务平台正在向影视宣发业务延伸，而腾讯参股的猫眼与阿里投资的淘票票两大平台厮杀正酣之际，腾讯直接切入了电影发行业务，加入战局。

　　在4月23日的腾讯新文创生态大会上，腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武宣布，腾讯影业成立了全资子公司腾影发行。新公司的核心高管分别有总经理高莉，副总经理马捷，两者的另一重身份为腾讯影业宣发部高层。

　　腾讯此番举动不得不让人引发联想。尽管猫眼作为票务平台出身，但近两年来可以看到，其以出品方和发行方的身份频频出现在电影名单上，进军宣发端的决心显而易见。作为猫眼第三大股东的腾讯，成立自己的发行公司，是否意味着与猫眼从合作伙伴变为对手？而作为腾讯娱乐生态最直接的竞争对手，阿里大文娱又会如何应对？

　　“我反而不认为腾影发行和猫眼在发行上是竞争对手。”程武接受包括时代周报在内的媒体采访时表示，“很多业务大家可以一起联手发行，内容行业一定是开放而非垄断的平台，我们也希望跟猫眼和淘票票能有更深入的合作。”

　　入局电影发行

　　腾讯公布成立子公司以切入发行业务的大基调是，腾讯集团从“泛娱乐”向“新文创”的战略转变。

　　“（新文创之下）我们会更系统地关注IP文化价值构建，同时考虑IP的产业价值和文化价值；其次，塑造IP的方式升级。”程武在腾讯新文创生态大会上说道，做文化不是孤立和封闭的事业，只有把各种协作主体文化资源以及创意方式最为广泛地连接在一起，才能实现更为高效的数字文化生产。

　　在程武看来，围绕着IP的塑造，行业的协作、产业的逻辑和整个商业生态都有了非常大的改变。这也意味着，腾讯将会进一步完善它的娱乐生态，补足互动娱乐事业群的短板。

　　工信部最新泛娱乐的白皮书显示，以IP为核心，游戏、动漫、影视、文学、电竞和视频等多元数字内容共融共生快速发展。在上述几大领域上，腾讯集团均有布局，而目前影视发行这一环还处于薄弱的状态。

　　在此次UP2018腾讯新文创生态大会上，成立仅两年多的腾讯影业一口气公布了诸多战略：成立合资子公司腾影发行；与柴智屏的萌样影视、TMP、Skydance Media分别达成战略合作；联手古龙长子郑小龙共同启动古龙作品十年全系列、全版权战略合作；宣布打造“签约编剧计划”。

　　腾讯影业的内部架构也被曝光：创新业务、宣发业务、IP授权打造业务、IP授权衍生业务组成四大板块，其中腾影发行归属于腾讯影业宣发部之下。

　　工商资料显示，腾影发行全名为霍尔果斯腾影影视发行有限公司，成立于2017年12月，注册资本为5000万元人民币，经营范围涵盖电影发行、设计、制作和发行广告；经营演出及经纪业务，唯一股东为上海腾讯影业文化传播有限公司。

　　腾影发行的成立正值2018年贺岁档如火如荼上映之时，从电影出品发行方看来，除了传统的影视发行公司，票务平台猫眼和淘票票也分得一杯羹。热闹的电影投资发行，是否刺激到腾讯插足发行业务不得而知，不过腾讯影业迫不及待快速成长的决心显而易见。

　　今年3月份，腾讯以33.17亿元的总价接盘新丽传媒27%股权，此番交易腾讯几乎是以二级市场的价格，买下了光线手中所有的股权。业内猜测，腾讯将会利用新丽传媒的影视内容制作能力补足自身的短板，强化影业和视频板块的实力。

　　在此次新文创生态大会上，腾讯影业公布的电影剧集片单中，《庆余年》则是新丽传媒着力打造的头部内容，可见双方在内容制作上实现了一定的资源互换。腾讯文娱板块囊括腾讯影业、企鹅影视等影视制作公司，还有处于第一梯队的腾讯视频，而近来也频频投资耀客、柠萌影视等新兴的头部影视公司。

　　不过，相比于其他影视巨头通过对赌协议、战略入股等深度绑定知名导演的方式不同的是，腾讯影业采取的是开放式的“签约编剧计划”，从名单上看来编剧团队主要为年轻导演，资源上稍显薄弱。

　　猫眼变对手？

　　据腾讯方面透露，《头号玩家》是腾影发行公司尝试的第一个项目，目前这部影片在中国区突破了13亿元的票房，接下来将会面向行业连接制片端和放映端。

　　“腾影发行公司已搭建全国性发行地面网络矩阵，截至目前可以覆盖中国85%的票房份额的地区，既可以服务于腾讯影业自身影片，也可以为其他行业合作伙伴优秀影片提供发行服务。”程武在发布会上说道。

　　这无疑等同于向猫眼、淘票票的发行业务宣战。在目前国内的影视圈里，参与发行的大多数为传统的影视企业，而随着票务平台凝聚线上用户的能力增强，改变用户消费习惯的同时，自身也从纯票务平台向宣发端上下游渗透，猫眼和淘票票的对外口径也变为了“国内重要的电影宣发公司”。

　　曾经猫眼、微影和淘票票一度在票务领域三分天下，随着去年微影将电影票务、演出业务及相关资产注入猫眼，组建新公司“猫眼微影”，三足鼎立的态势变为两强争霸。

　　猫眼微影合并之后，去年11月腾讯以10 亿元增资猫眼微影，合计持股比例约为11.55%，为新公司第三大股东，前两大股东分别为光线传媒和微影时代，新公司整体估值超过200亿元。腾讯和美团则为猫眼微影提供包括微信、QQ、美团、大众点评和格瓦拉等流量入口。

　　联讯证券研究报告对此指出，腾讯虽贵为中国互联网娱乐的重要内容提供方，然而影视内容部分布局仍有待深入。从猫眼微影合并后的股权结构来看，光线的内容制作发行+猫眼微影互联网票务渠道+腾讯移动互联网流量入口可以产生良好的协同效应。

　　如今，猫眼微影将触角伸向宣发端，腾讯另起炉灶布局内容和发行，光线传媒也在公司二股东阿里和合作伙伴腾讯之间摇摆不定，三方各有打算。新成立的腾影发行是否会与猫眼抢食发行业务？

　　“和猫眼，我们觉得更多的是合作，因为猫眼的缘起是互联网票务平台，我们不会再去做票务，我们希望能跟猫眼和淘票票展开充分的合作。而且猫眼是依托于票务平台进入上下游，它也会有自己的系统性布局。而腾影发行更多的是专注于依托腾讯影业和腾讯整个内容生态，包括与动漫、文学、游戏结合起来，把影视作品的发行和宣传做得更好，而且在线下我们有更多的布局。”程武接受包括时代周报在内的媒体采访时说道。

　　一位光线传媒独立董事则告诉时代周报记者：“如今宣发业务成为了票务平台的核心竞争力。腾讯和猫眼可以合作，猫眼是综合平台，对电影宣发的作用大，腾讯也是猫眼的股东。猫眼可以补充腾讯，腾讯不一定补充猫眼。腾讯的目标主要是自己系统服务，对外估计就自己做了。”

　　“腾讯成立发行公司，主要还是补全产业链条的考量。”信达证券文化传媒行业首席研究员温世君向时代周报记者分析，对于电影板块而言，腾讯必须有自己主控的发行团队才能真正打通内容和市场，这是任何一家有企图心的电影企业的必然选择。电影发行工作一方面琐碎复杂；另一方需要协调对接大量资源，腾讯如果没有自己的主控发行团队，不可避免会不能完全施展开拳脚。

　　阻击淘票票

　　泛娱乐内部各业态之间深度融通、泛娱乐产业与实体经济加速融合成为了行业发展趋势。工信部最新泛娱乐的白皮书显示，2017年中国泛娱乐核心产业产值约为5484亿元，同比增长32%，预计占数字经济的比重将会超过1/5，成为数字经济的重要支柱和新经济发展的重要引擎。

　　泛娱乐产业潜在的增长空间，也引得无数娱乐巨头竞折腰。日前，阿里影业发布了盈利警告，预期集团截至2018年3月31日的15个月期间，将录得净亏损介乎人民币16亿-17亿元，截至2017年12月31日止十二个月年度亏损为人民币9.5亿元。这意味着在今年以来短短3个月的贺岁档和春节档期间，淘票票的市场推广费用高达6亿多元。

　　阿里影业解释，这主要源于加大推广力度增加淘票票的市场份额，以强化其市场领先地位，鉴于目前的竞争格局，此类票务推广会随着行业动态而不时进行调整。可见，阿里影业对于淘票票的投入决心不减。

　　在业务布局上，阿里影业与腾讯影业的正面竞争升级。4月19日，淘票票宣布启动灯塔计划，战略布局阿里影业未来三年发展，完成行业宣发智能化的进化之路，以用户为中心实现全流程触达。紧接着，4月20日优酷春集对外发布了即将在今年上档的百部剧综新品。

　　而腾讯集团副总裁、腾讯影业首席执行官程武表示，腾影发行也将在腾讯影业的范围下，依托于腾讯的互联网科技和内容平台，借助互联网的宣发平台和移动互联网工具，探索新的创意模式和发行模式，包括互联网H5宣发、互联网预购等等。

　　同样具备互联网基因的腾讯和阿里，双方不可避免地将在影视发行上正面交火。而另一边，今年以来传出了猫眼正计划IPO的消息。光线传媒董事长王长田在去年6月曾公开表示，目前猫眼电影也有独立上市的计划。2018 年1 月，彭博援引知情人士透露，猫眼微影正计划在香港进行IPO。不过，盈利问题一直困扰着猫眼微影，此前光线传媒和猫眼微影公布的财务数据打架也曾引起媒体关注。

　　谋求上市的猫眼是否会因为业绩原因控制投入，腾讯成立腾影发行阻击势头正猛、市场独大的淘票票？

　　“淘票票和猫眼的价格战应该打不了多久了。”阿里影业内部人士告诉时代周报记者，阿里影业今年参与投资的项目多达30部，跟投和主发行比较多，淘票票负责主发行的业务。此外，阿里累计投资入股了万达、华谊、光线传媒和博纳等传统影视企业，也将利用这些资源加深合作。除了发行，阿里影业还在筹划开设线下新零售院线。

　　不过，信达证券文化传媒行业首席研究员温世君认为，腾讯发行的首要考量是内部优化，而不是对外竞争。“现在发行市场也处在游戏规则的调整期，除了下游的渠道资源整合能力之外，对上游好内容的获取能力也越发重要。腾影发行选择此时进入市场，在战略时机的选择上也是合理的。”

我要反馈
新浪科技公众号
新浪科技公众号

“掌”握科技鲜闻 （微信搜索techsina或扫描左侧二维码关注）

创事记

阅读排行榜

评论排行榜

科学探索

苹果汇

众测

来电聊

专题

官方微博

新浪科技 新浪数码 新浪手机 科学探索 苹果汇 新浪众测

公众号

新浪科技

新浪科技为你带来最新鲜的科技资讯

苹果汇

苹果汇为你带来最新鲜的苹果产品新闻

新浪众测

新酷产品第一时间免费试玩

新浪探索

提供最新的科学家新闻，精彩的震撼图片

新浪科技意见反馈留言板

电话：400-690-0000 欢迎批评指正

新浪简介|广告服务|About Sina
联系我们|招聘信息|通行证注册
产品答疑|网站律师|SINA English

Copyright © 1996-2018 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有