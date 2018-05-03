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小米2016年运营状况首度曝光：手机销量5541.9万台

小米2016年运营状况首度曝光：手机销量5541.9万台
2018年05月03日 11:08 新浪科技
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　　相关专题：小米递交招股书赴港上市：2017营收1146亿元

　　新浪科技讯 5月3日上午消息，小米今日正式向港交所提交IPO申请。招股书也首度披露了小米2016年的运营状况：2016年的智能手机销量为5541.9万台。

　　2015年和2016年是小米遭遇危机的两年。在连续数年的高速增长后，小米在2015年未能实现雷军定下的8000万-1亿台的出货量目标。种种压力之下，雷军在2016年的小米年会上直言，“面对这样的成绩单，Are U OK？说实话，我不OK。”他不得不为2016年的小米定下了“开心就好”的战略，雷军还发布了小米2016年战略的3个关键词：聚焦、补课、探索。而整个2016年，雷军和小米都异常低调，未公开当年的出货量和营收数据。

　　此次小米的招股书则首度让外界得以了解其2016年的运营状况。

　　招股书披露，小米2015年智能手机销量为6654.6万台，2016年销量降至5541.9万台，而2017年为9141万台。在智能手机单价上，2015年至2017年分别为807.2元、879.9元和881.3元；2016年来自智能手机的收入从2015年的537.15亿元降至487.64亿元，2017年则增长至805.64亿元。

　　小米的收入主要来自四大业务分部： 智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务及其他。在2015年到2017年，来自智能手机的收入占比逐渐降低。从2015年80.4%降至2016年71.3%，再降至2017年的70.3%；而IoT与生活消费产品、互联网服务的收入占比在逐年提高。

　　此外，小米也在逐步扩大国际业务的比重。

　　截至2018年3月31日，小米的产品销往五大洲74个国家及地区。2015年、2016年及2017年，来自中国大陆之外的销售比重分别为6.1% 、13.4%及28.0%。可以看出小米在逐步降低对国内市场的依赖。

　　虽然2016年小米的智能手机业务遭遇了下滑，但从当年的营收和利润数据上看并不差，营收还是保持了增长，尽管增幅并不大。

　　招股书披露，小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34.亿元和1146.25亿元；净利润分别为-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元。经调整后净利润则分别为-3.04亿元、18.96亿元和53.62亿元。(张俊)

小米招股书雷军
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