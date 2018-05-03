深圳交通委：共享单车管理堪忧 满分30ofo只得0.57分

5月2日，深圳市交通运输委员会2日公布了互联网租赁自行车企业运营服务的考核结果。结果显示，共享单车企业基本建立了相对完善的安全应急响应机制；但在日常车辆维保、停放秩序管理等方面还存在较大问题。

据通报，此次考核的对象是目前在深圳市运营的互联网租赁自行车企业，包括摩拜单车、ofo单车、赳赳单车、优拜单车、一步单车共5家运营企业。其中，摩拜、ofo的车辆投放规模占深圳全市运营车辆总数的43.2%和51.5%。考核指标包括运营服务、运营管理、安全应急、创新管理、公众评价、附加项6大类，共24项具体指标。

深圳市交通运输委员会分析认为，从各项指标的整体得分情况来看，运营管理类指标的得分率均较低，平均得分率为28%。企业扣分主要集中在车辆完好率、车辆停放管理、车辆投放管理、责令整改四项指标，说明企业日常车辆维保、停放秩序管理等方面的能力存在较大问题，并且有违规投放行为。

公布的考核数据显示，以“运营管理”这类指标为例，在满分为30分的情况下，得分最高是一步单车，仅为13分；得分最低是ofo，只有0.57分。

另一方面，安全应急类指标的得分率相对较高，平均得分率为67%，说明各企业能按照政府管理要求建立相对完善的安全应急响应机制。

深圳市交通运输委员会相关负责人表示，总体上目前各共享单车企业运营管理规范化程度和服务水平整体偏低。下一步将督促企业针对自身存在的问题制定整改方案，不断提升服务质量。未来，深圳市将把相关考核结果作为企业进入与退出、车辆投放管理的重要依据。