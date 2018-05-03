小米是不是互联网公司？招股书：手机及服务双增长

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新浪科技讯 5月3日上午消息，小米今日向港交所递交上市申请。董事长雷军发布公开信称，小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。

很长一段时间，外界对于小米是家硬件公司还是互联网公司产生过争议。鉴定其属于哪类，取决于营收数据与产品理念。

据统计，截至目前，至少有37家上市公司参与了小米相关业务的生产经营。在小米“智能硬件+互联网服务+新零售”的铁三角业务布局中，智能硬件领域参与上市公司最多。

雷军指出，硬件是重要的用户入口，但不期望它成为利润的主要来源，“我们把设计精良、性能品质出众的产品紧贴硬件成本定价，通过自有或直供的高效线上线下新零售渠道直接交付到用户手中， 然后持续为用户提供丰富的互联网服务”。

从招股书中看，小米在硬件售卖与互联网服务中实现了“双管齐下”，且均为正向增长态势。

招股书显示，小米的营收分为4个业务板块，分别为智能手机、IOT与生活消费产品、互联网服务及其他。其中，营收主要来自智能手机，2017年，来自智能手机行业的收入为805.63亿元，占总收入的比例为70.3%。来自IOT与生活消费产品的营收为234.47亿元，占比为20.5%；来自互联网服务的营收为98.96亿元，占比为8.6%。

具体而言，近三年来，智能手机销量分别为6654万台、5541万台和9141万台。平均售价方面，分别为807元、879元及881元。收入增长上，2017年为65%，远高于2016年。

更重要的是，每台智能手机中包含有服务收入，该笔收入亦形成增长趋势，近三年来分别为28.9元、48.5元和57.9元。

从毛利率方面看，服务要远高于硬件。近三年来，前者占比分别为64.2%、64.4%和60.2，后者为4.4%和8.7%。

从产品理念上看，一直以来，小米公司是按互联网公司的思维来做产品。很明显，传统做手机、路由器、笔记本的厂家与小米的产品思维完成不同。

有分析认为，小米采取的粉丝运营，饥饿营销，在线商城，极高性价比等，在同时代都是极具创新的互联网思维，与传统硬件公司相比，其属性更偏向于互联网公司。（韩大鹏）