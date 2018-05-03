2017年小米互联网服务收入99亿元 MIUI拥有1.9亿月活

相关专题：小米递交招股书赴港上市：2017营收1146亿元

新浪科技讯 5月3日上午消息，小米集团正式向香港交易所递交招股书，联席保荐人为中信里昂证券、高盛和摩根士丹利。其中，基于安卓的自有操作系统MIUI拥有大约1.9亿月活跃用户。

营业纪录期，小米的总收入由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元，再增至2017年的人民币1146亿元。其中互联网服务分部收入由2015年的人民币32亿元大幅增加101.8％至2016年的人民币65亿元，而2017年为98.96亿元。

小米在招股书表示，互联网服务收入的增长主要是由于用户群扩大及用户参与度提升，带动广告及互联网增值服务收入增加。MIUI操作系统的月活跃用户由2015年12月的1.12亿人增加20.1％至2016年12月的1.35亿人。平均每用户互联网服务收入（按某一年度的互联网服务收入除以该年度12月的月活跃用户计算）由2015年的人民币28.9元增至2016年的人民币48.5元。

招股书中披露，于2018年3月，小米的基于安卓的自有操作系统MIUI拥有大约190百万月活跃用户。

2018年3月31日，小米开发了38个月活跃用户超过10百万的应用程序和18个月活跃用户超过50百万的应用程序，包括小米应用商店，小米浏览器，小米音乐和小米视频。

2018年3月，小米的用户每天使用我们的智能手机的平均时间是大约4.5小时。相比其他获客成本较高的互联网平台，小米通过硬件销售获得的用户的过程本身是盈利的。