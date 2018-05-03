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小米为何出现巨额亏损？受可转换可赎回优先股影响

小米为何出现巨额亏损？受可转换可赎回优先股影响
2018年05月03日 10:08 新浪科技
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　　相关专题：小米递交招股书赴港上市：2017营收1146亿元

　　新浪科技讯 5月3日上午消息，小米今日正式提交赴港IPO申请。招股书披露，小米2015年至2017年收入分别为668.11亿元、684.34.亿元和1146.25亿元；净利润分别为-76.27亿元、4.92亿元、-438.89亿元。

　　实际上，小米2015年至2017年的经营利润分别为13.73亿元、37.85亿元和122.15亿元。那么为何还会出现巨额亏损？

　　看上去小米的亏损，其实是因为过往融资发给股东的“可转换可赎回优先股”公允价值增加带来的。小米根据企业会计准则被计入金融负债核算，优先股在公司上市后，一般会自动被转换成普通股，在上市后的下一个财年会自动消失，这种“非经营性亏损”是互联网公司市值的一部分，并不是真正的“亏损”。

　　比如互联网公司通常会有多轮融资发行了可转换可赎回优先股，在国际会计准则下，这种优先股会体现为“对股东的负债”，其公允价值的上升会记录于公司账面的亏损。但实际上公司并未没有这样的亏损发生，对公司实际运营也没有影响，这笔所谓的“负债”数字在上市那一刻就会消失。这种亏损的数字越大，其实越说明这家公司的被大家认可的价值高。

　　对于小米招股书中的亏损，不能只从字面上去理解，而是要看到“负债”“亏损”产生的原因。优先股对应的公允价值在公司的高速发展过程中，产生了大量价值的增值，因为股东没有退出，这部分对股东而言是账面“浮盈”的价值增长部分，在IPO之前就被计为公司对股东的负债，IPO之后优先股转为普通股，这部分亏损就消失不再计入报表。这个过程并没有对企业产生实际的亏损，相反是公司价值成长的证明。所以，和通常意义实际的亏损不同，这类“亏损”越大，说明公司的发展越好，价值提升越大。

　　实际上，2016年上市的美图和2017年上市的易鑫都曾遇到过这个问题。当时美图提交的招股书披露，从2008年成立至上市前，美图公司累计亏损62.6亿元，不过其中包含了50.7亿元的可转换可赎回优先股的公允价值和5270万元的股权激励，扣除这些因素之后，累计实际亏损11.38亿元；易鑫提交的招股书显示，该公司自成立起至2017年上半年，累计亏损为76亿元。易鑫方面称，其中的主要原因就是可转换可赎回优先股的公允价值大幅增加，上市后所有可转换可赎回优先股自动转换成普通股后，便不会产生可转换可赎回优先股的公允价值亏损。

　　小米招股书显示，截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，小米可转换可赎回优先股公允价值变动分别为88亿元、25亿元及541亿元。若扣除可转换可赎回优先股公允价值、以股份为基础的薪酬、投资公允价值增益净值、无形资产摊销这些因素的影响，2015年至2017年经调整后净利润则分别为-3.04亿元、18.96亿元和53.62亿元。(张俊)

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