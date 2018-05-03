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高盛即将启动比特币交易服务 不确定性增加

高盛即将启动比特币交易服务 不确定性增加
2018年05月03日 08:35 新浪科技
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　　新浪科技讯 北京时间5月3日早间消息，高盛正计划在华尔街银行中率先尝试比特币交易业务。此举可能会提升加密货币的地位，但同时也将给高盛带来隐忧。

　　高盛将使用自有资金与客户交易多种与比特币价格相关的合约。尽管高盛最开始不会买卖实际的比特币，但高盛的一支团队正在向这个方向努力，前提条件是能获得监管的批准，并弄清楚持有加密货币带来的额外风险。负责这个新交易服务的高盛高管拉纳·雅里德（Rana Yared）表示，高盛很清楚自己在干什么。

　　雅里德表示：“我并不认为自己坚定地相信，比特币将占领全世界。参与其中的几乎所有人对此都有个人的怀疑。”不过就在几年前，高盛此举还会被认为是荒谬的，当时比特币被认为是种在网上交易毒品的工具。

　　比特币由“中本聪”创建于2009年，当时的说法是比特币可以取代华尔街银行，而不是给银行带来新的营收渠道。然而过去两年，越来越多对冲基金和其他大型投资者对加密货币开始表现出兴趣。Square等科技公司向客户提供比特币交易服务，而芝加哥的商品交易所已于去年12月推出了比特币的期货合约。

　　不过到目前为止，受监管的金融机构仍然远离比特币，其中一些机构甚至关闭了交易比特币的客户账户。摩根大通CEO杰米·戴蒙（Jamie Dimon）曾将比特币称作一种欺诈，而许多其他银行高管也认为，比特币的价格高涨只是投机泡沫。

　　雅里德表示，在高盛看来，比特币不是欺诈，同时也不具备货币的特征。然而由于比特币的数量有限，需要在复杂的虚拟系统中“开采”，因此有些类似黄金，而许多客户希望持有这种资产。

　　她指出：“有些客户说，‘我想要持有比特币或比特币期货，因为这是一种保存价值的方式’。这引起了我们的共鸣。”雅里德透露，高盛收到了对冲基金的问询，而一些捐赠基金也收到了来自比特币富豪的加密货币捐赠，但不知道如何处理。因此，高盛董事会批准了交易比特币合约的决定。

　　高盛此举有许多不确定性。比特币价格主要由不受监管的交易所中的交易来决定，这些交易所所在的国家没有提供防止市场被操纵的监管措施。

　　由于交易者不确定监管对加密货币的态度，自今年年初以来，比特币价格大幅下跌又大幅反弹。

　　然而雅里德认为：“这并不是我们不了解的新风险。这只是一种更大的风险，我们需要格外注意这点。”(张帆)

高盛比特币交易
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