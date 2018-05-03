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谷歌对社交业务不死心：创办社交游戏公司Arcade

谷歌对社交业务不死心：创办社交游戏公司Arcade
2018年05月03日 08:28 新浪科技
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迈克尔·塞曼（左）迈克尔·塞曼（左）

　　新浪科技讯 北京时间5月3日上午消息，彭博社报道称，谷歌悄悄成立一家社交游戏创业公司Arcade，该创企的创始人、共同所有人是被称为“天才”的迈克尔·塞曼（Michael Sayman）。

　　塞曼17岁的时候，扎克伯格曾邀请他加入Facebook，成为一名实习生，一年后成为Facebook正式员工，担任产品经理，围绕与青少年行为有关的技术向同事、高管提供建议。19岁时，塞曼制作了面向青少年的视频社交App，也就是Lifestage。

　　去年，塞曼离开Facebook，加入谷歌公司，成为谷歌助手团队的一名产品经理。

　　谷歌新闻发言人证实Arcade的存在，他还说这家公司专门开发移动游戏，但没有详细介绍具体产品。谷歌新闻发言人说：“这是一个实验，处在早期萌芽阶段，暂时没有太多细节可以拿来分享。”

　　Arcade是Area 120的一部分，Area 120是谷歌的一个神秘部门，里面的员工可以在谷歌内部打造小型创业公司。作为Area 120团队的成员，塞曼获得公司的资金支持，可以招募员工，还可以将资金用在营销、设计、财务方面，以很低风险创办自己的公司。

　　Arcade游戏与现有社交网络并无关系。一名知情人士称，用户用手机号码创建帐户。他还说，谷歌将Arcade投资视为社交媒体投资，因为一旦项目有了规模，就可以变成社交网络。

　　谷歌曾经努力扶持Google +，可惜未能成功。尽管如此，谷歌还是继续尝试开发多种的社交产品。(星海)

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