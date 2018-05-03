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百度金融正式拆分“度小满金融”开始独立运营

百度金融正式拆分“度小满金融”开始独立运营
2018年05月03日 04:58 证券日报
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　　原标题：百度金融正式拆分“度小满金融”开始独立运营

　　■本报记者 李 冰 

　　继蚂蚁金服和京东金融拆分后，百度金融近日也完成拆分。近日，百度旗下金融服务事业群组宣布正式完成拆分融资协议签署，并启用新品牌“度小满金融”，实现独立运营。

　　据悉，分拆后，百度仍将在技术、平台、资源等多个维度与百度金融保持紧密协同。百度相关负责人对《证券日报》记者表示：“独立运营后，将加大金融生态建设。目前暂无明确的上市时间表。”

　　加大技术层面投入 

　　区块链为方向之一

　　据悉，度小满金融本轮融资额超19亿美元，由TPG、凯雷投资集团领投，泰康集团、农银国际等跟投。

　　资料显示，百度金融业务始于2013年，在2015年12月份整合组成金融服务事业群组，并上升至百度战略级位置。在拆分前，百度金融的业务版图就已涉及支付、消费信贷、企业贷款、理财、资产管理、征信、银行、保险、交易所等业务，并拥有第三方支付等牌照。

　　《证券日报》记者发现，拆分之后，在具体业务条线方面，根据品牌更新之后的度小满金融官网显示，主要有百度理财、有钱花、百度钱包、金融科技等几大业务品牌。其中，百度理财提供基金投资、活期理财、定期理财等理财产品。有钱花是信贷服务品牌。百度钱包为在线支付应用和服务平台。金融科技业务则使用百度金融大脑作为底层基础架构，开发出智能获客、大数据风控、身份识别、智能投顾、智能客服、金融云、区块链七大核心能力，构建覆盖金融业务全流程的AI Fintech解决方案。

　　据百度近期发布的2018年第一季度未经审计财报显示，截至3月31日，与百度金融服务业务有关的总资产为470亿元，总负债为412亿元。

　　百度相关负责人对本报记者表示：“独立运营后，我们将采用更符合金融行业发展规律的机制，制定更长远的战略布局，谋求长期发展。将持续加大在技术层面的投入，并开放更多平台和技术能力。”

　　腾讯

　　“BAJ”金融业务皆完成分拆

　　据了解，在百度拆分金融业务之后，“BATJ”四大互联网巨头中，只有腾讯的金融业务还未拆分。

　　除了早在上市前即剥离了支付业务的阿里巴巴，2017年6月30日，京东金融重组已完成交割，京东金融的财务数据将不再纳入京东集团的合并财务报表。2017年5月份，唯品会也宣布分拆互联网金融业务。

　　目前，蚂蚁金服和京东金融已分别进行融资，并有独立上市预期。唯品会计划在分拆的同时引入战略投资者。

　　至此，“BATJ”几大互联网巨头中，只有腾讯的金融业务还未单独分拆，但其体量不容小视。

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