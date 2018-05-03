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蔡文胜：数字货币只是开始 不参与才是最大风险

蔡文胜：数字货币只是开始 不参与才是最大风险
2018年05月03日 02:05 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月2日晚间消息，“三点钟火星财经创始学习群”“王峰十问”第十四期，对话嘉宾是美图秀秀董事长蔡文胜。

　　蔡文胜：美图秀秀董事长，265.com创始人。2005到2007年，连续举办三届中国互联网站长大会，被广大站长尊称为个人网站教父。先后投资暴风影音等数十个优秀网站，成为中国著名的天使投资人。

　　王峰：火星财经发起人，蓝港互动集团（HK.8267）创始人，极客帮创投合伙人，曾任金山软件高级副总裁。

　　蔡文胜谈了三点钟群的运作流程以及自己的态度，他指出，把互联网归为古典是不合适的，我个人认为区块链的本质就是基于P2P的技术，也是属于互联网的技术产生的一个新商业模式。我在这里面看到了一个全新的价值，希望更多人认识到区块链的价值是我在三点钟群发声的初衷。

　　关于泡沫，蔡文胜认为，人类历史上曾经发生过很多次资本市场的泡沫，基本上都是有区域性的，参与面并没有涉及到全世界。现在的比特币是覆盖了全世界和全人类，风暴规模是最大的，所以它如果是泡沫，一定也是人类历史有史以来最大的泡沫。

　　在蔡文胜看来，现在全世界玩比特币和数字货币的人也就3000多万人，这个数量是很早的开始。所以，不参与才是最大的风险。

　　以下为对话实录：

　　王峰：你从2005年开始，先后投了4399、暴风影音、58同城、知乎等知名项目，已经在古典投资功成名就的你，为什么今年春节期间在“三点钟无眠区块链”微信群高调发声，把自己变为区块链投资先锋？后来为什么你选择逐渐淡出三点钟群，一段时间里，你开始很少发声？

　　蔡文胜：我之前也说过，把互联网归为古典是不合适的，我个人认为区块链的本质就是基于P2P的技术，也是属于互联网的技术产生的一个新商业模式。

　　我在这里面看到了一个全新的价值，就像2000年我对互联网的感觉，觉得互联网是一个巨大的机会，我也希望我身边的人和更多的人能认识到区块链的价值，能参与到这里面来，这是我在3点钟发声的初衷。

　　后来为什么选择慢慢地淡出呢？同样因为区块链是一个全新的东西，所以它必然也会带来很大的争议。虽然区块链是一个未来，但是它还是需要时间，我也不希望所有人短期太过乐观，别盲目的投入进来。再加上我个人还有一些传统的投资和事务，综合起来就会比较少出现了。

　　王峰：追一下，你认为“三点钟无眠区块链”微信群为什么会在春节期间大火？谁起到了关键推动作用？你曾经说，“区块链是人类有历史以来最大的泡沫，不参与才是最大风险。”对此，你怎么看？

　　蔡文胜：三点钟第一个关键人物是玉红，因为当时就是他发起的，一开始他去拉了跟游戏、娱乐相关的人进来，因为是靠近春节，所以那个春节一开始大家就在里面发红包，也拉了一些娱乐明星进来，就形成了一个热潮。

　　在这个过程中，我觉得我起到的作用有三点：

　　第一，我提出了群主可以轮值，可以按照个人不同的主题风格，来做一天群主。

　　第二，提出了约法三章。关键点一：这里面不能发红包，大家是做区块链的人，再发红包有点古典了，因为发红包都是刷屏，不能发红包就不能刷屏。关键点二：发币或者是发糖果可以，但是不要把钱包代码写上来。关键点三：欢迎、表扬、称赞别人，但是不要重复copy，要有诚意积极手写。我们进到一个群里面，经常一个大佬进来，大家就千篇一律的欢迎、鼓掌，底下满屏都是同样的信息，如果要致欢迎词，要手写。

　　因为有了这个约法三章，就变成有一些主题去讨论，讨论的内容就非常有意义，所以就变成了去传播这些观点，所以就火起来了。

　　第三，我进来以后，拉动了一些互联网投资大佬进来，比如说阎焱、沈南鹏等人，同时，我也把一些区块链大佬拉进来，比如吴忌寒、李笑来等人，就把互联网投资和区块链投资结合在一起了，影响也加大了。

　　后面整个三点钟群起来，其实还有很多因素，包括陈伟星、帅初、Dovey、王峰等起到很大的推动作用：陈伟星鲜明性格让大家印象深刻，他对货币经济学研究非常到位；帅初对区块链技术发展的见解独特；Dovey邀请了几个美国区块链投资大佬参与讨论；而王峰十问，更加延续了三点钟的热度和深度。当然还有许多嘉宾专家如曾鸣、杨东等等的参与，也让三点钟群更受关注。

　　当然还有一个挺重要的原因，因为刚好那个阶段是春节，大家没有热点，刚好比较闲，所以就变成了一个全民的现象。

　　关于泡沫，我的理解是，人类历史上曾经发生过很多次资本市场的泡沫，包括郁金香，包括1929年美股大崩溃，包括近一点的，比如说1997年的东南亚危机，包括2008年的次贷危机，但这些泡沫基本上都是有区域性的，参与面并没有涉及到全世界。现在的比特币是覆盖了全世界和全人类，风暴规模是最大的，所以它如果是泡沫，一定也是人类历史有史以来最大的泡沫。

　　但是现在全世界玩比特币和数字货币的人也就3000多万人。那么，这个数量还是在一个很早的开始。它带来的变革可能是一个全球性的，那么，到底未来数字货币会不会成为最大的成功？我不知道，但是它刚刚开始，所以我觉得不参与才是最大的风险。

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