《后来的我们》退票事件幕后玩家：谁动了谁的蛋糕？

本报记者 吴燕雨 北京报道

导读

4月28日，五一档首日，《后来的我们》以破亿的预售成绩一路领跑。随即，微博账号“电影票房”爆出《后来的我们》大量退票，后迅速在媒体中发酵。该片因此成为五一档最受关注的电影，只不过，市场对退票事件的关注，已远超过电影本身。

电影票可以退改签？这个大部分人可能从未尝试过的操作，随着《后来的我们》规模性退票事件，被大面积讨论。

5月2日晚，在《后来的我们》退票事件集中爆发后，处在事件中心的猫眼紧急发出“猫眼专业版”新版本预告，将增设退票人次、退票率等数据，并于5月3日上线；而淘票票也表示将推出新功能“票房异动预警”，预计两周内开放。

5天9.78亿票房、预售1.22亿元，《后来的我们》登顶五一档票房冠军，却在上映首日出现猫眼刷票及退票38万张、1300万票房；淘票票9.16%退票率（2018年3.17%，春节档4.30%）的非常规数据。大规模退票背后，预售、退票等关键词所隐藏的行业“灰色地带”和利益链条也浮出水面。

4月28日，五一档首日，《后来的我们》以破亿的预售成绩一路领跑。随即，微博账号“电影票房”爆出《后来的我们》大量退票，后迅速在媒体中发酵。该片因此成为五一档最受关注的电影，只不过，市场对退票事件的关注，已远超过电影本身。

次日，国家电影局有关负责人表示，依据国家电影专资办数据，对近几日退票信息分析，初步认定退票情况有异常，具体问题尚待研判。目前已约谈影片出品方、发行方。

整个退票事件中，猫眼因身兼出品方、发行方、售票方等多重身份，站在了舆论风暴中心，虽退票事件发生在多平台，其也成为该事件“幕后玩家”的最大嫌疑人。

一位影院经理告诉21世纪经济报道，退票事件从4月26日就已开始，于28日大规模爆发，但规模退票并非首次出现，只是这次比较特殊。21世纪经济报道采访多位影院、数据、业内人士，试图还原退票背后的利益关系和逻辑。

为何退票？

“左手进右手出，零成本做高排片率。”这是记者在采访中听到最多的一种分析。高预售成绩，是一部电影的天然营销点，如果一部电影的发行方提前投入成本做高预售成绩，后退票收回成本，则效果一石二鸟。

有影院经理告诉记者，常规来说，猫眼、淘票票的“想看数据”，预售表现是决定一个电影排片的重要指标。而一部电影的预售高企，若质量尚可，也容易带来其在上映后的持续向好。

猫眼专业版数据显示，《后来的我们》上映前的想看人数为91.1万，首日排片43.8%，票房2.84亿元，同期上映的《幕后玩家》排片为20.2%、票房仅为4410万元。这种情况一直持续至今。

一方面，该片主创、演员阵容等自身元素让其在上映前就拥有较高热度，容易带来高排片。排除退票数据，持续上涨的票房数据和排片，也证明了该片本身的内容吸引力；另一方面，高预售后的规模退票，存在违规操作的可能。

面对质疑，猫眼于4月28日声明表示，“被恶意刷票订单集中在19.9元等特惠票”，猫眼“从来没有，也永远不会有干预市场秩序的行为”；29日，其再次发表声明表示，28日退票订单中，“有54%订单确定为用户正常改签行为，剩余46%为恶意刷票、黄牛行为”。

5月2日，淘票票发出声明表示，“从（淘票票后台的）退票率和改签率来看，《后来的我们》售票数据的确存在无法合理解释的异常”。

一位业内人士告诉21世纪经济报道，全国拥有无手续费退票机制的影院共约4000家。按照上述数据计算，共有20.52万张票在28日当天在猫眼退票，则平均每家影院当天出现51.3张退票。

上述影院经理对记者表示，退票情况此前也有发生，但这次的突发情况比较特殊，不是团体退票，是“有组织的分别退票”，而“黄牛一般不会如此统一行动”。

此外，对于疑似黄牛行为，记者在淘宝搜索电影通兑券等，发现依然有不少“黄牛”存在，但黄牛在电影票领域的活跃程度、参与深度等，目前无法得知。不过，淘票票在声明中表示，“电影票领域的黄牛现象微乎其微，已绝不可能对某部影片的售票产生重大影响”。

谁是“幕后玩家”

对于退改签，淘票票和猫眼平台均设置了退改签按钮，不过，受《后来的我们》影响，目前已关闭退改签通道。此前，与平台签署退改签协议的院线旗下影院，用户可在平台上进行退改签。根据退票时间不同，收取不同的退票费。

公开资料显示，猫眼在2016年推出退改签服务，并在当时成为“第一个吃螃蟹的人”，猫眼当时对媒体表示，这是平台拼服务的一种体现，改签服务是用户刚需。

猫眼目前尚未公开《后来的我们》退票率和平台日常退票数据。不过，另一家票务平台淘票票的声明显示，淘票票2018年整年退票率、改签率为3.17%、0.63%，2017年国庆档、2018贺岁档、春节档分别为2.29%、0.44%；1.43%、0.6%；4.30%、0.63%。《后来的我们》首日9.16%、2.11%的退改率明显高于均值。

记者从多处信源获悉，影院与平台的结算周期一般为一个月，未上映的电影退票时一般没有发生结算。而有哪些影院和平台签署了退改签协议，记者询问后并未得到答案，显然，退改签业务还是行业盲点。而以月为结算周期，更是给“违规”操作和“有心人”留出了可乘之机。

利益直接受损的便是影院方，规模退票发生在上映前，此时退票空出的座位，已经很难再进行销售，上座率下降直接影响影院收入。

谁是幕后玩家？各家众说纷纭。一位数据人士对记者分析，除了发行方所为外，另一种可能则为由各地方的发行地网人员执行，为了达成排片要求，与黄牛勾结，并用高排片邀功。但首日又被黄牛退票，发行方对此不知情、觉得委屈，而影院则认为是发行方所为。

目前，该事件还未有结论。不过，这暴露了退改签问题。为此，淘票票和猫眼都紧急关闭了退改签通道。

5月2日，21世纪经济报道向猫眼、淘票票分别咨询得知，猫眼目前已无法在APP上完成退改签，但如果说明特殊情况（如无法赶到）等，可以人工联系客服进行退改签；淘票票则全面关闭该通道。

在被记者追问有哪些影院可以退改签及退改签细则时，其中一位猫眼客服表示，自己是从别的部门调去的临时“支援猫眼客服”。对于未来何时恢复退改签，对方则表示，没有接到正式通知。

猫眼、淘票票作为行业重要的票务平台，目前业务都已延伸至行业其他环节。其中，猫眼逐渐深入上游，主导发行《驴得水》《羞羞的铁拳》《后来的我们》等影片，后两部均获得高预售成绩，并成为档期内冠军。

据21世纪经济报道了解，大规模退票在今年春节档就已出现，但多部大片表现强劲，退票并未太过突出。而《后来的我们》票房占据五一档大半，此次大规模退票事件爆发于4月26日，并于28日收尾，此后并未持续出现大规模退票。

不过，大规模退票是否涉及违规操作还未有定论。抛开退票因素，该片持续走高的票房和排片，又一次在核心档期证明了头部内容的号召力。作为票房破9亿、结合音乐IP的爱情片，《后来的我们》从各个维度都足以“载入史册”。