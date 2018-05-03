线下！线下！互联网下半场的焦虑

“这种感觉就叫摩肩接踵，人山人海。”5月1日的汉口江滩，斗鱼嘉年华活动现场，一位年轻的妈妈正在用亲身经历告诉孩子，课本上的成语到底是什么意思。

似曾相识又宛若新生，嘉年华、粉丝会、Live House、见面会等传统的线下场景插上了互联网的翅膀，吸引了年轻人的目光，也释放了巨大的流量。当“宅经济”不足以支撑线上的流量，走出去，到线下去，到更多的二三线城市去“圈人头”，已经成为互联网公司最迫切的愿望。

斗鱼嘉年华3天吸粉52.18万

汉口江滩的斗鱼嘉年华3天吸引52.18万人次入园，按照38元一张的门票价格，扣除赠票因素粗略估算，这次活动的门票收入也超过千万元。数字背后，是这座古老的城市藏不住的野心——成为中国互联网第四极。

如果不是随处可见的二维码、服装统一的粉丝团以及颇具互联网特色的广告牌，很难想象这是一家互联网公司主导的大型线下活动。扫码送雪糕，关注送袜子，集赞晒图给饼干，搭配着震耳欲聋的音响，排着长队等待参加电竞比赛的人群和主舞台附近等待观看主播唱歌跳舞的观众，线上和线下的结合就这样巧妙地完成了。由于来参观的观众多为喜欢电竞、游戏的年轻人，现场的品牌广告也十分精准。“专用电竞桌椅”、“游戏三件套”、游戏周边产品以及薯片、饮料等游戏伴侣的展台也都挤满了观众。

“主播和观众之间，观众和观众之间，建立了新的社交模式。”在斗鱼直播创始人、CEO陈少杰看来，通过斗鱼直播节的形式，把线上线下有机结合起来具备更大的价值。冯提莫、陈一发、周二柯、阿冷、女流等知名主播纷纷亮相，共计1000多名主播来到现场。在嘉年华活动的首日，官方直播间观众累计1172万人次。

音乐、游戏平台都瞄准线下

不仅仅是直播网站，在线音乐平台和游戏网站也在相似的路上。

空中网开展了线上线下相结合的“海军节”庆祝活动。直播节目《厉害了我的海军》在多家直播平台进行线上直播，并邀请粉丝参与线下庆祝活动。在谈到举办“海军节”的初衷时，空中网集团董事长兼CEO王雷雷表示，空中网希望以年轻人喜闻乐见的形式，传播军武文化和爱国精神，传递“传承、信仰、血性”的正能量。作为一家专注于军事题材的游戏网站，空中网看到了线下流量的巨大价值。在今年的票房黑马《红海行动》正式上线之前，空中网便组织粉丝举办超前观影会，并且启动了旗下海战网游《战舰世界》的影游联动营销。

网易云音乐的业务版图也在朝着线下延伸。最近，它与索尼音乐在北京宣布达成深度合作，共同探索线下Live业务合作。双方表示，在接下来的一年中，将联合推出十场“云豆现场”。此外，双方还将在艺人多维推广、音乐作品宣发、海外市场拓展方面，展开深层次和多样化的合作。据悉，“云豆现场”已经举办469场演出，参演艺人137组，涵盖民谣、流行、摇滚、嘻哈等多种音乐类型，演出足迹遍布国内百余座城市。

网易云音乐副总裁丁博表示，希望通过双方的努力，在未来，去Live House看演出就和唱K、看电影一样简单，成为人们日常生活娱乐的一部分。“网络世界拉近了歌手与听众的距离，而Live House作为传播现场音乐最重要的场所，让这个距离更进一步。”

线下流量成为新战场

线上流量红利正在消失、线上流量面临枯竭、线上流量越来越贵……不过几年光景，移动互联网的战场已经随着客观环境的变化开始转移到线下。曾经被互联网公司质疑“传统”、“模式陈旧”的线下生意正在异军突起。

随着消费的不断升级，人们开始更愿意为情绪、氛围、生活品质和产品服务买单，线下零售开始回暖。今日资本创始人徐新表示，经历了过去几年从Online到Offline的潮起潮落，移动互联网的线上红利已经宣告尾声，线下流量成为新战场，新入口的机遇则在于对刚性需求的深度挖掘。

BAT在内的平台型公司尚且焦虑，把目光瞄准更广阔的线下场景。阿里巴巴、腾讯纷纷布局新零售，百度也通过Apollo平台联合传统汽车制造商，打造人工智能的“朋友圈”。对于视频、音乐、直播等绝大部分收益来自于线上的互联网公司而言，线下场景则显得更为重要。

陈少杰表示，直播节以“直播+主题乐园”的模式，打穿了线上线下的区隔，将线上的关注度转移到线下，为线下带来了高人气和高客流，牵引出包括门票、交通、酒店、饮食和周边衍生零售及旅游休闲等，为“互联网+实体经济”提供了新的视角和样本。此外，主播，游戏和内容也通过这样的机会，走向线下，向传统明星靠近，增加曝光度和关注度。

北京晨报记者 韩元佳