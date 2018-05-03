断直连关键时期 马云、井贤栋赴央行沟通监管

来源：经济观察网

经济观察网 记者 李意安 4月28日，阿里巴巴董事局主席马云带着蚂蚁金服董事长井贤栋、蚂蚁金服副总裁兼网商银行行长黄浩到中国人民银行（下称“央行”）总部，向央行相关领导汇报工作并进行了沟通。这一信息得到至少两个接近央行人士的证实。

记者获得进一步消息称，其沟通内容主要包括关于此前例行检查、飞行检查的结果，以及包括关于“断直连”等多项监管规定的落实进度。

对于此次拜访央行的消息，蚂蚁金服方面表示未给予回应。截至发稿，央行新闻处亦未对记者的采访问题予以回应。

此时，蚂蚁金服高层到访央行，时间点上尤为巧合和关键。因为此前央行下发的《条码支付业务规范(试行)》要求，自2018年4月1日起，银行、支付机构开展条码支付业务涉及跨行交易时，应当通过人民银行跨行清算系统或者具备合法资质的清算机构处理。

但“断直连”的要求推进进度并不理想。据网联清算有限公司（下称“网联”）公布的进度来看，截止4月13日，网关支付一块，商业银行“无直连业务”的比例达到73.38%，但是支付机构比例仅为4.35%，与既定目标相差甚远。

而更让各方着急的是，今年6月30日正是“断直连”大限之日。去年8月央行发布《关于将非银行支付机构网络支付业务由直连模式迁移至网联平台处理的通知》中规定，自2018年6月30日起，支付机构受理的涉及银行账户的网络支付业务全部通过网联平台处理。

在剩下不到两个月的时间内完成监管目标，任务紧张。就在此前两天，4月26日，央行支付司副司长樊爽文在《中国支付清算行业运行报告(2018)》发布会上，罕见地用前所未有的重话敦促市场各方，“特别是市场上一些大的机构，不能以为自己‘大而不能倒、大而不能管’，‘对自己有利的(规则)就遵守，对需要调整的就不能执行’”。

经济观察网从多家支付机构处获悉，网联也正在加紧督促机构入网。而另一家清算机构中国银联与财付通就微信条码支付业务达成合作被视作率先响应合规要求，完成合规性补位。另外中国银联与蚂蚁金服也已经就落实监管要求，推进双方合作进行了多轮深入沟通，但是4月27日，银联也特意对外界解释称，银联与支付宝就条形码支付的合作，截至目前尚未达成正式协议。

网联、银联与支付宝、财付通之间的合作达成至关重要。据第三方统计数据显示，截止2017年第4季度，支付宝和财付通市场份额分别达到53.73%和38.15%，共计91.88%。

去年以来，支付领域里的监管收紧，处罚也频频出现，央行已经针对实名制落实不到位、客户知情权保障、个人信息保护、产品宣传误导等原因进行了多起处罚。“今年更是监管大年。不管是例行检查还是飞行检查的频次都高于往年。甚至不排除酝酿大罚单的可能。”一位接近监管方的人士告诉记者。