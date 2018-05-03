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小米能否撑起1000亿美元估值？

小米能否撑起1000亿美元估值？
2018年05月03日 17:48 界面
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　　小米目前的估值或许还会出现改变，但不会改变的，是市场对小米的热情。

　　来源：界面

　　作者：李竞择

　　今年5月3日，成立八年的小米正式提交了IPO申请文件。小米有望成为港交所“同股不同权”第一股，也将是2014年来全球最大IPO。

　　2016年的夏季达沃斯论坛，雷军曾提到：“其实从小米模式创办开始就知道需要15年时间，小米五年内不会上市”。

　　到去年年末，他的口风出现松动：“会在业务比较舒服的时候IPO。”

　　两年时间，雷军（小米）熬过了难关，在去年实现强势逆转。

　　一周前，雷军在武汉大学的新品发布会上公开承诺，小米硬件综合利润将永远不超过5%。这次公开露面也被解读为IPO前的对外宣言。

　　从官方最后一次（2014年）对外披露的450亿美元估值，到今年外界传出的2000亿美元估值神话，小米为何选择在此时上市？最终估值又能达到多少？

　　一家盈利的公司

　　在刚刚过去的一年，小米的营收主要来自三大板块：智能手机营收约805.6亿元，占比70.3%；IoT与生活消费产品营收234.4亿元，占比20.5%；互联网服务营收约98.9亿元，占比8.6%。

　　按照招股书的说法，小米本质上是一家以手机、智能硬件和IoT平台为核心的互联网公司。

　　1，手机

　　小米手机作为营收的主要来源，2017年度销量达9140万台，较2016年增长64.9%；营收较2016年大幅增长65.21%。

　　招股书也提到，小米2017年收入同比增长67.5%，经营利润同比增长222.7%。2015年、2016年和2017年，经调整国际准则损益情况后的经营净利润分别是负3亿元、19亿元和54亿元，2017年同比增长184.2%。截至2018年3月31日，小米账面现金及现金等价物为142.2亿元，财务健康。

　　毫不夸张的说，小米早就开始赚钱了。

　　2，互联网服务

　　尽管手机是小米的支柱，但它还不足以支持小米的全盘战略。

　　招股书数据显示，小米互联网服务毛利率高达60.2%，获客成本为负。2015年、2016年、2017年，小米互联网服务收入分别为32.4亿元、65.4亿元和98.9亿元，年复合增长率74.7%；毛利分别为20.8亿元、42.1亿元、59.6亿元，年复合增长率69.3%。

　　值得注意的是，2017年小米互联网服务毛利率达到了60.2%，对小米整体毛利贡献较大。从招股书中可以发现，截至2018年3月，用户每天使用小米手机的平均时间约4.5小时，MIUI月活跃用户超过了1.9亿。

　　3，生态链

　　再看早在2013年便开始布局且有先天优势的生态链，数据依旧亮眼。

　　截至目前，小米投资或孵化了超过90家生态链企业，近三年智能硬件和生活消费品的收入呈加速增长，分别为86.9亿元、124.1亿元、234.4亿元，2017年同比大涨89%，年复合增长64.4%。

　　新战场

　　市场研究机构IDC公布的2018年第一季度智能手机全球销量报告显示，即便在全球总体下降2.9%的前提下，小米反超OPPO、vivo排在全球第四，同比增长87.8%。

　　仅从出货量来看，小米已是全球第四大智能手机制造商。

　　2017年小米手机销量达9140万台，较2016年大幅增长64.9%，收入达到805.6亿元，较2016年大幅增长65.21%。

　　值得一提的是，根据招股书的数据显示，目前小米已进入全球74个国家，近三年海外市场的收入分别为40.5亿元、91.5亿元、320.8亿元，2017年海外收入同比大涨250%。

　　在印度，小米（红米）凭借性价比的优势，率先抢占了市场。四月末，雷军在微博表示：“2018年第一季度，小米在印度智能手机市场份额达到创纪录的31%。相比较去年同期的13.1%，小米在印度智能手机市场份额已经翻番。”

　　除了印度，小米还在印度尼西亚、越南、菲律宾、泰国和马来西亚等市场积极拓展。从招股书中小米收入构成的变化，可以看出其国际化的进程：2015年，海外收入只占小米总收入的6.1%；次年上升至13.4%；而在2017 年，这一占比已经达到了28%。

　　去年，小米刚刚在印度完成10亿美元的营收目标。而在不久前，雷军给小米副总裁、印度总经理马努以及小米印度团队定下了2018年的营收目标——20亿美元。

　　一名印度互联网从业者告诉界面新闻记者：“在印度仍有50%以上的人口（约7亿人）在使用功能机，小米以及其他国产手机厂商在这里实现增长的机会极大。”

　　换言之，在海外市场，小米正在实现每年一倍以上的增长，未来仍存在巨大的想象空间。

　　更具杀伤力的，可能是以生态链为基础打造的新零售体系。

　　根据招股书显示，小米已连接超过1亿台智能设备（不含手机和笔记本电脑），2017年按连接数量计算，消费级IoT硬件市场份额，小米全球市场占比为1.7%，身后是苹果0.9%，亚马逊0.9%，三星0.7%和谷歌0.6%。

　　此外，小米投资或孵化了超过90家专注于发展智能硬件及生活消费产品的公司。招股书显示，小米近三年智能硬件和生活消费品的收入呈加速增长，分别为86.9亿元、124.1亿元、234.4亿元，2017年同比大涨89%，年复合增长64.4%。

　　依托生态链，小米摇身一变为了一家庞大体量的电商公司。围绕线上（小米网、有品等）、线下（小米之家、小米小店）的销售体系将实现雷军想要打造的那个“中国Costco”。

　　根据小米官方数据显示：小米之家的（年）坪效已经达到了27万元/平米，仅次于Apple Store的40万元/平米。

　　截至今年1月13日，小米之家全国范围内门店数突破300家。雷军在深圳小米之家旗舰店开业时表示，预计2018年年底将开到500家，2019年达到1000家，形成销售规模。

　　估值几何

　　5月3日，界面新闻记者从接近小米IPO的投行人士处独家获悉，小米香港IPO计划筹资100亿美元，最新估值为1000亿美元。如果这个数字可靠，小米有望成为香港有史以来最大规模的IPO，也将成为今年以来全球规模最大的科技新股。

　　但该人士表也示，这个估值并非最终结果，做交易的银行会根据需求调整。

　　通常来说，在这个阶段，投行和公司仍在商榷估值，投行会有意放出一些消息来试探市场的情绪。换句话说，小米目前的估值或许还会出现改变。

　　但不会改变的，是市场对小米的热情。

　　多位分析人士对界面新闻记者表示，小米目前的估值过高，但也同时表示“有人买就好”。

　　“作为投资者来说，当然是越便宜越好，但是看现在市场反响这么热烈，定价高一些也没问题。”一位分析师表示。

　　5月3日早间，小米正式向港交所递交招股说明书，保荐人为中信里昂证券、高盛摩根士丹利

　　对于这个“巨无霸”上市将会导致市场资金紧张的担心，分析人士对界面新闻记者表示，短期可能会抽取部分资金，但影响微乎其微，长期没有影响。

　　有市场分析人士表示，小米上市的核心价值在于体现出能否做到ROE（净资产收益率）比格力更高。格力是传统的制造商，利润率高但资产重。小米是轻资产和大单品，所以核心竞争力是整个组织模式和传统厂商的对比。要抽出一两个方面对比其实都不可比，所以就看最终的结果，那就是ROE。

　　与此同时，有最新消息称，小米之所以会优先在H股上市，是因为中证监尚未公布推行CDR(中国存托凭证)的细则，随着监管层后续将推出更加细化的实施细则，小米很可能会选择在香港上市后，再以CDR形式“回A”上市。

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