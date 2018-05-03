人民日报：“刷新闻赚零花钱”新闻App亟待加强监管

原标题：平台监管 亟待加强

“读资讯，赚金币”“刷刷新闻就能赚零花钱”……日前，一批新闻资讯类App打出“刷新闻赚现金”的噱头，以现金补贴鼓励用户阅读、转发并推荐好友下载，吸引不少眼球，甚至收获了一批“忠实粉丝”。

从签到、分享到每日阅读、推荐好友，用户使用行为被“明码标价”。然而，花样推广、诱导分享也暗藏隐患。有的内容质量参差不齐，刷屏之余甚是扰民；有的以蝇头小利，诱导用户分享传播涉黄文章。砸钱招来的用户能否留住？推广内容是否暗藏糟粕？平台监管如何对症下药？记者展开调查。

“收徒”推广获利

内容低质频遭吐槽

新手奖励4500金币，阅读资讯奖励10金币，发表优质评论奖励200金币……打开某资讯类App，进入任务系统页面，各种用户操作对应的奖励规则一一列明。刷新闻赚取的金币，累积起来可按一定比例折现，转至用户微信或支付宝账户。

“听说能赚钱，所以就下载一个试试。”大学生景成经朋友推荐下载了一款资讯类App，“新用户按要求看几分钟新闻就能提现1元。”但他发现，真要想“薅羊毛”还得费一番功夫。以某资讯类App为例，1万个金币约等于1元现金，用户提现最低额度为1万金币，根据平台规定，相当于用户需累计阅读8个多小时新闻或者观看近17个小时视频，才能挣到1块钱。

要想来钱快，可以“收徒弟”，即通过向好友分享邀请码使其成为新用户而获益。此外，通过“唤醒”徒弟阅读资讯文章，“师傅”也能持续获得奖励。记者打开某资讯类App，页面显示“每收一徒赚8元”，而该App公布的每周收入榜显示，有用户最多成功收下了超过1.2万名徒弟，近一周获得收益达3773元。

“真金白银”奖励下效果如何？第三方平台数据显示，一款名为趣头条的资讯类App，今年3月日均独立设备数接近1000万台，月度总有效时长超过1亿小时。“‘看新闻赚现金’式推广在短期内传播效果不俗，但从长远看仍难以为继。”中国政法大学传播法研究中心副主任朱巍分析，一味执迷“金钱换流量”的模式，将导致产品和服务本身沦为附属品，平台容易陷入追求流量的泥沼而失去对优质内容供给的应有关注。

记者调查发现，此类资讯类App内容上多以养生贴士、明星八卦、风水解梦等为主。“全是一些毫无营养没有依据的假新闻”“有意义的文章太少，滥竽充数”……翻看应用下载商店的网友评价，不难发现“刷新闻赚现金”式推广，人气虽高但点赞甚少。

“平台不能假借花式推广成为低质甚至低俗内容传播的源头。”中国人民大学新闻学院教授宋建武认为，比起执迷于推广营销，互联网平台及应用更应专注自身内容建设，突出产品公共属性，致力于传播积极向上且用户喜闻乐见的优质内容。

“鸡汤”网文变味

诱导分享涉黄违规

“人生不得不提的30个忠告”“给对将来感到不安的你”……

这些或劝勉或鼓励的“鸡汤文”，如今却被不少网友吐槽变“馊”了：有的文章假借抒情式措辞，实则夹带伪劣保健品等虚假广告内容；有的则直接掺杂涉黄淫秽内容，以露骨语言大打擦边球。

为何变馊了的“鸡汤文”仍被肆意传播？业内人士分析，目前一些号称“一键转发神器”的文章转发接单派单平台，成为低俗违规文章传播的“幕后推手”，形成了一条涉及分发、营销、获利的产业链，而其常用手段便是以现金奖励诱导用户分享。

打开某个文章转发派单平台，点击“转发赚钱”页面，只要根据提示将对应文章转发至微信等平台便可获取收益，只要有人点击阅读，后台系统自动统计，每次阅读收益在0.8—1毛钱不等。记者翻看文章列表，标题及文章内容露骨污秽，充斥挑逗性语言。

“内容涉黄违法，转发者就应担责。”宋建武指出，用户需提高素养，做到有所为有所不为，加强对低俗违法内容的辨识能力，避免因贪小利而成为不良信息扩散的“帮凶”。此外，宋建武建议各社交平台也应加强监测，提高对高隐蔽性违法内容的监控精度。

微信平台发布的《微信外部链接内容管理规范》明确规定，对于以外部链接形式分享传播低级趣味、庸俗、有伤风化内容和推介淫秽色情网站等行为，一经发现，立即处理。据微信团队介绍，未来将持续加大对涉黄等违法违规内容的整治和打击力度。

“打击违法内容肆意传播背后的产业链，除了平台主动承担主体责任外，网信、文化等监管部门也需加强协作、统筹协调，消除监管盲区。”朱巍提到，目前在实际处罚中对色情淫秽和涉黄内容的界定仍有待明晰，需要结合相关法律法规和监管部门既有判例加以界定，以进一步提高监管实效，对平台、内容生产者以及普通用户形成更有效的约束和警示作用。

《 人民日报 》（ 2018年05月03日 14 版）