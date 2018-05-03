解读小米赴港上市八大焦点：5%的综合净利润低吗？

来源：证券时报网

小米的快速崛起，是近年来互联网商业圈中一大现象级事件。

5月3日，小米集团（简称“小米”）向港交所递交了上市申请，被认为将是今年全球最大规模IPO。招股书显示，中信里昂证券、高盛、摩根士丹利为联席全球协调人、联席账簿管理人兼联席牵头经办人。

随着招股书的公布，小米商业帝国的轮廓已经逐渐清晰，原来小米宣称的“黑科技”产品，并不是要做什么“科技界的无印良品”。雷布斯真正所图的，是通过海量硬件，成就小米的物联网霸业。

所以你一直觉得小米做的只是硬件手机吗？NO！小米强调自己是一家互联网公司，但互联网虽大，留给雷军的还剩下什么？

BAT抢占赛道，腾讯占据了社交、游戏，将人与人进行了强联系；阿里垄断了人与商品的连接；百度统治了人与信息的连接；留给雷军的只剩下物联网了。

以硬件为核心，“小米系不但拓展了产业链，增加了销售业绩，提高了“小米之家的坪效，还通过小米生态链和文化娱乐、企业服务以及电子商务等多方面的布局，串联用户、建立了投资壁垒，打造了一个颇具规模的智能物联网闭环，掌握着定价，重在参股不控股的投资模式，让小米的产品渗透在生活的每一个环节。

物联网养殖、智慧路灯、智能电器、扫地机器人（19.050， -0.51，-2.61%）、小米的“米家”APP……各种接地气的应用如雨后春笋般出现在生活里。

总体看来，雷布斯的这条赛道，看起来通畅无阻。但它能撑起来小米的千亿美元估值吗？

小米在港递交上市申请

就在港交所酝酿25年来最大变革之际，公布同股不同权的上市新政后，果不出所料，小米完成了IPO准备的最后拼图，于5月3日在港提交了上市申请。市场估计其将于6月底或7月初正式挂牌，继之考虑以CDR（中国预托证券）形式在内地上市。

小米董事长雷军在公开信中表示，小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司，具体而言，小米是一家以手机、智能硬件和IoT平台为何核心的互联网公司。

从“铁人三项”商业模式，到通过“生态链”公司集群，从“用户参与的互联网开发模式”，到小米线上线下的新零售之路，小米在BAT的夹缝中找出了另外一条路。

雷军认为，小米之所以能够突围出一条求生之路，主要源于其商业模式，尽管硬件是小米重要的用户入口，但并不期望它成为小米利润的主要来源，通过打通上下游产业链，更多以参股方式入局没有品牌效应的智能硬件公司，通过资源整合以及小米的品牌的溢价，切掉其中不必要的成本，进而通过自有或直供的高效线上线下的新零售渠道直接交付到用户手中。

所以，小米到底独创的是一种怎样的商业模式，小米硬件到底赚不赚钱，小米生态链是如何构建，募集资金用途等，我们或许能从招股书草拟本中管中窥豹，得到答案。

1.A股小米概念股盘中出现异动但未出现大面积涨停现象

小米即将登陆港股的消息也刺激了一众概念股表现。

普路通（18.010， 0.86， 5.01%）、精达股份（4.350， 0.20， 4.82%）等盘中大幅上涨，劲胜智能（5.420， 0.05， 0.93%）、卓翼科技（9.470， 0.18， 1.94%）盘中也一度表现，不过盘中暂未出现涨停的概念股。

有分析认为，这可能与小米上市预热已久，相关概念股已提前反应所致。另外，不同的概念股因受益程度存在差别，股价表现出现较大差异也在情理之中。

根据交易所互动平台，普路通为小米的供应链服务商，公司表示，小米产品的销售量向好对公司会产生积极的影响。

劲胜智能今年3月在互动平台表示，公司为小米客户供应手机精密结构件。

卓翼科技则表示，公司与小米有良好的合作关系，合作产品主要涵盖了小米移动电源、骑行码表、小米智能手环、小蚁智能摄像头、空气净化器、小米手机等。就手机业务，小米多款型号手机都是与公司合作生产的。随着公司与小米合作的不断深入，合作的领域也在不断丰富。

2.2017年收入爆发式增长，为何财报还显示巨亏？详细解读如下

小米最近三个完整年度关键财务数据情况

2015年~2017年，小米的具体的核心财务数据如下：

收入

数字：分别为668.11亿元、684.34亿元、1146.25亿元。

解读：2016年较2015年收入近乎停滞，但2017年再次迎来大爆发，较上一年几乎翻倍。

研发开支

数字：分别为15.12亿元、21.04亿元、31.51亿元。

解读：研发方面，小米的开支在逐年上升，2017年已是2015年的两倍。小米的研发开支占总收入的比重在科技公司中不算特别高，但目前总的研发支出已成规模。

经营利润

数字：分别为13.73亿元、37.85亿元、122.15亿元。

解读：经营利润逐年快速上涨，显示其主业经营绩效总体持续提升。

年度利润（亏损）

数字：分别为亏损76.27亿元、盈利4.92亿元、亏损439.89亿元。

解读：2017年财报上显示出现巨额亏损，主要是因“可转换可购回优先股公允价值变动”项目下出现540.72亿元的巨额扣减所致。若扣除此项因素影响，2017年利润较2016年大幅提升。

如何理解可转换可赎回优先股公允价值变动所产生的亏损？分析指，这种亏损一般只会出现在以国际会计准则（IFRS）汇报的公司，只是一种会计处理，对公司的实际持续经营不会产生影响，且其受到公司上市前估值的影响，估值涨越多，公允价值带来的亏损就会越大。另外，由于优先股一般在上市时会被转换成普通股，该项目产生的亏损在上市后下一财年会消失。

对于很多在香港上市的公司而言，财务报表都受到可转换可购回优先股公允价值变动影响，在小米之前，受此项目影响最显著的一家公司便是在港上市的美图。

资料显示，美图2016年度亏损为62.61亿元，其中可转换可购回优先股公允价值变动一项就贡献亏损56.06亿元。但到了2017年度，美图亏损大幅减少至1.97亿元，其中一个重要原因就是，2017年未再产生可转换可购回优先股公允价值变动亏损。

美图2017年财报和2016年财报关键财务数据对比

3。雷军说的5%的综合净利润是高还是低？

雷军在公开信中表示，小米创办之初，就有一个宏大的理想：要改变商业世界中普遍低下的效率。从2018年起，小米每年整体硬件中业务的综合净利率不会超过5%，如有超过部分，我们都将回馈给用户。

此前时报君就已经分析过，企业所谓净利润率，就是用企业营收减去成本、费用和企业所得税等后，得到的一个最终财务数据。意味着剔除与硬件产品相关的成本和费用，而“综合”二字则显现了成本和费用不仅仅指硬件产品本身的物料和生产成本，还包括研发、营销、管理等在内。

那么5%的综合净利润率，对于国产手机行业来说很低吗？

我们将小米的这个数据与华为进行比较。华为是近年来国产手机厂商的领头羊，营收和利润都表现不错。2017年华为营收6036亿元，净利润475亿元，净利润率为7.87%。众所周知，除手机业务外华为的业务包括通信设备、企业业务，后两者的利润较高，华为手机业务的净利润率其实不到7.8%，而小米以智能手机为主业，它如能达到雷军所说的5%净利润率，那么将有望和华为手机业务的净利润率相当。

不难看出，雷军设定的5%纯利润率，虽然听起来很低，但绝不是国产厂商踮起脚尖就能够到的，需要企业付出极大努力才能实现。

4。小米“铁人三项”商业模式

招股书显示，小米独特的“铁人三项”商业模式由三个相互协作的支柱组成——1、创新、高质量、精心设计且专注于用户体验的硬件2、高性价比的价格销售产品以及高效新零售3、丰富的互联网服务。

具体来看，硬件是小米提供系列自主或与生态链企业共同开发的硬件产品，专注于创新、质量、设计和用户体验，产品包括智能手机、笔记本电脑、智能电视、人工智能音箱和智能路由器等。截至2018年3月31日，小米连接了超过1亿太设备（不包括智能手机和笔记本电脑）这些产品互联互通，既改善了用户生态，又为小米互联网服务提供了专属平台。

在新零售方面，全渠道新零售分销平台是小米增长策略的核心组成部分，小米官网一直专注于产品的在线直销，根据IDC统计，2017年第四季度小米在中国大陆和印度的线上智能手机出货量均排第一。2015年以来，小米之家门店扩大了线下零售直销网络，打通了线上线下销售渠道。

而在互联网服务方面，截至2018年3月31日，小米基于安卓的自有操作系统MIUI拥有1.9亿月活跃用户，构成一个开放的平台并提供一系列互联网服务，包括内容、娱乐、金融和效能工具。

5。小米生态链的搭建：占股不控股

招股书显示，为了维持小米的高速增长以及产品定价权，小米必须与更多合作伙伴高效合作。截至2018年3月31日，小米通过投资和管理建立了由超过210家公司组成的生态系统，其中超过90家公司参与研发智能硬件和生活消费产品。

招商证券（17.050， 0.60， 3.65%）研究报告中指出，截至2017年年末，小米IoT已接入超过800种智能硬件，物联网设备综述达到8500万台，日活跃设备超过1000万台，已经成为全球最大的智能硬件IoT平台。

自小米决心布局生态链起，对外投资力度大幅增加，截至2018年2月底，小米累计对外投资达到了199笔，集中于智能硬件46笔，文化娱乐32笔和游戏服务21笔等领域并全面布局IoT。

在小米生态链布局中，没有延续一般公司采取的通过产业资本对行业内相关产业进行投资并购或者战略合作扩张的方式，在小米看来，无论是收购型所导致的生态链企业失去独立性，或是战略合作型中互相设防的条款都降低效率，小米对生态链布局采取的是“投资+孵化，占股不控股”模式进行IoT布局。

6。小米估值几多，雷军要成首富？

5月2日，根据财联社消息，小米IPO定价基本确定在1000亿-1200亿美元，基石投资者定价在800亿美元以上。

事实上，按照市场主流的券商观点，小米的估值不超过1000亿美元。招股书草拟本关于小米股权架构的部分显示，Smart Mobile Holdings Limited与Smart Player Limited的全部权益由雷军及其家属持有，所有权百分比共计31.4124%。其中包括429，518，772股每股面值0.000025美元的A类股，每股可以投十票。

以IPO小米市值1000亿美元计，雷军31.4124%的持股，对应至少314亿美元的身价。但这个数据，离目前的首富仍有一定差距。

此外，根据招股说明书，小米采用同股不同权，分为两类股份权利，A类股份每股可投10票，B类股份每股投一票。A类股份受益人为雷军和林斌。

其中，小米公司创始人、董事长兼CEO雷军持股31.41%，如计入总部本ESOP员工持股计划的期权池，则雷军持股比例为28%，通过双重股权构架，雷军的表决权比例超过50%，为小米集团控股股东。

7。小米上港股后，还会上A股吗？

不出意外的话，小米应该是港交所新政施行后首家上市的新经济公司。与此同时，国内A股的CDR也消息不断。

今年年初，CDR传闻沸沸扬扬。有多家中国互联网上市公司大佬有表态将要回A，小米也被传将会香港+CDR实现港股和A股同时上市。传说纷纭，已经被猜成年度悬疑剧了。

现在小米赴港上市，让传闻先确定了一半。接下CDR的消息近期会不会有消息？招股书依然没有明确提出。

8。小米上市，前1000号员工实现财务自由？

据招股说明书显示，2015年、2016年和2017年，五位行政人员的最高薪酬为人民币251万、281万和196万元，上述薪酬包括了底薪、房屋津贴、其他津贴、退休计划供款等。

而行政开支由2016年的人民币9亿元增加31.2%至2017年的人民币12亿元，主要是由于行政管理人员增加导致薪酬及福利增加。

根据小米的人力资源策略，小米向雇员提供具有竞争力的薪酬待遇，截至2018年3月31日，5500多名雇员持有以股份为基础的奖励。

有传言称，小米员工的身家，大致可以根据工号来判断，早期进入小米的都有期权，如果不出意外，前100号员工未来都可能成为亿万富翁，前1000号员工未来也可能成为千万富翁。

责任编辑：陈悠然 SF104