支付宝发布“码商成长计划” 3年投入1万亿贷款

新浪科技讯 5月3日午间消息，线下成了大公司的新战场，今日，支付宝正式对外宣布推出“码商成长计划”，为近一亿“码商”提供“保障”和“成长”两大方面的助力，其中包含了三年一万亿的贷款额度支持。

在中国不管是包子铺还是菜市场小摊主，线下小微商家只要一张“二维码”就能做生意。线下商家不仅借助二维实现基本的收钱功能，还可以享受到经营分析、财务管理、理财保险、贷款等多维的服务。由于二维码带来的改变，小商家们将自己称为“码商”。

据了解，码商成长计划主要包括多收多贷、多收多赊、多赊多得，以及小微商家课堂、品牌升级等板块，可以让码商更好地成长。码商们可以从“多收多贷”中获得网商银行提供的贷款服务；“多收多赊”则打通了支付宝商家服务与1688货源市场，码商们在家动动手指就能获得一站式进货服务并有机会赊购；此外，码商日常做生意收来的钱，可以放进余利宝，收得越多得到的收益也越多。

多收多保、“你敢收，我敢赔”计划则立足于降低码商的生活和经营风险，解决后顾之忧。据了解，如果码商的收钱码贴纸被人恶意替换、调包，产生的损失可以通过“你敢收，我敢赔”计划申请保险公司赔付。“多收多保”由蚂蚁保险提供，码商使用支付宝收钱码收款就可免费获得门诊保险，收款越多保额越高，各种日常医疗的费用都能报销。

蚂蚁金服透露，除了延续免费提现等既有的投入，将在未来三年为码商提供一万亿的贷款额度帮助解决他们融资难的问题。