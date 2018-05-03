小米递交招股书赴港上市

新浪科技讯 5月3日早间消息，小米向港交所递交上市申请。招股书显示，在营业纪录期，2015年、2016年及2017年，小米集团分别产生亏损人民币76亿元、利润人民币491.6百万元及亏损人民币439亿元。

2017年经调整净利润53.62亿元

小米向港交所递交招股书，在营业纪录期，2015年、2016年及2017年，小米集团分别产生亏损人民币76亿元、利润人民币491.6百万元及亏损人民币439亿元。

经扣除可转换可赎回优先股公允价值变动；以股份为基础的薪酬；投资公允价值的增益；及收购导致的无形资产摊销，我们于2015年的经调整非国际财务报告准则亏损为人民币303.9百万元，于2016年及2017年的经调整非国际财务报告准则利润分别为人民币1，895.7百万元及人民币5，361.9百万元。

招股书称，我们无法保证我们日后能赚取利润。此外，我们预计日后成本及开支金额会增加，原因是（i）业务、用户群及分销网络持续扩张；（ii）持续投资技术基础设施及网络；（iii）我们持续扩大用户群使得销售及推广开支增加；及（iv）推出其他新产品及服务可能产生前期成本，改变现有收入及成本结构，押后我们实现盈利的时间。倘我们不能维持或提高经营利润率，日后可能持续亏损。

截至2017年12月31日，小米集团有净负债人民币1，272亿元及累积亏损人民币1，290亿元，主要是由于我们就可转换可赎回优先股产生大额公允价值亏损。可转换可赎回优先股于合并资产负债表指定为负债，而公允价值增加于合并损益表确认为公允价值亏损。

雷军发公开信：小米是一家创新驱动的互联网公司

招股书中小米董事长雷军发布公开信。雷军称，小米不是单纯的硬件公司，而是创新驱动的互联网公司。小米的商业模式经历了考验，得到了充分验证。今天，小米走到了历史性的重要节点。面向未来，小米建立的全球化商业生态有著 极具想像力的远大前景。

小米集团2017年营收1146亿元

其中显示，营业纪录期，小米的总收入由2015年的人民币668亿元增至2016年的人民币684亿元，再增至2017年的人民币1146亿元。

小米营收构成：智能手机销售占大头 2017年占比70.3%

营业纪录期，小米大部分收入来自智能手机销售。截至2015年、2016年及2017年12月31日止年度，智能手机部分分别贡献其总收入的80.4%、71.3%及70.3%。

不过小米称，尽管大部分收入来自智能手机销售，惟我们拟通过扩展互联网服务及销售IoT与生活消费产品，进一步扩大收入来源。

2015年、2016年及2017年，互联网服务分部分别贡献小米总收入的4.9%、9.6%及8.6%。目前小米主要从广告服务及互联网增值服务（主要包括游戏）赚取互联网服务收入。

小米表示，倘我们不能按预期扩大收入来源，则可能继续高度依赖智能手机销售赚取大部分收入。智能手机销量减少或价格下跌、用户喜好转变或智能手机出现严重质量问题可能。

小米营收构成：2017年海外市场贡献收入占比28%

小米称，许多收入来自国际营运。营业纪录期，2015年、2016年及2017年，小米分别有6.1%、13.4%及28.0%的收入来自全球其他地区。

小米表示，由于我们计划于更多新兴市场及地区扩展业务，我们或须因应各项法律规定及市况调整业务模式以适应当地市场。我们的国际营运及扩展活动已经且可能继续导致成本增加，并会面对多项风险，包括竞争加剧、知识产权执行的不确定性、分销物流更加复杂及遵守外国法律法规的复杂程度。

实际早有传言称，小米拟赴港上市，而随着4月30日港交所接纳“同股不同权”等新经济公司上市申请的新市规则生效，已有预测认为小米可能在本周递交上市申请。

同在4月30日，彭博社有报道称，李嘉诚旗下企业长和与小米达成战略合作，长和将于5月3日披露与小米战略联盟的细节。

此外，小米还刚刚经历了新一轮人事调整，CFO周受资获任为公司高级副总裁，联合创始人周光平和黄江吉辞去公司职务。此次调整被视为小米在IPO之前对治理结构的进一步理顺。

而在4月25日，小米创始人雷军做出承诺，今年起小米旗下的手机、物联网及各种生态链产品等硬件业务的综合净利润率不会超过5%，如有超出的部分，将全部返还予用户。

有分析认为，此举是为引导市场将小米定位为互联网公司，而非硬件企业。如此，其估值参考对象更靠近亚马逊等公司，而非苹果。

另据多方消息披露，在香港上市之后，小米将拿出部分股份，在A股发行CDR（中国存托凭证）。

根据香港交易所行政总裁李小加预期，首批同股不同权港股可于6月或7月上市。