京东3亿入股TCL旗下雷鸟科技 客厅经济入口争夺升温

京东 拟3亿入股 TCL旗下雷鸟科技 客厅经济入口争夺升温 拟3亿入股 TCL旗下雷鸟科技 客厅经济入口争夺升温

王珍

[到2017年底，中国市场包括智能电视和机顶盒在内的OTT智能终端的累计保有量达到了2.3亿台，激活量达到了1.7亿台]

彩电大屏价值引爆在即，客厅经济入口的争夺正在升温。

TCL集团（000100.SZ）5月2日公告透露，它旗下的互联网电视子品牌雷鸟与京东达成合作意向，京东拟以3亿元认购雷鸟科技新增股份，获得本次增资后雷鸟科技（下称“雷鸟”）6.67%的股权。

这是今年继创维旗下互联网电视子品牌酷开获得百度10.55亿元战略投资，乐视网旗下乐融致新获得腾讯、京东、苏宁等战略入股之后，又一起智能电视企业与互联网巨头的联姻。

深入合作

公告显示，雷鸟与京东将开展基于互联网基础能力、内容及服务、生态资源等领域合作，实现优势互补和协同共赢。

具体而言，双方将在业务层面建立战略合作伙伴关系，在广告系统、电商和物流服务、会员账户统一管理等领域开展深入合作，共同探索AI（人工智能）技术研发以及在智能大屏和智能家居场景下的应用研究，借助各自优势共同开拓市场、共享客户资源和服务能力，提升用户体验和用户变现效率，推动家庭大屏生态快速发展。

雷鸟成立于2017年5月，当年7月获得腾讯4.5亿元战略投资，对应当时投后股权的16.67%，投后估值27亿元；今年5月2日，又获得京东3亿元入资，对应投后股权的6.67%，投后估值45亿元，不到10个月估值增长67%。

作为TCL集团旗下的智能电视运营平台，雷鸟既有海量用户和平台运营能力，又有TCL集团完整的液晶电视产业链作支撑。据TCL集团2017年年报，截至2017年12月31日，雷鸟的智能网络电视终端运营的累计激活用户已达2354万，日均活跃用户数为1081万，日均开机时长4.9小时。雷鸟2017年实现运营收入1.4亿元。

截至2018年3月，雷鸟电视的累计激活用户为2559万，日均活跃用户数1206万。2018年一季度，雷鸟实现运营收入6887万元，同比增长超过3倍。

第一财经从TCL获悉，这次雷鸟与京东的合作，除了在资本层面联姻，双方还将在人工智能领域展开合作。人工智能和大数据是TCL三大技术战略重心之一，其香港研发中心就主要围绕智能终端产品的应用场景，开展人工智能技术开发和人工智能领域基础技术研究。

而人工智能也是京东技术发展的重点，以电商为主体，以交易数据、云计算为机器深度学习的基础框架，涵盖智慧供应链、智慧物流、智慧卖场、智能客服等领域。因此，雷鸟与京东双方在AI通用技术研究上可以资源共享，在场景应用上可以互相补充，实现共赢。

价值引爆在即

今年以来，互联网企业以资本和业务合作方式，积极抢夺客厅经济的彩电大屏入口。

创维旗下的互联网电视运营品牌酷开完成又一轮融资。酷开于2016年9月和2017年6月分别获得爱奇艺1.5亿元和腾讯3亿元的战略投资，对应投后估值分别为30亿元和40亿元。2018年3月，酷开再以95.9亿元的投后估值，获得百度10.55亿元战略投资；百度的子公司以11%的持股比例，成为酷开的第二大股东。

今年4月，乐视网旗下控股子公司新乐视智家（后更名为“乐融致新”）宣布以90亿元的估值，引入包括腾讯、京东、苏宁、TCL等多家知名企业参股，这四家的注资金额均为3亿元。乐融致新涵盖了视频、游戏、电商等基于大屏的内容与应用，也拥有电视终端和运营平台，这是各家竞相注资的关键。

随着互联网巨头对彩电大屏的日益关注，基于大量智能电视终端的运营企业的价值得到更充分的体现。在雷鸟完成本轮增资后，TCL旗下的FFalcon仍在雷鸟控股41.48%，腾讯数码参股15.55%，京东邦能参股6.67%，南方电视新媒体参股1.04%。

奥维云网（AVC）副总裁董敏说，到2017年底，中国市场包括智能电视和机顶盒在内的OTT智能终端的累计保有量达到了2.3亿台，激活量达到了1.7亿台。很多主流的品牌在2017年底的智能电视终端保有量终端都达到了500万台以上，达到了可运营的级别。

根据奥维云网的大数据，2018年3月份中国智能电视的日均开机率达到了40%；2018年3月中国智能电视的日均活跃用户首次突破了5000万。

2017年中国OTT的广告达到了26亿元，比2016年上涨了2.7倍。董敏说：“这样的广告变现仅是开始，我们预测2018年国内OTT广告市场会达到50亿元，比2017年再翻一番，到2019年会超越100亿元。”

对于京东来说，入股雷鸟、乐融致新，不仅可以分享彩电的运营分成，更关键是抢到“无界零售”的新入口。正如今年3月京东集团高级副总裁、京东商城电子文娱事业群总裁闫小兵所言，现在“场”无处不在，微信、路边的二维码、内容、电视、AR和VR都可以实现销售。

中怡康消费电子事业部总经理彭显东向第一财经记者分析说，彩电大屏价值，除了广告收入分成，大屏还将成为购物的入口。比如用户在收看电视时，通过AR、VR技术，可以购买剧中人物所用的服装、道具。而在AI方面，电视有可能将成为家庭物联网的核心终端。