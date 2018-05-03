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蔡文胜重申：BEC美链非美图产品 也不是我个人做的

蔡文胜重申：BEC美链非美图产品 也不是我个人做的
2018年05月03日 02:35 新浪科技
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　　新浪科技讯 5月2日晚间消息，“三点钟火星财经创始学习群”“王峰十问”第十四期，对话嘉宾是美图秀秀董事长蔡文胜。

　　蔡文胜：美图秀秀董事长，265.com创始人。2005到2007年，连续举办三届中国互联网站长大会，被广大站长尊称为个人网站教父。先后投资暴风影音等数十个优秀网站，成为中国著名的天使投资人。

　　王峰：火星财经发起人，蓝港互动集团（HK.8267）创始人，极客帮创投合伙人，曾任金山软件高级副总裁。

　　对于BEC美链，蔡文胜再次强调：BEC美链不是美图公司做的，也不是我个人做的。

　　蔡文胜指出，并不是说发币就是ICO。也并不是说要ICO完成才能去上交易所交易。这个模式，我觉得接下来一定会有更多的区块链项目会选择不去ICO。

　　关于BEC被黑客攻击的技术漏洞，蔡文胜分析，BEC可能是因为比较受关注，第一个引发了黑客攻击。他还指出，BEC基金会承担了所有交易的损失，另外再加补偿用户10%。BEC基金会也采取积极措施来补救。

　　另外，蔡文胜普及，所有的数字货币都不是按照要发多少币，是按照你能流通的数量来算你的市值。BEC在市场流通约900万个，市值只有几百万美元，而不是280亿美元。

　　而且，蔡文胜指出，说BEC破发也是错误的，BEC从没破发过。BEC当时在OKEx的发行价是0.1美元，直到黑客攻击那一瞬间是0.35美元。

　　在蔡文胜看来，区块链的创业门槛是非常高的。它不单单涉及到技术方面，包括你对发币的经济逻辑，包括你的营销能力，包括你的社群运营能力，都要求非常高。只有都很懂，才能真正做成一个区块链项目。而且发币的人要用上你这辈子所有积累的信用，如果没有决心长期去做区块链项目，尽量不要随便发币。

　　以下为对话实录：

　　王峰：关于美链，很多人还是一头雾水。2月23日下午，美链BEC在OKEX公开交易，上线当日开盘暴涨超过4000%；据证券时报报道，发现70亿枚BEC中有99.9321%掌握在前4个地址当中，BEC数量分布非常集中；而且，美链BEC的白皮书并未公布私募、公募规则，也未进行公开认购。上市后1个月内，美链BEC的价格下降了近8成。在很多人眼里，发币就是ICO，你可否在这里给大家科普一下什么是ICO？这种模式可否有借鉴？很多人关心。你不妨多说说。

　　蔡文胜：首先，我要在这里强调一下，BEC美链不是美图公司做的，也不是我个人做的。

　　大家都在讨论ICO，但ICO并不代表区块链，也不代表数字货币。不是所有的数字货币都会ICO的。比如BTC，2009年创建，它就没有私募，没有ICO，对不对？这很正常，因为它不需要募集资金。

　　第二，很多人认为ICO完成，才能够进到交易所交易，这也是一个误解。目前在交易所交易的百分之五十以上的数字货币，是没有ICO的。有一些是融的天使投资，做的私募，也没有向公众ICO，它也会上交易所交易。

　　所以并不是说发币就是ICO。也并不是说要ICO完成才能去上交易所交易。这个模式，我觉得接下来一定会有更多的区块链项目会选择不去ICO。

　　因为我们知道ICO最成功的项目是ETH。是因它的创始人Vitalik非常年轻，他需要资金去开发以太坊，所以才进行ICO。接下来如果有一些比如说互联网公司，它们原来已经具有资金实力，有技术团队，他们是可以不募集资金，不需要ICO，也能够把区块链项目做起来的。我觉得未来更多的会这个模式做。

　　我觉得对交易所来讲，什么样的币能上交易所？这个币得有很大的流通性，特别是它的地址要分散。通过上链查询可以了解到，BEC目前的地址是36万个，36万个地址分散已经是一个非常可观的数字了。比如EOS也差不多40万的地址分散。

　　我们知道交易所除了你正常申请，交易所如果看到你的地址足够分散，流通性足够大，他也愿意主动帮你上交易所，甚至都不会通知你。比如BTC、ETH，中本聪从来没有叫交易所上它的币，但是所有的交易所主动会上BTC、ETH。对不对？

　　作为交易所，愿意让BEC去交易，我觉得一个考虑，就是觉得它们的地址足够多，有36万。另外，我来分析，上线当天BEC为什么会暴涨？暴涨那么多，这其实是目前交易所存在一个弊端。我们知道股票市场，有股票IPO时，它会有一个盘前交易，撮合交易。但数字货币交易所是没有盘前交易的。所以在上线的瞬间，有人只要花个几千美金，都会让这个币涨几十倍。

　　很多币在交易所上线的第一天，都是上涨几十倍，只是那个交易金额极小。可能因为传闻BEC和我扯上关系，所以就被媒体报道说成炒作，但其实是大部分新上币的惯例。所以我这里也认为，交易所过后应该会改革，会进行一个盘前交易。

　　至于说发现70亿的BEC里面，99.9%都是在前4个地址，更加说明BEC没有任何割韭菜的行为，如果要割韭菜，它就会募集资金，但它一分钱都没有募集。第二个它可能会把这个币发到交易所里面去交易，只有百份之零点零几的币，可以通过链上查询，在OKEx上交易所里面的BEC币从来没有超过300万个。怎么去割韭菜呢？如果要割韭菜，它就更应该把大部分的BEC挂到交易所里面去交易，对不对？

　　当时BEC只有两个方法可以得到：一是空投，就是等于白送人家的，二是通过当时的合作方BeautyPlus，拍摄或分享照片可以得到BEC。通过这两个方法你拿到的BEC都是免费的。

　　它上交易所，其实是让这些免费拿到的BEC有一个交易的地方。当然，这里面不排除有少数的人，会在高点去买到BEC。但这个其实是极少数的人，而且是极少数的行为。据我了解，BEC当天上币的交易并没有超过10万美金，之后每天平均的交易额也没有超过10万美金。

　　虽然BEC不是我做的，但我想用我了解的情况来分析这个过程。

　　王峰：巧合的是，美图2月份也上线了一款区块链钱包产品“贝客钱包”。那么，BEC美链究竟是不是美图上市公司的资产？BEC美链和美图到底是什么关系？美链BEC事件引发了社会很大争议，这可能会让你始料未及，你能否在“王峰十问”里对公众解释一下？

　　蔡文胜：就像我们公告中所说，美图公司跟美链BEC没有任何的关系。它不属于美图上市公司的资产，美链是一个在新加坡成立的，以独立基金会的形式成立的一个区块链项目。的确，我也看到他们的白皮书并没有团队的介绍。以我的了解，是因为BEC团队想低调的做事情，因为它不对外募集资金，所以它们也不写上他们的团队介绍，有些区块链项目也是选择这样低调的方式。

　　刚好相反，如果它是一个想要骗钱、割韭菜的项目，它反而会贴上一大堆非常有名气的人，来做团队的顾问，这谁都能做，对不对？如果你想要去募集资金，想要更多人来买你的币，那不就更应该把团队列出来，贴上几个非常牛逼的人？这个很容易做到。

　　据我了解，BEC基金会经过这次的事件以后，应该会深刻反思，会在恰当的时机展示出BEC的团队成员并重新规划BEC的发展。

　　贝客钱包是美图做的，因为我们看到钱包是政策允许的，那么美图公司想去拥抱区块链，所以做了贝客钱包。当时我们是用海外的产品beautyplus跟美链BEC合作的，美图在海外有3亿的用户，希望在这3亿用户里面可以做一个尝试，看区块链如何能跟互联网产品结合落地。后来大家也看到，因为引起争论太大，BEC自身也出现重大技术漏洞，美图公司也终止了跟美链的合作。

　　王峰：4月22日，BEC美链由于被黑客发现了漏洞，造成大量BEC增发，最后引发黑客抛售1100万BEC。有人说，BEC高达280亿美金的市值，当天瞬间就归零了。同时，OKEX也紧急停止了BEC的交易。之后，美图宣布旗下海外产品BeautyPlus终止与BEC美链的海外推广合作。为什么BEC会出现被黑客攻击那样的技术漏洞？很多人关心区块链的安全问题。

　　蔡文胜：说BEC高达280亿美金的市值归零，这个理解非常错误。280亿美元的市值，是有人按照第一天交易的最高价格4美元乘以总要发行70亿个BEC，得出的市值，这是错误的计算方式。

　　这里也跟大家普及一下，数字货币市值一般都只算你的流通量，并不算你的总量，不管是现在的BTC、以太坊、EOS，所有的数字货币都不是按照你要发多少币，是按照你能流通的数量来算你的市值。

　　所以BEC它的市值就应该是它空投加使用场景发行出来的，到现在为止，根据我了解，只有900万个BEC在市场流通，市值只有几百万美元。

　　这里我还要讲一下，之前很多人在说BEC破发，这也是一个错误。BEC当时在OKEx的发行价是0.1美元，直到黑客攻击那一瞬间是0.35美元，从来没有破发过。你不能去说最高点涨到多少钱，现在跌了多少，然后就定义为破发，BEC从来没有破发过。如同BTC最高两万美元，现在跌到九千美元，也不能说是破发。

　　这里我觉得要表扬一下OKEx，因为BEC在22日下午1点18分发生，他们在1点45分就发现问题并停止了交易，反应速度是非常快的，也避免了用户的损失。

　　据我的了解，到4月28日，BEC已经完成了全部回滚，所有的交易都回滚，买到假的BEC的钱都退回了给用户，没有任何一个用户受到损害。黑客抛售了1100万个BEC，得到价值60个比特币。但黑客转走的只有20个比特币，其他的40个被交易所及时冻结了。

　　BEC基金会承担了所有交易的损失，另外再加补偿用户10%。BEC基金会也采取积极措施来补救。第一时间协调二个交易所进行回滚，退回当时交易费用并适当补偿。第二，检测所有代码与安全性，重新发行新的智能合约。第三，最快时间完成对外流通的900万个新的BEC映射，发送地址达到36万个BEC钱包地址。所以没有任何一个用户受到损害。

　　BEC的技术漏洞，后来有一些技术论坛里也专门做了说明。有几十个基于以太坊ERC20的数字货币都出现这种问题。BEC可能是因为比较受关注，第一个引发了黑客攻击。我觉得这个对整个行业可能是件好事，也让大家更关注区块链的安全问题。

　　区块链的确就是一个全新的东西，它有巨大价值，同样它有巨大的风险，那么，通过这个事件，我觉得会让整个行业借鉴，后来引发了整个行业全部在自查这个安全漏洞，我觉得这个可能是一个好的推动。

　　这也促使大家思考，如果要做区块链的创业，不是简单发个币就行。通过这件事情，我个人认为，区块链的创业门槛是非常高的。它不单单涉及到技术方面，包括你对发币的经济逻辑，包括你的营销能力，包括你的社群运营能力，都要求非常高。只有都很懂，才能真正做成一个区块链项目。而且发币的人要用上你这辈子所有积累的信用，如果没有决心长期去做区块链项目，尽量不要随便发币。

区块链蔡文胜
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