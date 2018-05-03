优质内容将成短视频平台核心竞争力

来源：经济参考报

□记者 张玉洁 魏骅 北京报道

主管部门的系列动作，让迅速蹿红的短视频行业踩下了“急刹车”。“目前的突击关停等手段，对业界生态的影响非常之大，甚至一定程度上造成了行业恐慌。在‘信心比黄金更珍贵’的今天，经营平台的风险陡然加大让快速发展的行业迅速感受到了寒意。” 中国传媒大学教授王四新说。

有分析人士认为，当前短视频平台迎来监管风暴，使投资人和投资机构对这一行业的投资开始持谨慎态度，一些希望获得资本的短视频平台将面临更大困难，而此类平台也很难再通过低俗内容快速获取流量。

未来短视频行业该何去何从？专家建议，一是除了加强平台自我审核机制外，还要通过必要的第三方内容审核机制加大把关和治理，此外，应对视频作者实行实名登记制、健全用户投诉机制，做到违法违规内容可自查、可溯源、可反馈。

“可以更加科学地进行实际监管，比如，依靠现行法律法规科学管理，在源头段、萌芽期对违规行为予以遏制和警示。”王四新说。

二是在平台自我完善风险管控的同时，政府也应承担部分责任。现阶段政府监管部门将许多监管责任转让给信息发布的平台方，由于责任与日俱增但并未给予更多权益，可能使平台出现消极应付等心态，进而造成互联网管控更加乏力。

北京大学互联网发展研究中心主任田丽认为，政府监管部门应充分发挥《中华人民共和国网络安全法》的作用，尽量减少临时性的监管措施，并通过正向渠道对承担责任的平台进行反哺，使权益与责任实现相对平衡，以此推动企业主动承担责任。

三是加强和推进主流文化的入驻。类似故宫等主流平台的新媒体实践，实现了与公众的良性对接和互动，很好地引导了舆论，未来应加强此类主流文化的推广。

四是针对未成年人建立分级监管制度。“此次整改，快手表示要对未成年用户用专门的策略限制内容展现和设置相应权限，并对视频分级管理，过滤未成年用户可能看到的视频内容，这是一个好的开始，但能否落到实处还有待观察。”北京大学互联网发展研究中心舆情实验室执行主任奇乐说。

受访专家认为，当前，随着人们工作和生活节奏的加快，短视频作为碎片化信息的新载体已不可或缺，未来发展仍是利大于弊。在经历爆发式发展和监管“风暴”后，短视频行业未来仍存在无限潜力。一系列整治行动将净化行业生态，淘汰一些利用低俗内容吸引流量的平台。未来，优质内容将成为平台的核心竞争力。